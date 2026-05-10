Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
fertőzés

Kikötött Tenerifén a hantavírusos óceánjáró, megkezdődött az utasok evakuálása

fertőzés hantavírus óceánjáró
Horváth Angéla
2026.05.10.
A helyiek tiltakozása ellenére vasárnap reggel lehorgonyzott Tenerifén a Hondius nevű holland óceánjáró. A fedélzeten lévő utasokat és a személyzet egy részét járványügyi vizsgálat után, két nap alatt szállítják haza.

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén – jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter vasárnap reggel, a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Elmondása szerint az egészségügyi szakemberek már felszálltak a hajóra, hogy megvizsgálják az utasokat és a személyzetet. Úgy tudni, egyelőre mindenki tünetmentes.

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén
Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálása Tenerife szigetén
Forrás: AFP

Több turnusban küldik haza a hantavírusos óceánjáró utasait

A tervek szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja el a hajót. Őket Madridba viszik. A következő csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, őket Hollandiába szállítják. Az evakuálás várhatóan hétfő délután fejeződik be. Ekkorra érkezhet meg az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai országból érkezett utast viszi majd haza.

A hajó kikötése körül szombat este vita alakult ki a spanyol kormány és a Kanári-szigetek autonóm vezetése között. Fernando Clavijo tartományi elnök előzőleg jelezte, hogy nem engedélyezi a Hondius lehorgonyzását Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült: az utasok elszállításával nem végeznek vasárnap. A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága ennek ellenére kiadta az engedélyt, így az óceánjáró helyi idő szerint vasárnap hajnali ötkor lehorgonyozhatott a kikötőben.

Hogy hogyna került a hantavírus a holland óceánjáróra, arról ebben a cikkünkben írtunk: 

Az óceánjárón kitört hantavírus-járvány első áldozata egy ornitológus: így betegedett meg

Az óceánjárón kitört halálos hantavírus-járvány első fertőzöttje Leo Schilperoord holland ornitológus volt. A 70 éves férfi feleségével, a 69 éves Mirjam Schilperoorddal hónapok óta Dél-Amerikában utazgatott, a fertőzést pedig egy argentin hulladéklerakónál kaphatták el.

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Az óceánjárón kitört hantavírus-járvány első áldozata egy ornitológus: így betegedett meg

Az óceánjárón kitört halálos hantavírus-járvány első fertőzöttje Leo Schilperoord holland ornitológus volt. A 70 éves férfi feleségével, a 69 éves Mirjam Schilperoorddal hónapok óta Dél-Amerikában utazgatott, a fertőzést pedig egy argentin hulladéklerakónál kaphatták el.

Új pandémia van kitörőben? Már egy repülőn is megjelent a hantavírus

Karanténba helyezték a holland KLM légitársaság utaskísérőjét, aki egy fertőzött utast szállító gépen dolgozott.

Mi történik, ha valaki meghal egy óceánjárón? – Ez lesz a holttestek sorsa a nyílt vizen

A fél világ lélegzetvisszafojtva várja, hogy lezáruljon az MV Hondius óceánjárón indított járványügyi vizsgálat. A turistahajó fedélzetén ugyanis nemrég hárman is életüket vesztették.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu