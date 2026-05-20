Mit tett a külsejével Paris Hilton? Drasztikus változáson esett át – FOTÓ

Három év kihagyás után ismét kifutóra lépett, ám ezúttal nem a jól ismert platinaszőke hajával vonult fel, hanem egy drámai frizurával mutatkozott, amely teljesen megváltoztatta jól megszokott bájos-dögös vonásait. Paris Hilton május 16-án tette tiszteletét a Gucci Cruise 2027 kollekcióját bemutató Guccicore show-n New Yorkban – egyenes, gesztenyebarna hajszínnel jelent meg, amelyet oldalra fésült mikrofrufru tett még karakteresebbé.
- Paris Hilton három év után tért vissza a kifutóra, merész váltással.
- A drámai stílusváltást egy extravagáns Gucci-szett koronázta meg.
- Bár a barna haj csak ideiglenes átalakulás volt, a rajongók és a divatsajtó egyaránt megdöbbent azon, mennyire más karaktert adott Paris Hiltonnak az új megjelenés.
Elképesztő, mit tett a külsejével Paris Hilton
A divatház kreatív igazgatója, Demna Gvasalia által megálmodott bemutatón nemcsak a hajszíne miatt keltett feltűnést: kanárisárga selyemingruhát viselt, amelynek nyakrészét masni díszítette, pliszírozott szoknyája pedig finoman hangsúlyozta karcsú sziluettjét. A darab a divatház ikonikus lovas motívumát idézte meg; az outfitet klasszikus zöld-piros Gucci öv díszítette, és hegyes orrú fekete bőrcsizma, illetve egy trendi élénkpiros doboztáska tette teljessé.
A mostani Gucci-megjelenés különösen éles kontrasztot alkotott legutóbbi nyilvános szereplésével. Nemrég ugyanis egy Barbie-tematikájú pop-up eseményen vett részt, ahol élő Barbie babaként tűnt fel rózsaszín szettben.
Mindenki nyugodjon le! A barna hajszín nem szólt hosszú távra
Paris Hilton a Gucci-show-n ideiglenes parókát viselt, a bemutatót követő napon, egy mexikóvárosi DJ-fellépésén már újra a megszokott platinaszőke tincseivel állt a pult mögé.
A sötétbarna, frufrus viselet azért hat rendkívül szokatlanul, mert a szőke haj több mint két évtizede Paris Hilton első számú személyes védjegye. A 2000-es évek elejétől kezdve a nagyközönség a szőke Barbie archetípusaként ismerte meg.
Nem csoda, hogy a divatesemény nézői és a sajtó is felismerhetetlennek titulálták őt a kifutón.
Azért azt leszögezhetjük, hogy akár platinaszőkén, akár gesztenyebarnán jelenik meg, Paris Hilton mindenhogy elképesztően magabiztos és istenien gyönyörű.
