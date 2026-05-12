Nem viccel az időjárás, 12 megyére adtak ki figyelmeztetést - De meddig tartanak még a viharok?

Esővel, széllel és zivatarokkal folytatódik a hét: az ország több részén már most is esős az időjárás, napközben pedig újabb csapadékzóna érkezik. Zivatarok miatt 12 vármegyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés, helyenként villámlásra, viharos széllökésekre és jégesőre is számítani lehet.

A Dunántúl több térségében, Budapest egyes részein és délkeleten is esik az eső, a felhőzet pedig fokozatosan kelet felé húzódik. A front közben szakadozik, gyengül, de a környezetében továbbra is több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Délelőttől nyugat felől ismét felhős időjárás érkezik, délután pedig újabb csapadékzóna éri el az országot.

Időjárás: esővel, széllel és zivatarokkal folytatódik a hét
Forrás:  Getty Images

Zivatarokra főként a déli, keleti és északkeleti országrészben van nagyobb esély. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon, valamint zivatarok környezetében időnként viharos lökések is előfordulhatnak. A zivatarveszély miatt 12 vármegyére adtak ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést. Ezeken a területeken a legfőbb veszélyt a villámlás jelenti, de egy-egy intenzívebb gócban jégeső sem kizárt.

12 megyére adtak ki figyelmeztetést
Forrás: met.hu

Meddig tart az esős időjárás?

A hőmérséklet sem lesz kifejezetten tavaszias: a legmagasabb nappali értékek többnyire 15 és 22 fok között alakulnak. A Nyugat-Dunántúlon ennél is hűvösebb lehet, ott ugyanis az erős felhősödés miatt már délelőtt beállhat a napi maximum. Éjszakára nyugat felől egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet. Szerda reggelre már inkább csak keleten és északkeleten maradhat felhős az ég, máshol derül idő várható. A csapadékzóna továbbvonul kelet felé, így főként a Dunától keletre fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar, de szerda reggelre várhatóan szinte mindenhol megszűnik a csapadék - írja a Köpönyeg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
