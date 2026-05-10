Erre nem számítottál: jön A nagy pénzrablás folytatása – Videó

bejelentés a nagy pénzrablás Netflix folytatás
Komáromi Bence
2026.05.10.
Örömteli híreket hoztunk a sorozat rajongóinak. A Netflix ugyanis bejelentette, hogy A nagy pénzrablás újabb folytatást kap.

Már csak 5 napot kell aludnia a rajongóknak, hogy láthassák a Berlin című sorozat második évadát. A nagy pénzrablás spin-offja hatalmas sikernek örvend, azonban a nyomába sem ért a nagy elődjének, amely a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata lett néhány év alatt. Most azonban kapaszkodj meg! A streamingóriás ugyanis bejelentette, hogy nem ért véget a Dalí-maszkos csapat kalandja, ugyanis további folytatásokat terveznek a sorozathoz.

Folytatást kap A nagy pénzrablás, hamarosan újabb szériával gyarapodik a világhírű franchise
Forrás: IMDb

A nagy pénzrablás folytatásában Luis Tamayo ezredes kerülhet a középpontba

Külföldi lapértesülések szerint a közelgő folytatás főszereplője nem más lesz, mint a nyomozó, aki mindent megtett azért, hogy kézre kerítse a piros kezeslábasban bankot raboló bűnözőket. Ha pedig ez nem lenne elég, kiderült, hogy a Professzort játszó Álvaro Morte is cameozni fog az új szériában. Nem tudjuk hogy vagy vele, de mi már nagyon izgatottá váltunk a hír hallatától. A Netflix ráadásul még egy kis kedvcsinálóval is kedveskedett a rajongóknak, ugyanis összevágtak egy videót a széria 5 évadának legjobb jeleneteivel, majd ezzel a felvétellel jelentették be, hogy folytatódik a nagy sikerű sorozat.

„A nagy pénzrablás világa folytatódik, a forradalom SOHA nem ér véget" – olvasható a Netflix bejelentésében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
