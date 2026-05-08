30 évig bízott a szomszédjában, de amit a webkamera rögzített, arra nem volt felkészülve

Vajon tényleg ismerjük azokat, akikkel évtizedek óta egymás mellett élünk? Vagy vannak olyan rejtett titkok amikről még mi magunk sem tudhatunk? Erre a felismerésre jutott az a család is, akik 30 éve töretlen kapcsolatot ápoltak a kertvárosi szomszédjukkal. A kerítés mögötti beszélgetések, közös programok szervezése mind a rendíthetetlen bizalom érzését erősítették bennük, ezek pedig az idő során egyfajta szövetségesekké kovácsolták őket. Egy napon azonban különös játékra lettek figyelmesek otthonukban, és ami ezután kiderült arra még ők sem számítottak.

A nő szomszédja döbbenetes dolgot tett.

Játéknak hitt eszközt talált az otthonába egy 69 éves nő.

Kamerákat rejtett el, hogy ellenőrizze, mi történik otthonában.

A nőt annyira felzaklatták a történtek, hogy végül eladta a lakását, és a környékről is elköltözött.

Sokkal több volt, mint egy játék

Dabbie rémálma 6 évvel kezdődött, amikor egy teljesen átlagos hétköznapon párjával a vacsorához készültek, az idilli pillanat azonban rendkívül gyorsan rémálommá változott, amikor a férfi az asztal alatt egy furcsa, kétoldalú ragasztóval felrögzített műanyag dobozra lett figyelmes.

A nő először azt hitte, hogy csak az unokája hagyta ott a játékát, igyekezett elhessegetni a benne keringő rossz érzéseket, azonban egy gyors internetes keresés ráébresztette a gyomorforgató igazságra.

Az ártalmatlannak tűnő tárgy ugyanis egy mikrofonnal és USB-porttal felszerelt lehallgatókészülék volt, ami minden elhangzott szavukat rögzítette.

Nagyon felzaklatott és teljesen bepánikoltam. Úgy éreztem, teljesen megsértették a magánszférámat

– emlékezett vissza a 69 éves asszony. A felismerés után a pár kétségbeesett kutatásba kezdett, a ház minden négyzetméterét átnézték, és végül egy másik eszközt is találtak az ágyuk háttámlájára rögzítve. „Alig aludtunk, csak arra tudtunk gondolni, hogy aki ezeket elhelyezte, annak vissza kell jönnie értük” – mondta az asszony, akinek a második rögzítő megtalálása után már csak az járt a fejében, hogy ki és mióta hallgathatja le a legintimebb pillanataikat? Ki vetemedne ilyesmire?