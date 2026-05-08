30 évig bízott a szomszédjában, de amit a webkamera rögzített, arra nem volt felkészülve

Vajon tényleg ismerjük azokat, akikkel évtizedek óta egymás mellett élünk? Vagy vannak olyan rejtett titkok amikről még mi magunk sem tudhatunk? Erre a felismerésre jutott az a család is, akik 30 éve töretlen kapcsolatot ápoltak a kertvárosi szomszédjukkal. A kerítés mögötti beszélgetések, közös programok szervezése mind a rendíthetetlen bizalom érzését erősítették bennük, ezek pedig az idő során egyfajta szövetségesekké kovácsolták őket. Egy napon azonban különös játékra lettek figyelmesek otthonukban, és ami ezután kiderült arra még ők sem számítottak.
- Játéknak hitt eszközt talált az otthonába egy 69 éves nő.
- Kamerákat rejtett el, hogy ellenőrizze, mi történik otthonában.
- A nőt annyira felzaklatták a történtek, hogy végül eladta a lakását, és a környékről is elköltözött.
Sokkal több volt, mint egy játék
Dabbie rémálma 6 évvel kezdődött, amikor egy teljesen átlagos hétköznapon párjával a vacsorához készültek, az idilli pillanat azonban rendkívül gyorsan rémálommá változott, amikor a férfi az asztal alatt egy furcsa, kétoldalú ragasztóval felrögzített műanyag dobozra lett figyelmes.
A nő először azt hitte, hogy csak az unokája hagyta ott a játékát, igyekezett elhessegetni a benne keringő rossz érzéseket, azonban egy gyors internetes keresés ráébresztette a gyomorforgató igazságra.
Az ártalmatlannak tűnő tárgy ugyanis egy mikrofonnal és USB-porttal felszerelt lehallgatókészülék volt, ami minden elhangzott szavukat rögzítette.
Nagyon felzaklatott és teljesen bepánikoltam. Úgy éreztem, teljesen megsértették a magánszférámat
– emlékezett vissza a 69 éves asszony. A felismerés után a pár kétségbeesett kutatásba kezdett, a ház minden négyzetméterét átnézték, és végül egy másik eszközt is találtak az ágyuk háttámlájára rögzítve. „Alig aludtunk, csak arra tudtunk gondolni, hogy aki ezeket elhelyezte, annak vissza kell jönnie értük” – mondta az asszony, akinek a második rögzítő megtalálása után már csak az járt a fejében, hogy ki és mióta hallgathatja le a legintimebb pillanataikat? Ki vetemedne ilyesmire?
A saját kezébe vette az irányítást
Miután megtalálták a kémeszközöket, azonnal értesítették a rendőrséget, akik bizonyíték hiányában nem foglalkoztak az esettel, hiszen nem volt nyoma betörésnek. A nő ekkor döntött úgy, hogy ő maga tesz lépéseket, hogy felkutassa a titokzatos idegent, ezért titkos webkamerákat szerelt fel az otthonába, majd elment otthonról, azt remélve végre lépre csalja a zaklatóját.
Tervével sikerrel járt, hazaérve ugyanis idegen lábnyomokat talált az ágya mellett. A felvételeket megnézve pedig nem egy vadidegen betörőt, hanem a szomszédját látta, ahogy hálószobájában kutakodott az elrejtett eszköz után.
A nő döbbenete leírhatatlan volt, ugyanis a férfi harminc éve élet már Debbiék mellett, akikkel rendkívül közeli kapcsolatot ápolt.
Vakon megbíztam benne, annyira, hogy még a házam kulcsát és a macskáimat is rábíztam. Mindig azt hittem, milyen szerencsés vagyok, hogy egy ilyen kedves, udvarias, bár kicsit félénk ember lakik mellettem
– mesélte az asszony. Debbie ezután döntött úgy, hogy nyilvánoságra hozza az esetet, ezzel figyelmeztetve az embereket, hogy sosem tudhatják, ki az akiben igazán megbízhatnak.
Nem bírta tovább a szomszédja mellett
Amint meglátta a felvételeket, fehívta a fiát, hogy szembesítse a szomszédot gyomorforgató tetteivel, majd ismét a rendőrséghez fordult. Az ügy komolyságából fakadóan pár hét múlva a bírósághoz került, ahol az egyik legsúlyosabb és legmegdöbbentőbb zaklatási esetnek minősítették, amivel valaha találkoztak.
A leghallgatást és a harmincéves bizalommal való visszaélést azonban nem tükrözte az ítélet súlya, a férfira mindössze nyolc hét börtönt szabtak ki, ami közel sem volt elegendő, hiszen a legnagyobb büntetést az áldozat szenvedte el, nem az elkövető.
Míg a férfi szabadulása után visszatérhetett az otthonába, a folyamatos trauma és félelm miatt a nő a házát inkább eladta, és örökre elköltözött a környékről. Debbie végül soha nem kapott választ arra, hogy mi volt a szomszédja indítéka ezen tettek elékövetésére, mert a tárgyalásra sem ment el, és az esetről készült jegyzőkönyvet sem látta.
