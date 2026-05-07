Csapvízzel terjed a halálos parazita: egyetlen érintés, és megvakulhatsz a szemevő amőbától

Jónás Ágnes
2026.05.07.
Szó szerint beleeszi magát az emberi szövetbe és élősködik a látószerven. A szemevő amőba egy rendkívül veszélyes parazita. Már itt van velünk, csapvízzel is terjed, és elég egyetlen érintés, hogy a fertőzés a szembe kerüljön. Erre figyelj, különösen, ha kontaktlencsét hordasz!

Szakértők szerint a legnagyobb kockázatnak a kontaktlencsét viselők vannak kitéve, de az ép látókra is veszéllyel lehet, ha elmulasztják az alapvető higiéniai szabályokat. A szemevő amőba kifejezetten makacs és alattomos: szinte bárhol képes felbukkanni a csapvíztől kezdve a medencék, a szaunák és fürdők vizén át egészen a poros szekrényekig. Mutatjuk az 5 szabályt, amely által elkerülhető a tartós látásvesztés.

Szemevő amőba:  a veszélyes egysejtű parazitával azok közül fertőződtek eddig meg a legtöbben, akik kontaktlencsét viseltek.
Szemevő amőba

  • Veszélyes kórokozó, amely rendszerint csapvízben, medencékben és poros környezetben lakozik.
  • Befészkeli magát a kontaktlencse alatti nedves területre és onnan már csak idő kérdése, mikor emészti fel teljesn a szaruhártyát.
  • Öt szabály betartásával elkerülhető a végleges látásvesztés.

Normál esetben a látószervünk sikeresen védekezik ellene, ám a kontaktlencsét viselők sokkal veszélyeztetettebbek. A szemevő amőba egy parazita, számára a szemlencse és a szem közötti rész tökéletes fészek, ahol egészen addig képes megbújni, amíg egy mikroszkopikus szemsérülés keletkezik a szaruhártyán. Ekkor támadásba lendül: befúrja magát a szaruhártya szöveteibe és elkezdi felemészteni. 

A szemevő amőba befúrja magát a szaruhártya szöveteibe.
Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy azok közül fertőződtek eddig meg a legtöbben, akik kontaktlencsét viselnek. Ők ugyanis rendszerint elkövettek egy hibát, nevezetesen, hogy vízzel érintkezett a lencséjük. Te is rendszeresen csapvíz alatt tisztítod a kontaktlencsetartód, netán a szemedben felejted a lencsét tusolás közben? Itt az idő, hogy változtass a rutinodon, hogy elkerüld a veszélyes szemfertőzést!

A szemevő amőba, azaz az acanthamoeba élőhelye a víz, ezért világszerte mindenütt megtalálható. Különösen kedveli a víztárolókat, ahonnan az egysejtű a fürdővizekbe és az ivóvizekbe kerülhet, így valamennyire gyakoribb az előfordulása az olyan országokban, ahol a víztárolók általában a házak tetején vannak, például Angliában. A kórokozó sajnos Magyarországon is előfordul

nyilatkozta dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.

Melyek a szemevő amőba okozta szemkárosodás tünetei?

Először kötőhártya-gyulladásra hasonlító tünetek jelentkeznek, hónapokkal később viszont általában már kiderül a valódi ok. Ilyenkor elő körben gyógyszeres kezelést rendel el a szakorvos, ha azonban a szaruhártya már jelentősen sérült, szóba kerül a szaruhártya-átültetés.

Az egysejtű paraziták ellen a legjobb fegyver a védekezés

Tartsd be kontaktlencsét viselőként az alábbi 5 szabályt, hogy elkerüld a visszafordíthatatlant. 

  • A kontaktlencsédet tartsd távol a csapvíztől, kizárólag steril kontaktlencse-folyadékot használj.
  • Zuhanyzás, hajmosás és vízi sportok előtt mindig távolítsd ela kontaktlencsét.
  • A lencsetartó minden egyes nap tisztítsd meg és hagyd fejjel lefelé megszáradni.
  • Ügyelj, hogy ne érintsd meg vizes kézzel a kontaktlencsét.
  • Amennyiben bármilyen irritációt, viszketést, homályos látást vagy szokatlan szemvörösséget észlelsz, vedd ki a lencsét (egyébként sem egészséges, ha túlhordod), és fordulj szakorvoshoz. 

