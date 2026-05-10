Az óceánjárón kitört hantavírus-járvány első áldozata egy ornitológus: így betegedett meg

Leo és Mirjam Schilperoord a hollandiai Haulerwijkből, egy nagyjából háromezer lakosú kis faluból származott. Mindketten szenvedélyesen rajongtak a madarakért: tanulmányokat írtak, és a világ számos pontjára eljutottak madármegfigyelő útjaik során. A házaspár öt hónapos dél-amerikai utazáson vett részt, november 27-én érkeztek Argentínába, majd Chilén és Uruguayon át folytatták útjukat, mielőtt március végén visszatértek Argentínába. Ekkor kezdődött az a kaland, amely végül tragédiába torkollott, és a hantavírus-fertőzéshez vezetett.

Leo Schilperoord volt az úgynevezett zéró páciens, tőle indult a hantavírus-fertőzés az óceánjárón

Március 27-én felkerestek egy Ushuaia közelében fekvő hulladéklerakót. A szeméttel borított területet a helyiek elkerülik, a világ különböző pontjairól érkező madármegfigyelők számára viszont maga a paradicsom. Sokan azért utaznak ide, mert itt láthatják a fehértorokú karakarát, más néven Darwin-karakarát. A madár Charles Darwinról kapta a nevét, aki elsőként gyűjtötte be a fajt.

Az argentin hatóságok gyanúja szerint a holland házaspár a hulladéklerakón lélegezhetett be olyan részecskéket, amelyek hosszúfarkú törpe rizspatkányok ürülékéből származtak. Ezek az állatok hordozzák az andoki hantavírus-törzset, amely különösen veszélyes: a hantavírusok közül ez az egyetlen ismert változat, amely emberről emberre is terjedhet.

„A madármegfigyelők gyakran látogatnak hulladéklerakókat, mert ott sok madár található” – idézte Gastón Bretti fotóst és helyi idegenvezetőt a New York Post.

Hantavírus-járvány az óceánjárón: keresik a potenciális fertőzötteket

Négy nappal a szeméttelepen tett látogatás után, április 1-jén Leo Schilperoord és felesége 112 másik utassal együtt felszállt az MV Hondius nevű hajóra Ushuaiában. Az utasok között sok madármegfigyelő és tudós is volt. Április 6-án Leo rosszul lett: lázra, fejfájásra, hasfájásra és hasmenésre panaszkodott. Öt nappal később meghalt a hajón. Felesége, Mirjam április 24-én, az Atlanti-óceánon fekvő Szent Ilona-szigeten szállt le a hajóról férje holttestével együtt. Johannesburgba repült, onnan pedig egy Hollandiába tartó KLM-járattal utazott volna tovább, de már nem jutott haza. A személyzet úgy ítélte meg, hogy nincs elég jól az utazáshot, ezért nem engedték továbbrepülni. Mirjam a repülőtéren összeesett, és másnap meghalt.