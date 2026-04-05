Több mint 4 milliárd egyetlen bélyegért: történelmi ereklyék, amikért elképesztő összeget fizettek

Egy történelmi relikvia értékét nem a beletett munka, esetleg az anyagok értéke, hanem a mögötte lévő történet határozza meg. Így lehetséges az, hogy aukciókon olyan, elsőre jelentéktelennek tűnő tárgyak is dollármilliókért találjanak új gazdára, mint egy mezei bélyeg. Összeszedtük a legmagasabb áron elkelt történelmi ereklyéket, melyek zárványként őrzik múltunk egy darabját.

Az antik tárgyak értéke a korábbi tulajdonos személye mellett az adott tárgy állapota, kora, ritkasága, eredetisége, illetve a piaci kereslet határozza meg. Utóbbira kiváló példa, amikor a 19. században antik csipkéért pengettek ki borsos összegeket.

Listánk összeállításánál nem elsősorban az adott tárgy konkrét értéke, inkább története volt a fő szempont. A forintban feltüntetett árakat inflációval korrigáltuk.

1. Brit Guyana bíborvörös bélyege

Ennyiért kelt el: 9,4 millió dollár (~ 4, 39 milliárd Ft)

Hogyha súlyát nézzük, ez a világ legdrágább történelmi ereklyéje, mely egy 2014-es aukción 9,4 millió ropogós amerikai dollárért kelt el. De vajon mit tud egy olyan bélyeg, melyhez hajdanán 1 cent megfizetése mellett bárki hozzájuthatott? A sorozatot eredetileg 1856-ban adták ki, amit helyi újságokban használtak, míg a 4 centes kék és bíbor változatokkal postaköltségeket fedeztek. Az 1 centes Brit Guyana bélyeg már akkor is ritkaság volt, egy sorozatot jellegzetes hajómintával bocsátottak forgalomba, már a 19. században is kuriózum volt, a 2014-ben elkelt példány pedig a legendás sorozat utolsó mohikánja volt.

2. Leonardo Da Vinci Leicester-kódexe

Ennyiért kelt el: 30,8 millió dollár (~ 23 milliárd Ft)

Amikor Bill Gates 1994-ben 30,8 millió dollárt pengetett ki a híres olasz polihisztor kódexéért, megdöntötte a legdrágább könyv rekordját. Ennél a történelmi ereklyénél talán nem is kíván bővebb kifejtést, miért is olyan felbecsülhetetlen a muzeális értéke: nem csupán Leonardo Da Vinci kézírását és elméleteit tartalmazza, de olyan találmányok vázlata is megtalálható benne, mint a tengeralattjáró, illetve a légzőcső. A név maga a könyvet generációkon át birtokló Leischester grófoktól származik és ez a kevés szabad piacon árusított Da Vinci-kézirat egyike.