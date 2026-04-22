Büdös a mosógéped? 5 hiba, amelyek közül egyet biztosan elkövetsz

Mielőtt még a ruhákat visszapakolnád még egy körre a gépbe, szólunk, ne tedd. A kimosott ruháid akkor rossz szagúak, ha büdös a mosógép. Ezen pedig nem a mosóparfüm, nem egy új öblítő és nem egy következő mosás segít.

Miért büdös a mosógép?

Forrás: Shutterstock

Gyakran teljesen banális okok miatt büdös a mosógép.

Nem csak a tisztítás számít, hanem a mosószer és öblítő mennyisége is.

A mosógép rendszeres karbantartása elengedhetetlen.

Nézzük, mitől lehet büdös a mosógéped!

Már a legegyszerűbb mosógépeken is nagyon sok program és hőfok közül lehet választani, sokan hajlamosak arra, hogy csak néhány, bevált programot váltogassanak. Sokszor pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy sietünk, és szeretnénk, ha a mosógép gyorsan végezne, így 30 perces mosásra állítjuk azt. Nos, egy darabig ez lehet, hogy oké, de előbb-utóbb te is azok között leszel, akik azt kutatják a neten, miért büdös a mosógép.

Ne keress tovább, íme az 5 leggyakoribb hiba.

1. Mindig alacsony hőfokon mosol

A 30–40 fokos mosás kíméletesebb a ruhákhoz vagy a sportcipőhöz, de nem mindig elég a baktériumok elpusztításához. Ha kizárólag alacsony hőfokon mosol, a gép belsejében idővel lerakódások és biofilm alakulhat ki, ami kellemetlen szaghoz vezet.

Mit tehetsz?

Időnként indíts egy 60–90 fokos üres mosást, hogy kitisztítsd a rendszert.

2. Túl sok mosószert használsz

A „minél több, annál jobb” elv itt nem működik. A felesleges mosószer lerakódik a dobban és a csövekben.

Mit tehetsz?

Tartsd be az adagolási útmutatót – sőt, lágy víz esetén akár kevesebbet is használhatsz.

3. Nem hagyod kiszellőzni a gépet

Mosás után azonnal becsukod az ajtót? Ezzel bent tartod a nedvességet, ami ideális környezet a penésznek.

Mit tehetsz?

Hagyd nyitva az ajtót és a mosószeradagolót, amíg a gép teljesen ki nem szárad.

4. Elhanyagolod a gumitömítést

A mosógép ajtajának gumipereme az egyik leggyakoribb rejtett szennyeződésforrás. Itt gyűlik össze a víz, a hajszálak és a mosószer-maradványok.

Mit tehetsz?

Időnként töröld át egy nedves, majd száraz ruhával, és ellenőrizd, nincs-e benne lerakódás.