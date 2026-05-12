Nem viccel az időjárás, 12 megyére adtak ki figyelmeztetést - De meddig tartanak még a viharok?

A Dunántúl több térségében, Budapest egyes részein és délkeleten is esik az eső, a felhőzet pedig fokozatosan kelet felé húzódik. A front közben szakadozik, gyengül, de a környezetében továbbra is több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Délelőttől nyugat felől ismét felhős időjárás érkezik, délután pedig újabb csapadékzóna éri el az országot.

Időjárás: esővel, széllel és zivatarokkal folytatódik a hét

Zivatarokra főként a déli, keleti és északkeleti országrészben van nagyobb esély. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében időnként viharos lökések is előfordulhatnak. A zivatarveszély miatt 12 vármegyére adtak ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Ezeken a területeken a legfőbb veszélyt a villámlás jelenti, de egy-egy intenzívebb gócban jégeső sem kizárt.

12 megyére adtak ki figyelmeztetést

Meddig tart az esős időjárás?

A hőmérséklet sem lesz kifejezetten tavaszias: a legmagasabb nappali értékek többnyire 15 és 22 fok között alakulnak. A Nyugat-Dunántúlon ennél is hűvösebb lehet, ott ugyanis az erős felhősödés miatt már délelőtt beállhat a napi maximum. Éjszakára nyugat felől egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet. Szerda reggelre már inkább csak keleten és északkeleten maradhat felhős az ég, máshol derül idő várható. A csapadékzóna továbbvonul kelet felé, így főként a Dunától keletre fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar, de szerda reggelre várhatóan szinte mindenhol megszűnik a csapadék - írja a Köpönyeg.

