Nagy fordulat az időjárásban: szinte az egész országra riasztást adtak ki

Rideg Léna
2026.05.03.
Az előttünk álló napokban még élvezhetjük a napsütést és a meleg időt, de ez nem marad sokáig így. Egy hirtelen változás miatt már az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki: így alakul az időjárás.

Lassan búcsút inthetünk a nyugodt, napos tavaszi időjárásnak: a hét eleji felmelegedést követően hamarosan megérkeznek az első komolyabb zivatarok. Mutatjuk a részleteket!

Közeleg az időjárási fordulat, a szakemberek már az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki.
Heves zivatarok váltják a nyárias időjárást

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap és a hét elején még szinte nyárias idő várható, sok napsütéssel és egyre emelkedő hőmérséklettel. A nappali csúcsok több helyen megközelíthetik a 30 fokot, miközben csapadékra alig kell számítani. A következő napokban alapvetően derült, száraz idő ígérkezik, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg néhol fátyolfelhő. A déli, délkeleti szél vasárnap főként az Észak-Dunántúlon élénkül meg, hétfőn pedig már többfelé is erős széllökések kísérhetik.

Éjszakánként általában 3 és 9 fok közé hűl a levegő, bár a Dunától keletre ennél hűvösebb is lehet, míg a nyugati, szelesebb tájakon enyhébb marad az idő. Hétfőn napközben 23 és 28 fok közötti maximumokra van kilátás.

A hét közepére azonban fordulat jön: a zivatarok is megérkeznek. Szerdára már az ország jelentős részére figyelmeztetést adtak ki, 15 vármegyében és a teljes Dunántúlon elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben a várható viharok miatt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
