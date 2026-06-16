Kimchi, K-beauty és koreai kultúra: rekordlátogatottsággal zárult a Korea Days fesztivál

Korea kultúrája évről évre egyre több magyar érdeklődését kelti fel, ezt pedig tökéletesen bizonyítja a Korea Days – 7. KoreaON Koreai Kulturális Fesztivál sikere. A hétvégén rendezett esemény közel 17 ezer látogatót vonzott a margitszigeti Kristály Színtérre, ahol a koreai kultúra legszínesebb elemei kaptak főszerepet.

Kim Taeyeon uborka kimchit készített a -KoreaON Koreai Kulturális Fesztiválon.

Forrás: Koreai Kulturális Központ

„Koreában nincs étkezés kimchi nélkül” − Kim Taeyeon globális kimchi-nagykövettel beszélgettünk a KoreaON Koreai Kulturális Fesztiválon

A fesztivál programjai között a hagyományos és modern koreai kultúra egyaránt helyet kapott, de az idei év egyik legnagyobb slágere kétségtelenül a K-Beauty Zóna volt. A látogatók testközelből ismerhették meg a világszerte egyre népszerűbb koreai szépségápolási trendeket, innovatív termékeket és bőrápolási rutinokat. Viszont idén a gasztronómiai programok szintén rengeteg érdeklődőt vonzottak. A színpadon Kim Taeyeon globális kimchi-nagykövet mutatta be a koreai konyha egyik legismertebb fogását, a kimchit, és mesélt annak különleges szerepéről a mindennapokban. A nagykövet a Life-nak az is elmondta, hogy Koreában szinte elképzelhetetlen egy étkezés kimchi nélkül.

Mindegy, hogy reggeliről, ebédről vagy vacsoráról beszélünk, a kimchi mindig ott van az asztalon. Nemcsak önmagában fogyasztjuk, hanem számos étel alapanyagaként is használjuk

– mesélte.

Kim Taeyeon szerint a csípős ételek népszerűségének nemcsak az ízük az oka, hanem egy egészen szokatlan „ürügy” is. Manapság a koreai sorozatok népszerűsége miatt, egyre nagyobb az érdeklődés a különféle „koreai taktikák” iránt. Az egyik ilyen például a „stressz levezetése csípős ételekkel.”

A csípős ételek fogyasztása segíthet a stressz oldásában. Az izzadás és a szervezet reakciója sokak számára valódi feszültséglevezetést jelenthet. Koreában már egészen kiskortól kezdve bevezetik az étrendbe a csípős fogásokat hisz, mint azt sokan tudják, a kimchi nálunk minden egyes háztartásban jelen van. Így gyakori, hogy egy-egy nagyobb vizsga után csípős étellel ünnepelnek az emberek, a levezetés miatt.

– tette hozzá.