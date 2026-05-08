2026. máj. 8., péntek

Új pandémia van kitörőben? Már egy repülőn is megjelent a hantavírus

Bába Dorottya
2026.05.08.
Karanténba helyezték a holland KLM légitársaság utaskísérőjét, aki egy fertőzött utast szállító gépen dolgozott. A hantavírus kiindulópontja egy óceánjáró volt, a WHO szerint eddig három halálos áldozata van.

Ahogy korábban mi is megírtuk, egy holland turistahajón elszabadult a hantavírus emberről emberre terjedő Andens-variánsa. A WHO eddig hét megbetegedésről és három halálesetről kapott jelentést. A vírus azóta elérte a kontintenst: a holland Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint egy légitársaság egyik légiutaskísérője is megfertőződhetett, miután kapcsolatba került egy beteg utassal.

Karanténba került egy légiutas-kísérő hantavírus gyanúja miatt.
Forrás: 123rf.com

Karanténba helyezett légiutas-kísérő

  • Hantavírussal fertőződhetett meg a KLM légitársaság egyik légiutaskísérője.
  • Azon a repülőjáraton dolgozott, amiről korábban leszállítottak egy fertőzöttet.
  • Jelenleg az UMC-ben tartják karanténban.
  • A légitársaság a járat össze utasát értesítette.

Hantavírussal fertőződött meg egy holland légiutas-kísérő

A Hondus nevű holland óceánjárón hantavírusjárvány tört ki, az emberről-emberre terjedő, ún. Andens-variáns fertőz. Az első halálos áldozat egy hetvenéves férfi volt, aki április 11-én halt meg légzőszervi elégtelenségben. Későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy ő és felesége is hantavírussal fertőződtek meg. Amikor egy Dél-Afrikában intenzív osztályra került brit utasnál is kimutatták a vírust, a hajózási társaság azonnal riadót fújt.

Április 25-én egy holland légitársaság egyik légiutas-kísérőjét helyezték karanténba, miután a hantavírus tüneteit produkálta.

Azon a Johannesburgból Amszterdamba tartó járaton tartózkodott, ahonnan még indulás előtt szállítottak le egy fertőzésgyanús 69 éves embert, mivel rosszul lett. Egy nappal később meghalt egy johannesburgi kórházban, a tesztek pedig az ő szervezetében is kimutatták a hantavírust. A légitársaság azonnal értesítette a járat többi utasát a fertőzésveszélyre.

Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO jelentése szerint eddig összesen hét fertőzöttről és három halálos áldozatról érkezett jelentés, a betegeket jelenleg Európa több pontján ápolják. A vírus gócpontját jelentő Hondus óceánjáró jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, a tervek szerint a tünetmentes utasok szombaton elhagyhatják a hajót.

Bár a helyzet súlyos, a járványügyi központ szerint alacsony a lakossági kockázat, de a WHO jelentése alapján sem kell újabb járványtól tartani. „Nem ez a következő Covid-19” fogalmazott az egyik szakértő. A hantavírus magyar fertőzöttjéről egyelőre nincs hír.

Frissítés: május 8-án nyilvánosságra került, hogy 30 utas elhagyta a hantavírus-fertőzött MV Hondius fedélzetét egy nappal a tragédiák előtt. A turisták a Szent Ilona sziget magasságában szálltak ki, később pedig 12 különböző országba utaztak tovább. Az ő, valamint a kontaktszemélyeik felkutatása jelenleg is zajlik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
