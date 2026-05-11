Nagy viharokra kell készülni hétfőn: jégeső és orkánerejű szél is jöhet

2026.05.11.
Hétfőn megérkezhet Magyarországra az idei év első igazán komoly vihara. Az előrejelzések szerint több hullámban vonulhatnak át zivatarok az országon, ezeket pedig felhőszakadás, jégeső és erős, helyenként akár kifejezetten veszélyes széllökések kísérhetik.

Az ország teljes területére elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki hétfőre a várható zivatarok és viharok miatt, de a meteorológiai helyzet alakulásától függően később akár másodfokú figyelmeztetésre is szükség lehet.

Forrás: met.hu

Komoly viharok érkeznek hétfőn, veszélyes lehet a szél ereje

Hétfő délelőtt még nem feltétlenül látszik az, amit a nap további részében hozhat az időjárás: ekkor még csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zivatar. Dél körül érkezhetnek meg délnyugat felől az első zivatarcellák. Ezek a nap folyamán több hullámban haladhatnak át az országon, és estig sok térséget érinthetnek - írja a Köpönyeg.

A viharokat helyenként komoly kísérőjelenségek tehetik veszélyessé. A széllökések elérhetik a 85 kilométer per órás sebességet, rövid idő alatt pedig nagy mennyiségű eső zúdulhat le. A csapadék mennyisége egyes helyeken meghaladhatja a 25 millimétert, emellett jégesőre is számítani kell.

A leghevesebb zivatarok várhatóan délután alakulhatnak ki. Ezekben a cellákban a szél már 90 kilométer per óránál is erősebb lehet, és akár két centiméternél nagyobb jégdarabok is hullhatnak.

Bár estére valamelyest gyengülhet a zivatartevékenység, a jelenlegi előrejelzések szerint helyenként még kedd hajnalban is kialakulhatnak viharok.

