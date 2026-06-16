Kimchi, K-beauty és koreai kultúra: rekordlátogatottsággal zárult a Korea Days fesztivál

Korea kultúrája évről évre egyre több magyar érdeklődését kelti fel, ezt pedig tökéletesen bizonyítja a Korea Days – 7. KoreaON Koreai Kulturális Fesztivál sikere. A hétvégén rendezett esemény közel 17 ezer látogatót vonzott a margitszigeti Kristály Színtérre, ahol a koreai kultúra legszínesebb elemei kaptak főszerepet.
„Koreában nincs étkezés kimchi nélkül” − Kim Taeyeon globális kimchi-nagykövettel beszélgettünk a KoreaON Koreai Kulturális Fesztiválon
A fesztivál programjai között a hagyományos és modern koreai kultúra egyaránt helyet kapott, de az idei év egyik legnagyobb slágere kétségtelenül a K-Beauty Zóna volt. A látogatók testközelből ismerhették meg a világszerte egyre népszerűbb koreai szépségápolási trendeket, innovatív termékeket és bőrápolási rutinokat. Viszont idén a gasztronómiai programok szintén rengeteg érdeklődőt vonzottak. A színpadon Kim Taeyeon globális kimchi-nagykövet mutatta be a koreai konyha egyik legismertebb fogását, a kimchit, és mesélt annak különleges szerepéről a mindennapokban. A nagykövet a Life-nak az is elmondta, hogy Koreában szinte elképzelhetetlen egy étkezés kimchi nélkül.
Mindegy, hogy reggeliről, ebédről vagy vacsoráról beszélünk, a kimchi mindig ott van az asztalon. Nemcsak önmagában fogyasztjuk, hanem számos étel alapanyagaként is használjuk
– mesélte.
Kim Taeyeon szerint a csípős ételek népszerűségének nemcsak az ízük az oka, hanem egy egészen szokatlan „ürügy” is. Manapság a koreai sorozatok népszerűsége miatt, egyre nagyobb az érdeklődés a különféle „koreai taktikák” iránt. Az egyik ilyen például a „stressz levezetése csípős ételekkel.”
A csípős ételek fogyasztása segíthet a stressz oldásában. Az izzadás és a szervezet reakciója sokak számára valódi feszültséglevezetést jelenthet. Koreában már egészen kiskortól kezdve bevezetik az étrendbe a csípős fogásokat hisz, mint azt sokan tudják, a kimchi nálunk minden egyes háztartásban jelen van. Így gyakori, hogy egy-egy nagyobb vizsga után csípős étellel ünnepelnek az emberek, a levezetés miatt.
– tette hozzá.
A szakértő arról is beszélt, hogy több száz különböző kimchiváltozat létezik Koreában, amelyek régiónként és alapanyagonként is eltérnek. A KoreaON látogatói ezúttal különleges uborka- és karalábékimchit is megkóstolhattak. A nagykövet szerint a magyarok ízlése közelebb áll a koreaiakéhoz, mint azt sokan gondolnák.
A paprika mindkét ország konyhájában fontos szerepet játszik. A magyar paprika valamivel édesebb, míg a koreai intenzívebb és csípősebb, de az ízvilágban sok a hasonlóság
– mondta.
A jó hír pedig az, hogy a kimchi elkészítéséhez nem kell Koreáig utazni. Kim Taeyeon szerint az alaprecept könnyen adaptálható otthoni körülmények között is, és bizonyos hozzávalók – például a halpaszta – akár sóval is helyettesíthetők.
Uborka kimchi recept otthonra
Ha kedvet kaptál a koreai ízekhez, ezt az egyszerű uborka kimchit te is elkészítheted.
Hozzávalók:
- 2 közepes kígyóuborka
- 1 evőkanál só
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 teáskanál reszelt gyömbér
- 1 evőkanál csípős pirospaprika por
- 1 teáskanál cukor
- 2 szál újhagyma
Elkészítés:
Az uborkát karikázd fel, majd sózd be és hagyd állni 20 percig. Ezután öblítsd le és csepegtesd le. Keverd össze a fokhagymát, a gyömbért, a paprikát és a cukrot, majd forgasd össze az uborkával és az apróra vágott újhagymával. Hűtőben néhány órát pihentetve már fogyasztható, de másnapra még intenzívebb ízeket kap.
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