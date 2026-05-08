Kitört egy vulkán a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: 20 turista rekedt a hegyen – Videó

Most érkezett a hír, hogy Indonézia kedvelt részén hatalmas tragédia történt. A vulkánkitörés épp akkor rázta meg az üdülőhelyet, amikor egy turistacsoport éppen a hegyen tartózkodott. Halálos áldozatokról is érkezett már jelentés.

Egy húsz fős turistacsoportból hárman elhunytak a ma reggeli indonéz vulkánkitörésben. A rengések és a 10 kilométeres magasságba lövelt hamu hatalmas káoszt teremtett a Dukono-vulkán közelében.

A hatóságok folyamatosan dolgoznak a bajbajutottak kimentésén a Dukono-vulkánnál 
Az indonéziai vulkánkitörés

Egy nap sem telt el a Fülöp-szigeteki vulkánkitörés óta, újabb kedvelt nyaralóhelyen történt hasonló tragédia. Május 8-án reggel, egy turistacsoport indult a gyönyörű Dukono-hegy felfedezésére, amikor kitört a vulkán. A helyi hatóságok szerint már összesen 15 embert evakuáltak az 1335 méter magas hegyről. A csoportot kísérő két helyi vezető a helyszínen maradt, hogy segítség a három halott kiemelését − ezt a zord terepviszonyok, az ismétlődő rengések és a nagy magasság is nehezíti.

Az aktív Dukono vulkán március vége óta közel 200 alkalommal tört ki. Hiába figyelmeztettek táblák, a 9 külföldi és 11 helyi lakos a mászási tilalom ellenére indult a Dukono-hegyre − írja a Mirror. Rövid időn belül ez a második tragédia Indonéziában, nemrég egy busz gyulladt ki, amiben tizenhatan életüket vesztették.

Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy az elhunytak vagy a kimenekítettek között volt-e magyar állampolgár.

