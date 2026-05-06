Titokzatos dologra bukkantak a Naprendszerben - Megvan a gigantikus 9. bolygó?

Ugye te is érezted már úgy, hogy a világunk sokkal nagyobb és rejtélyesebb annál, mint amit annak idején fizikaórán tanítottak? Mivel a világegyetemnek mindössze az 5 százalékát ismerjük, titokban mindannyian hittünk benne, hogy a Naprendszer még mindig tartogathat megdöbbentő titkokat, amikre ezelőtt, korábban nem is gondoltunk. Ez a megérzés most beigazolódni látszik, ugyanis a legfrissebb kutatások minden eddiginél biztosabb jelekre bukkantak, amelyek bizonyíthatják, hogy egy gigantikus, eddig láthatatlan égitest rejtőzködött a Naprendszerünk peremén.

Az emberiség a Naprendszer 10 százalékát sem tudta még teljes mértékben feltérképezni, így elképzelhető, hogy számtalan bolygó várja még a tudósok felfedezését.

Forrás: Shutterstock

A kilencedik bolygó megmagyarázta a gravitációs erőt, ami összetartja a kisebb létezéseket.

Az új égitest olyan messze van a Földtől, hogy a Nap nem képes bevilágítani.

Egy kutató csoport azonban hőkamera segítségével kezdte keresni az egen.

A legújabb technikának köszönhetően 2 éven belül kaphatunk kozmikus képet.

A Naprendszer működésének egyetlen logikus válasza

Konstantin Batygin és Michael Brown, a Caltech matematikusai, kutatói feszegették először a kilencedik bolygó kilétét azáltal, hogy felfigyeltek arra a tényre, miszerint a Naprenszer peremén keringő, jeges törpebolygók nem csupán össze vissza keringnek, hanem egyetlen irányba mutatva szinte „egy csokorba” verődve mozognak. Ezt az elméletet nem bízták a véletlenre, ugyanis olyannyira alacsony volt ennek a valószínűsége, hogy számukra ez nem jelentett mást, mint, hogy van valami odakint, amit ugyan nem látnak, azonban mindenre egyszerre lehet hatással.

A legfolytatott matematikai szimulációk után azonban már biztosak voltak abban, hogy ez az elképzelésük nem csupán egy egyszerű véletlen, egy hatalmas, 5-10 földtömegű bolygó hatására felelős azért, hogy gravitációs erelyével a kissebb égitesteket egyetlen pályára vonzza.

Bár az új égitest az adatok szerint felfoghatatlanul messze van, mégis a kilencedik bolygó létezése az egyetlen olyan dolog, amivel megmagyarázható miért nem hullanak szét ezek a távoli pályák egymástól.

Létezését a mérések is beigazolták

A kutatások szerint az újonnan felfedezett bolygó olyan messze helyezkedik el, hogy képtelen visszaverni a tűző nap sugarát, így hiába is próbálták megfigyelni, a távoli világűrben levő sötétség miatt semmit sem láttak belőle, így új irányhoz kellett folyamodniuk. Mivel minden nagyobb égitest rendelkezik saját, belső hőtartalmával, így ezzel a megközelítéssel igyekeztek bemérni az új bolygó elhelyezkedését, és alátámasztani a korábbi számításokat.

2025-ben egy nemzetközi csapat azonban sikeresen megtalálta a keresett bolygót, hőkamerával szinte matematikai pontossággal azonosítottak két olyan infravörös forrást is, amelyek megegyeznek a gravitációs erővel bíró kilencedik bolygó elméletével, és szinte hajszálpontosan ott helyezkedtek el, ahova megjósolták.

Ez volt az első olyan alkalom, amikor végre alá tudták támasztani az eleinte csak számokban létező elméletet, és bizonyítani tudták a bolygót érintő felfedezéseket.