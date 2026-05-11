Nagy viharokra kell készülni hétfőn: jégeső és orkánerejű szél is jöhet

Az ország teljes területére elsőfokú, citromsárga riasztást adtak ki hétfőre a várható zivatarok és viharok miatt, de a meteorológiai helyzet alakulásától függően később akár másodfokú figyelmeztetésre is szükség lehet.

Forrás: met.hu

Komoly viharok érkeznek hétfőn, veszélyes lehet a szél ereje

Hétfő délelőtt még nem feltétlenül látszik az, amit a nap további részében hozhat az időjárás: ekkor még csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zivatar. Dél körül érkezhetnek meg délnyugat felől az első zivatarcellák. Ezek a nap folyamán több hullámban haladhatnak át az országon, és estig sok térséget érinthetnek - írja a Köpönyeg.

A viharokat helyenként komoly kísérőjelenségek tehetik veszélyessé. A széllökések elérhetik a 85 kilométer per órás sebességet, rövid idő alatt pedig nagy mennyiségű eső zúdulhat le. A csapadék mennyisége egyes helyeken meghaladhatja a 25 millimétert, emellett jégesőre is számítani kell.

A leghevesebb zivatarok várhatóan délután alakulhatnak ki. Ezekben a cellákban a szél már 90 kilométer per óránál is erősebb lehet, és akár két centiméternél nagyobb jégdarabok is hullhatnak.

Bár estére valamelyest gyengülhet a zivatartevékenység, a jelenlegi előrejelzések szerint helyenként még kedd hajnalban is kialakulhatnak viharok.

