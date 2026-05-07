Csapvízzel terjed a halálos parazita: egyetlen érintés, és megvakulhatsz a szemevő amőbától

Szakértők szerint a legnagyobb kockázatnak a kontaktlencsét viselők vannak kitéve, de az ép látókra is veszéllyel lehet, ha elmulasztják az alapvető higiéniai szabályokat. A szemevő amőba kifejezetten makacs és alattomos: szinte bárhol képes felbukkanni a csapvíztől kezdve a medencék, a szaunák és fürdők vizén át egészen a poros szekrényekig. Mutatjuk az 5 szabályt, amely által elkerülhető a tartós látásvesztés.

Normál esetben a látószervünk sikeresen védekezik ellene, ám a kontaktlencsét viselők sokkal veszélyeztetettebbek. A szemevő amőba egy parazita, számára a szemlencse és a szem közötti rész tökéletes fészek, ahol egészen addig képes megbújni, amíg egy mikroszkopikus szemsérülés keletkezik a szaruhártyán. Ekkor támadásba lendül: befúrja magát a szaruhártya szöveteibe és elkezdi felemészteni.

Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy azok közül fertőződtek eddig meg a legtöbben, akik kontaktlencsét viselnek. Ők ugyanis rendszerint elkövettek egy hibát, nevezetesen, hogy vízzel érintkezett a lencséjük. Te is rendszeresen csapvíz alatt tisztítod a kontaktlencsetartód, netán a szemedben felejted a lencsét tusolás közben? Itt az idő, hogy változtass a rutinodon, hogy elkerüld a veszélyes szemfertőzést!

„A szemevő amőba, azaz az acanthamoeba élőhelye a víz, ezért világszerte mindenütt megtalálható. Különösen kedveli a víztárolókat, ahonnan az egysejtű a fürdővizekbe és az ivóvizekbe kerülhet, így valamennyire gyakoribb az előfordulása az olyan országokban, ahol a víztárolók általában a házak tetején vannak, például Angliában. A kórokozó sajnos Magyarországon is előfordul”

− nyilatkozta dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Melyek a szemevő amőba okozta szemkárosodás tünetei?

Először kötőhártya-gyulladásra hasonlító tünetek jelentkeznek, hónapokkal később viszont általában már kiderül a valódi ok. Ilyenkor elő körben gyógyszeres kezelést rendel el a szakorvos, ha azonban a szaruhártya már jelentősen sérült, szóba kerül a szaruhártya-átültetés.