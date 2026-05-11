2026. máj. 11., hétfő

Hajnalban keltek a nyaraláson, mégsem jutott nekik napozóágy: bíróságra vitte az ügyet az apa

kártérítés Görögország nyaralás
Horváth Angéla
2026.05.11.
Egy német turista pert nyert az utazásszervezője ellen: görögországi családi nyaralásuk alatt szinte egyáltalán nem tudtak napozóágyat szerezni a medencénél. A hannoveri bíróság busás összeget ítélt meg kértérítésnek.

Különös ügyben döntött egy hannoveri bíróság a minap: kártérítést ítéltek meg egy német turistának, aki feleségével és két gyermekével 2024 nyarán Kos szigetén nyaralt, ám a család állítása szerint a pihenés egyik alapvető kényelmi eleméhez, a napozóágyhoz alig jutottak hozzá.

Kos szigetén nyaralat a német család, akiknek sosem jutott napozóágy
Forrás: Moment RF

Harcoltak a vendégek a napozóágyakért

A férfi 7186 eurót (jelenlegi árfolyamon 2.550.000 forint) fizetett a 11 napos útra egy 384 szobás szállodába, amely több medencével és strandkapcsolattal hirdette magát. A gondot az okozta, hogy a vendégek már hajnalban a napozóágyakért harcoltak: a férfi azt mondja, már reggel 6 órakor sem találtak szabad helyet.

A szállodában ugyan táblák tiltották, hogy a vendégek törölközővel foglalják le a napozóágyakat, a férfi szerint ezt sokan figyelmen kívül hagyták. Hiába jelezte a problémát az utazásszervezőnek, onnan azt a választ kapta, hogy a házirend betartatása a hotel feladata. A szálloda személyzeténél sem járt sikerrel. A család a nyaralás alatt mindössze egyszer tudott napozóágyhoz jutni, akkor is csak kettőt tudtak elfoglalni. A bíróság kimondta: bár a szállodának és az utazásszervezőnek nem kell minden vendég számára külön napozóágyat garantálnia, a férőhelyek számának ésszerű arányban kell állnia a hotel kapacitásával.

A férfi korábban már kapott részleges visszatérítést, most pedig további 986,70 eurót (350.000 forint) ítéltek meg neki. A német jog szerint hiba az, ha a szervezett út nem felel meg a foglaláskor vállalt feltételeknek.

Nagy viharokra kell készülni hétfőn: jégeső és orkánerejű szél is jöhet

Hétfőn megérkezhet Magyarországra az idei év első igazán komoly vihara. Az előrejelzések szerint több hullámban vonulhatnak át zivatarok az országon, ezeket pedig felhőszakadás, jégeső és erős, helyenként akár kifejezetten veszélyes széllökések kísérhetik.

Döbbenet! A hantavírusos óceánjáró egyik utasa elhagyta a hajót, majd részt vett egy esküvőn

A hantavírusos óceánjáró egyik utasa ugyanis egy nappal a karantén bejelentése előtt elhagyta a fedélzetet és elutazott egy esküvőre. A férfi csak utólag tudta meg, hogy mekkora veszélynek tette ki az ismerőseit.

Britney Spears megtörte a csendet: ezt mondta, miután elítélték ittas vezetésért

Néhány nappal ezelőtt az énekesnő bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney Spears most először szólalt meg az ítélethirdetés óta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
