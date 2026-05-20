Mit tett a külsejével Paris Hilton? Drasztikus változáson esett át – FOTÓ

Három év kihagyás után ismét kifutóra lépett, ám ezúttal nem a jól ismert platinaszőke hajával vonult fel, hanem egy drámai frizurával mutatkozott, amely teljesen megváltoztatta jól megszokott bájos-dögös vonásait. Paris Hilton május 16-án tette tiszteletét a Gucci Cruise 2027 kollekcióját bemutató Guccicore show-n New Yorkban – egyenes, gesztenyebarna hajszínnel jelent meg, amelyet oldalra fésült mikrofrufru tett még karakteresebbé.

Paris Hilton búcsút mondott szőke hajának.

Forrás: Getty Images North America

Paris Hilton három év után tért vissza a kifutóra, merész váltással.

A drámai stílusváltást egy extravagáns Gucci-szett koronázta meg.

Bár a barna haj csak ideiglenes átalakulás volt, a rajongók és a divatsajtó egyaránt megdöbbent azon, mennyire más karaktert adott Paris Hiltonnak az új megjelenés.

Elképesztő, mit tett a külsejével Paris Hilton

A divatház kreatív igazgatója, Demna Gvasalia által megálmodott bemutatón nemcsak a hajszíne miatt keltett feltűnést: kanárisárga selyemingruhát viselt, amelynek nyakrészét masni díszítette, pliszírozott szoknyája pedig finoman hangsúlyozta karcsú sziluettjét. A darab a divatház ikonikus lovas motívumát idézte meg; az outfitet klasszikus zöld-piros Gucci öv díszítette, és hegyes orrú fekete bőrcsizma, illetve egy trendi élénkpiros doboztáska tette teljessé.

A teljes Gucci-szett. Barna hajjal is képrázatos volt benne Paris Hilton.

Forrás: Getty Images North America

A mostani Gucci-megjelenés különösen éles kontrasztot alkotott legutóbbi nyilvános szereplésével. Nemrég ugyanis egy Barbie-tematikájú pop-up eseményen vett részt, ahol élő Barbie babaként tűnt fel rózsaszín szettben.

Mindenki megnyugodhat: a szőke visszatért!

Forrás: Getty Images North America

Mindenki nyugodjon le! A barna hajszín nem szólt hosszú távra

Paris Hilton a Gucci-show-n ideiglenes parókát viselt, a bemutatót követő napon, egy mexikóvárosi DJ-fellépésén már újra a megszokott platinaszőke tincseivel állt a pult mögé.

A sötétbarna, frufrus viselet azért hat rendkívül szokatlanul, mert a szőke haj több mint két évtizede Paris Hilton első számú személyes védjegye. A 2000-es évek elejétől kezdve a nagyközönség a szőke Barbie archetípusaként ismerte meg.

Nem csoda, hogy a divatesemény nézői és a sajtó is felismerhetetlennek titulálták őt a kifutón.