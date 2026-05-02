Piros fecskében robbantotta fel az internetet David Beckham: 51 éves lett az egykori sztárfocista – Fotók

Victoria Beckham különleges módon köszöntötte fel férjét, David Beckhamet 51. születésnapja alkalmából: egy humoros, eddig nem látott videót is megosztott róla a közösségi médiában. A felvételen a korábbi futballsztár saját maga próbálja levágni a haját, ám a végeredmény nem egészen a tervek szerint alakul. De nem ez az egyetlen emlékezetes jelenet: egy fotón az egykori focista piros fecskében tűnik fel.

David Beckham 51 éves lett

David Beckham születésnapját ünnepli a Beckham család

A fent említett hajvágós videón Beckham félmeztelenül áll a kamera előtt, zavart arckifejezéssel, miközben felesége kérdéseire válaszol. Egy ponton elhúzza a kezét a fejéről, és megmutatja a borotva által hagyott kopasz foltot, amely állítása szerint azért lett, mert a készülék lecsúszott. Victoria a bejegyzéshez azt írta: „Boldog születésnapot! Ma ezzel az egyik legjobb pillanatoddal ünnepellek.” A háttérben nevetve meséli, hogy a jelenet különösen nagy sikert aratott gyermekeik körében.

Victoria egy fotósorozatot is közzétett, amelyhez megható üzenetet írt: férjét a családja középpontjaként jellemezte, és a legjobb férjnek és apának nevezte.

Brooklyn Beckham nem ünnepelt a családdal

A születésnapot egy elegáns, családi vacsorával is megünnepelték Londonban, a The Dorchester szállodában. A meghitt eseményen részt vett Beckham édesanyja, Sandra, édesapja, Ted, testvérei, Lynne és Joanne, valamint Victoria édesanyja, Jackie is.

A közösségi médiában sorra érkeztek a családtagok üzenetei. Romeo Beckham gyerekkori fotókat osztott meg édesapjával, és legjobb barátjának nevezte őt. Cruz Beckham barátnője, Jackie Apostel szintén köszöntötte a sportikont, kiemelve, milyen fontos példaképet jelent a család számára.

Romeo Beckham ezzel a régi fotóval köszöntötte édesapját.

Egy friss videóból az is kiderült, hogy Victoria csirkékkel lepte meg a férjét, ami bár elsőre furcsának tűnhet, egyáltalán nem az, a Beckham házaspár ugyanis köztudottan rajong a vidéki életért. Brooklyn Beckham ezúttal nem osztott meg nyilvános születésnapi köszöntést édesapja felé, bár ez cseppet sem meglepő az elmúlt hónapok történései után.