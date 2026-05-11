Hajnalban keltek a nyaraláson, mégsem jutott nekik napozóágy: bíróságra vitte az ügyet az apa

Különös ügyben döntött egy hannoveri bíróság a minap: kártérítést ítéltek meg egy német turistának, aki feleségével és két gyermekével 2024 nyarán Kos szigetén nyaralt, ám a család állítása szerint a pihenés egyik alapvető kényelmi eleméhez, a napozóágyhoz alig jutottak hozzá.

Harcoltak a vendégek a napozóágyakért

A férfi 7186 eurót (jelenlegi árfolyamon 2.550.000 forint) fizetett a 11 napos útra egy 384 szobás szállodába, amely több medencével és strandkapcsolattal hirdette magát. A gondot az okozta, hogy a vendégek már hajnalban a napozóágyakért harcoltak: a férfi azt mondja, már reggel 6 órakor sem találtak szabad helyet.

A szállodában ugyan táblák tiltották, hogy a vendégek törölközővel foglalják le a napozóágyakat, a férfi szerint ezt sokan figyelmen kívül hagyták. Hiába jelezte a problémát az utazásszervezőnek, onnan azt a választ kapta, hogy a házirend betartatása a hotel feladata. A szálloda személyzeténél sem járt sikerrel. A család a nyaralás alatt mindössze egyszer tudott napozóágyhoz jutni, akkor is csak kettőt tudtak elfoglalni. A bíróság kimondta: bár a szállodának és az utazásszervezőnek nem kell minden vendég számára külön napozóágyat garantálnia, a férőhelyek számának ésszerű arányban kell állnia a hotel kapacitásával.

A férfi korábban már kapott részleges visszatérítést, most pedig további 986,70 eurót (350.000 forint) ítéltek meg neki. A német jog szerint hiba az, ha a szervezett út nem felel meg a foglaláskor vállalt feltételeknek.

