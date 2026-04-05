2026. ápr. 6., hétfő

Több mint 4 milliárd egyetlen bélyegért: történelmi ereklyék, amikért elképesztő összeget fizettek

műkincs aukció ereklye
Bába Dorottya
2026.04.05.
Múltunk időkapszulái azok a műtárgyak, használati eszközök, melyeket a régészet és művészettörténet kutat fel. A legdrágább történelmi ereklyék olykor egészen hétköznapi tárgyak, amik ma milliókat érnek.

Egy történelmi relikvia értékét nem a beletett munka, esetleg az anyagok értéke, hanem a mögötte lévő történet határozza meg. Így lehetséges az, hogy aukciókon olyan, elsőre jelentéktelennek tűnő tárgyak is dollármilliókért találjanak új gazdára, mint egy mezei bélyeg. Összeszedtük a legmagasabb áron elkelt történelmi ereklyéket, melyek zárványként őrzik múltunk egy darabját.

A világ legdrágább történelmi ereklyéi

  • A történelmi ereklyék értékét elsősorban a korábbi tulajdonosa, szerepe határozza meg.
  • Egy Csing dinasztiabeli váza volt a legmagasabb áron eladott műtárgy.

Történelmi ereklyék értéke: 5 horroráron elkelt műtárgy

Az antik tárgyak értéke a korábbi tulajdonos személye mellett az adott tárgy állapota, kora, ritkasága, eredetisége, illetve a piaci kereslet határozza meg. Utóbbira kiváló példa, amikor a 19. században antik csipkéért pengettek ki borsos összegeket.

Listánk összeállításánál nem elsősorban az adott tárgy konkrét értéke, inkább története volt a fő szempont. A forintban feltüntetett árakat inflációval korrigáltuk.

1. Brit Guyana bíborvörös bélyege

Ennyiért kelt el: 9,4 millió dollár (~ 4, 39 milliárd Ft)

Hogyha súlyát nézzük, ez a világ legdrágább történelmi ereklyéje, mely egy 2014-es aukción 9,4 millió ropogós amerikai dollárért kelt el. De vajon mit tud egy olyan bélyeg, melyhez hajdanán 1 cent megfizetése mellett bárki hozzájuthatott? A sorozatot eredetileg 1856-ban adták ki, amit helyi újságokban használtak, míg a 4 centes kék és bíbor változatokkal postaköltségeket fedeztek. Az 1 centes Brit Guyana bélyeg már akkor is ritkaság volt, egy sorozatot jellegzetes hajómintával bocsátottak forgalomba, már a 19. században is kuriózum volt, a 2014-ben elkelt példány pedig a legendás sorozat utolsó mohikánja volt.

Brit Guyana 1 centes bíborvörös bélyege
2. Leonardo Da Vinci Leicester-kódexe

Ennyiért kelt el: 30,8 millió dollár (~ 23 milliárd Ft)

Amikor Bill Gates 1994-ben 30,8 millió dollárt pengetett ki a híres olasz polihisztor kódexéért, megdöntötte a legdrágább könyv rekordját. Ennél a történelmi ereklyénél talán nem is kíván bővebb kifejtést, miért is olyan felbecsülhetetlen a muzeális értéke: nem csupán Leonardo Da Vinci kézírását és elméleteit tartalmazza, de olyan találmányok vázlata is megtalálható benne, mint a tengeralattjáró, illetve a légzőcső. A név maga a könyvet generációkon át birtokló Leischester grófoktól származik és ez a kevés szabad piacon árusított Da Vinci-kézirat egyike.

Bill Gates nem rejtegeti a kódexet, hanem digitalizálta és közkinccsé tette, így másolatai több múzeumban megtekinthetők.

Leonardo Da Vinci Leichester-kódexe.
3. „Hullámzó haj” ezüstdollár

Ennyiért kelt el: 10 millió dollár (4,75 milliárd Ft)

Nem mondhatni, hogy a numizmatika, vagyis az érmetan tudománya tömegek kedvence, ám ha megtudják, mennyiért kelt el a valaha volt legdrágább pénzérme, máris megváltozik a leányzó fekvése. Ugyanis a lenti képen látható ezüstdollár nem kevesebb, mint 10 millió dollárért kelt el 2013-ban. Azért olyan értékes ez az ezüstdollár. Mert ez volt az első pénzérme, amit az Egyesült Államok kibocsátott, mely 1794 és 95 között volt forgalomban, és különösen magas ezüsttartalmáról ismert: 90% ezüst és 10% réz ötvözete volt, mely a mexikói pesón alapult. Már a 19. század óta gyűjtői darabnak számítanak.

Történelmi ereklyék: "Hullámzó haj" ezüstdollár
4. Marie Antoinette gyöngy fülbevalója

Ennyiért kelt el: 36,2 millió dollár (~ 15,9 milliárd forint)

A jobb sorsra érdemes francia királyné legendás ékszergyűjtemény tulajdonosa volt, melynek nagy része elveszett a francia forradalom viharaiban. Ezt az értékes gyöngy fülbevalót azonban sikeresen Bécsbe csempészték 1791-ben, ahonnan Marie Antoinette egyetlen életben maradt lányához került, aki unokahúgára, egy pármai hercegnére hagyta az ékszert. Legutóbb 2018-ban cserélt gazdát egy genovai aukción, mintegy 36,2 millió dollár értékben.

Marie Antoinette gyöngy fülbevalója
5. Pinner Csing-dinasztia váza

Ennyiért kelt el: 80,2 millió dollár (40,7 milliárd Ft)

A történelmi ereklyék többségére valósággal vadásznak a gyűjtők, azonban a legmagasabb áron elkelt műtárgyról nem is tudta tulajdonosa, mennyit is ért. Egy londoni külváros polcán évtizedekig porosodott a felbecsülhetetlen műkincs, amit tulajdonosa ügyes replikának hitt. Azonban egy szakember felfedezte a császári pecsétet a váza talapzatán, ami bebizonyította, hogy eredeti példányról van szó. Azon nyomban felbecsültették a vázát, mely a császári családot évezredekig szolgáló Jingdezhen kemencéiben készülhetett. Valószínűleg a Csing-dinasztia viharos évszázadaiban juthatott ki az országból, ám az, hogy miként került a külvárosi polcra, a mai napig homály fedi. 2010-ben mintegy 80,2 millió dollárért árverezték el.

Történelmi ereklyék, mint a múlt őrzői

Ezek a felbecsülhetetlen értékű történelmi relikviák az emberiség múltját őrzik, pótolhatatlan részei a kulturális örökségnek. Ezek révén talán a régészet legfontosabb feladatát is megérthetjük: ezek az egyetemes emberi történelem tárgyi bizonyítékai.

