Nagy fordulat az időjárásban: szinte az egész országra riasztást adtak ki

Lassan búcsút inthetünk a nyugodt, napos tavaszi időjárásnak: a hét eleji felmelegedést követően hamarosan megérkeznek az első komolyabb zivatarok. Mutatjuk a részleteket!

Közeleg az időjárási fordulat, a szakemberek már az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki.

Heves zivatarok váltják a nyárias időjárást

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap és a hét elején még szinte nyárias idő várható, sok napsütéssel és egyre emelkedő hőmérséklettel. A nappali csúcsok több helyen megközelíthetik a 30 fokot, miközben csapadékra alig kell számítani. A következő napokban alapvetően derült, száraz idő ígérkezik, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg néhol fátyolfelhő. A déli, délkeleti szél vasárnap főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, hétfőn pedig már többfelé is erős széllökések kísérhetik.

Éjszakánként általában 3 és 9 fok közé hűl a levegő, bár a Dunától keletre ennél hűvösebb is lehet, míg a nyugati, szelesebb tájakon enyhébb marad az idő. Hétfőn napközben 23 és 28 fok közötti maximumokra van kilátás.

A hét közepére azonban fordulat jön: a zivatarok is megérkeznek. Szerdára már az ország jelentős részére figyelmeztetést adtak ki, 15 vármegyében és a teljes Dunántúlon elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben a várható viharok miatt.

Zivatar miatt adtak ki riasztást.

