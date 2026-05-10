Kikötött Tenerifén a hantavírusos óceánjáró, megkezdődött az utasok evakuálása

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén – jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter vasárnap reggel, a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint az egészségügyi szakemberek már felszálltak a hajóra, hogy megvizsgálják az utasokat és a személyzetet. Úgy tudni, egyelőre mindenki tünetmentes.

Több turnusban küldik haza a hantavírusos óceánjáró utasait

A tervek szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja el a hajót. Őket Madridba viszik. A következő csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, őket Hollandiába szállítják. Az evakuálás várhatóan hétfő délután fejeződik be. Ekkorra érkezhet meg az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból érkezett utast viszi majd haza.

A hajó kikötése körül szombat este vita alakult ki a spanyol kormány és a Kanári-szigetek autonóm vezetése között. Fernando Clavijo tartományi elnök előzőleg jelezte, hogy nem engedélyezi a Hondius lehorgonyzását Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült: az utasok elszállításával nem végeznek vasárnap. A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága ennek ellenére kiadta az engedélyt, így az óceánjáró helyi idő szerint vasárnap hajnali ötkor lehorgonyozhatott a kikötőben.

