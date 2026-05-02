Piros fecskében robbantotta fel az internetet David Beckham: 51 éves lett az egykori sztárfocista – Fotók

Rideg Léna
2026.05.02.
Nem mindennapi képek és videók lepték el a közösségi oldalakat az egykori válogatott focista születésnapján. Victoria Beckham gondoskodott róla, hogy mindenki az 51 éves David Beckhamről beszéljen.

Victoria Beckham különleges módon köszöntötte fel férjét, David Beckhamet 51. születésnapja alkalmából: egy humoros, eddig nem látott videót is megosztott róla a közösségi médiában. A felvételen a korábbi futballsztár saját maga próbálja levágni a haját, ám a végeredmény nem egészen a tervek szerint alakul. De nem ez az egyetlen emlékezetes jelenet: egy fotón az egykori focista piros fecskében tűnik fel.

David Beckham születésnapját ünnepli a Beckham család

A fent említett hajvágós videón Beckham félmeztelenül áll a kamera előtt, zavart arckifejezéssel, miközben felesége kérdéseire válaszol. Egy ponton elhúzza a kezét a fejéről, és megmutatja a borotva által hagyott kopasz foltot, amely állítása szerint azért lett, mert a készülék lecsúszott. Victoria a bejegyzéshez azt írta: „Boldog születésnapot! Ma ezzel az egyik legjobb pillanatoddal ünnepellek.” A háttérben nevetve meséli, hogy a jelenet különösen nagy sikert aratott gyermekeik körében.

Victoria egy fotósorozatot is közzétett, amelyhez megható üzenetet írt: férjét a családja középpontjaként jellemezte, és a legjobb férjnek és apának nevezte.

Brooklyn Beckham nem ünnepelt a családdal

A születésnapot egy elegáns, családi vacsorával is megünnepelték Londonban, a The Dorchester szállodában. A meghitt eseményen részt vett Beckham édesanyja, Sandra, édesapja, Ted, testvérei, Lynne és Joanne, valamint Victoria édesanyja, Jackie is.

A közösségi médiában sorra érkeztek a családtagok üzenetei. Romeo Beckham gyerekkori fotókat osztott meg édesapjával, és legjobb barátjának nevezte őt. Cruz Beckham barátnője, Jackie Apostel szintén köszöntötte a sportikont, kiemelve, milyen fontos példaképet jelent a család számára.

Egy friss videóból az is kiderült, hogy Victoria csirkékkel lepte meg a férjét, ami bár elsőre furcsának tűnhet, egyáltalán nem az, a Beckham házaspár ugyanis köztudottan rajong a vidéki életért. Brooklyn Beckham ezúttal nem osztott meg nyilvános születésnapi köszöntést édesapja felé, bár ez cseppet sem meglepő az elmúlt hónapok történései után.

