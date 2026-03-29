A fiatal influenszer elárulta a megcsalás összes jelét, amik a saját kapcsolatában sosem tűntek fel neki

Jessica May sokáig abban a hitben élt, hogy a párja csak túl sokat dolgozik, és ezért van mindig a keze ügyében a mobilja. Így amikor az édesanyja szembesítette azzal, hogy szerinte megcsalás történik, a nő úgy érezte magát, mint akit leforráztak. Pedig a jelek ott voltak a túlórákban, a titkolózásban és a furcsábbnál furcsább kifogásokban – csak ő volt az, aki nem akarta észrevenni ezeket.

Megosztotta a saját megcsalásának történetét a népszerű influenszer.

Elárulta a megcsalás egyértelmű jeleit a népszerű influenszer Jessica Mayt éveken keresztül folyamatosan csalta a párja.

A férfi annyira feltűnő volt, hogy még Jessica anyja is biztos volt abban, hogy hűtlen.

A nő most felfedi, hogy mik voltak azok a jelek, amiket figyelmen kívül hagyott.

Mi nők rettegünk a megcsalástól és attól, hogy elárulják a szeretetünket és bizalmunkat, ezért minden módon próbáljuk magunkat megvédeni ettől. Mi is sokszor foglalkoztunk már azzal, hogy vajon milyen jelei lehetnek a megcsalásnak: volt, hogy egy magánnyomozó árulta el, és volt, hogy egy házassági tanácsadó. Egészen idáig azonban még sosem hallottuk első kézből egy megcsalt nőtől, hogy milyen figyelmeztető jelei lehetnek a hűtlenségnek.

Jessica May, a népszerű tartalomgyártó, akinek 1,6 millió követője van az Instagramon, most megosztotta követőivel a történetét.

A 36 éves nő évek óta házasságban élt, és bár a kapcsolata nem volt tökéletes, egészen addig a pontig semmire sem gyanakodott, amíg egy veszekedés alkalmával a tulajdon anyja mérgében azt nem mondta neki, hogy ne merjen ilyen hangnemben beszélni vele akkor sem, ha ideges, amiért a férjének viszonya van. Jessica teljesen lefagyott és fogalma sem volt, hogy mit gondoljon. Több mint 10 éve párkapcsolat és két gyermek után mindenre számított, csak erre nem, de az első sokk után összeszedte magát és elkezdte figyelni a férjét.

A megcsalás jelei közül az első a férfi megváltozott viselkedése volt: egyre több időt töltött a telefonjával, amit senkinek nem volt szabad megfognia.

Rengeteget túlórázott, és bár azt mondta, hogy amiatt, hogy drága ajándékokkal lephesse meg a nejét, a nő már egy szavát sem hitte el. Pláne, amikor egyre gyakrabban aludt az állítólagos munkahelyén, mivel az esti sörözések után már lehetetlen volt taxit fogni. Korábban Jess mindezt természetesnek vélte és még sajnálta is a párját, amiért ennyire túlterhelt.