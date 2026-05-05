A geológusok sokkoló jóslata: kettészakadhat a Föld, még az óceánok is eltűnhetnek

Rémisztő üzenet egy vancouveri kutatócsoporttól: a geológusok jelzései szerint ha ilyen ütemben haladnak a tektonikus folyamatok, az a Föld bolygó kettészakadásával fenyeget. Az óceánfenék vizsgálata alapján az emberiség napjai meg vannak számlálva, de még a világtenger is eltűnhet. Mutatjuk a részleteket!

A föld pusztulása, avagy tektonikus lemezeidben a hiba

Ha meg akarjuk érteni a bolygónkat fenyegető katasztrófát, előtte nem árt feleleveníteni földrajzi tanulmányainkat. A föld domborzatát elsősorban a tektonikus lemezek mozgása működteti, melyből hét fő lemez található, melyek kirakósként illeszkednek egymáshoz.

Amikor két tektonikus lemez találkozik, a sűrűbb lemez a könnyebb alá süllyed, létrejönnek az ún. szubdukciós zónák.

Ez egy telesen természetes folyamat, hisz többek között ezek a geológiai folyamatok alkotják a vulkanikus tevékenységet, az óceáni-árkokat. Baj akkor van, ha a sűrűbb, óceáni lemez nem csak alábukik a kisebb sűrűségű tektonikus lapnak, hanem meg is törik.

Márpedig a kutatócsoport pontosan ezt figyelte meg, amikor Vancouver közelében ultrahanggal vizsgálták a lemezek mozgását.

Az óceán mélye és a kettészakadó bolygó

A szubdukciós zóna rendellenes működését leginkább egy lassú, de megállathatatlan vonatszerencsétlenséghez hasonlították a geológusok. „Ahelyett, hogy egy darabban leállna, a lemez darabonként szakad szét, kisebb mikrolemezeket és új határokat hozva létre” - fogalmazta meg Brandon Schuck, a tanulmány vezetője.

Van egy nagy törésvonal, amely aktívan megtöri a [szubdukáló] lemezt. Még nem tört le 100%-ig, de közel van hozzá.

A kutatás eredményei nemcsak a közelgő katasztrófát jelzik, de fontos információkat árulnak el a tudósoknak a tektonikus lemezek működéséről, élettartamáról. „Egy szubdukciós zóna elindítása olyan, mintha egy vonatot próbálnánk felfelé tolni, hatalmas erőfeszítést igényel. De ha egyszer elindul, olyan, mintha lefelé száguldana, lehetetlen megállítani.”

A mostani szubdukciós zónák hanyatlását egy lassú, de elkerülhetetlen folyamatként írták le: „Nagy vonatszerencsétlenség helyett mintha egy lassan, kocsinként kisikló vonatot néznénk.

Mennyi időnk van még?

Eddig mintegy 75 km-es sáv tört le az óceáni lemezből, egyelőre csöndesek az adott zónák, mivel a levált lemezek már nem okoznak földrengéseket. Pánikra azonban egyelőre nincsen ok, a geológusok számításai szerint több millió évbe telhet, amíg a negatív hatások érezhetővé válnak.