2026. máj. 20., szerda

Mit tett a külsejével Paris Hilton? Drasztikus változáson esett át – FOTÓ

megdöbbentő kifutó Paris Hilton Gucci hajszín
Jónás Ágnes
2026.05.20.
A szőke it girlök koronázatlan királynőjeként ismert híresség teljesen új oldalát mutatta meg a májusi Gucci show-n. Paris Hilton láttán volt, akinek elakadt a szava, mások pedig hallhatóan felszisszentek, a világsztár ugyanis felismerhetetlen volt.

Három év kihagyás után ismét kifutóra lépett, ám ezúttal nem a jól ismert platinaszőke hajával vonult fel, hanem egy drámai frizurával mutatkozott, amely teljesen megváltoztatta jól megszokott bájos-dögös vonásait. Paris Hilton május 16-án tette tiszteletét a Gucci Cruise 2027 kollekcióját bemutató Guccicore show-n New Yorkban – egyenes, gesztenyebarna hajszínnel jelent meg, amelyet oldalra fésült mikrofrufru tett még karakteresebbé. 

Paris Hilton búcsút mondott szőke hajának.
  • Paris Hilton három év után tért vissza a kifutóra, merész váltással.
  • A drámai stílusváltást egy extravagáns Gucci-szett koronázta meg.
  • Bár a barna haj csak ideiglenes átalakulás volt, a rajongók és a divatsajtó egyaránt megdöbbent azon, mennyire más karaktert adott Paris Hiltonnak az új megjelenés.

Elképesztő, mit tett a külsejével Paris Hilton

A divatház kreatív igazgatója, Demna Gvasalia által megálmodott bemutatón nemcsak a hajszíne miatt keltett feltűnést: kanárisárga selyemingruhát viselt, amelynek nyakrészét masni díszítette, pliszírozott szoknyája pedig finoman hangsúlyozta karcsú sziluettjét. A darab a divatház ikonikus lovas motívumát idézte meg; az outfitet klasszikus zöld-piros Gucci öv díszítette, és hegyes orrú fekete bőrcsizma, illetve egy trendi élénkpiros doboztáska tette teljessé.

A teljes Gucci-szett. Barna hajjal is képrázatos volt benne Paris Hilton.
A mostani Gucci-megjelenés különösen éles kontrasztot alkotott legutóbbi nyilvános szereplésével. Nemrég ugyanis egy Barbie-tematikájú pop-up eseményen vett részt, ahol élő Barbie babaként tűnt fel rózsaszín szettben.

Mindenki megnyugodhat: a szőke visszatért!
Mindenki nyugodjon le! A barna hajszín nem szólt hosszú távra

Paris Hilton a Gucci-show-n ideiglenes parókát viselt, a bemutatót követő napon, egy mexikóvárosi DJ-fellépésén már újra a megszokott platinaszőke tincseivel állt a pult mögé. 

A sötétbarna, frufrus viselet azért hat rendkívül szokatlanul, mert a szőke haj több mint két évtizede Paris Hilton első számú személyes védjegye. A 2000-es évek elejétől  kezdve a nagyközönség a szőke Barbie archetípusaként ismerte meg. 

Nem csoda, hogy a divatesemény nézői és a sajtó is felismerhetetlennek titulálták őt a kifutón. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 16: Paris Hilton attends Gucci Mansion on May 16, 2026 in New York City. (Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images for Gucci)
Szőkének szoktuk meg, de a gesztenyebarna is remekül áll Hilton kisasszonynak.
Azért azt leszögezhetjük, hogy akár platinaszőkén, akár gesztenyebarnán jelenik meg, Paris Hilton mindenhogy elképesztően magabiztos és istenien gyönyörű.

