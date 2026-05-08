Veszélyben András herceg élete? Kutyasétáltatás közben támadtak rá

Úgy tűnik, mostanában egyetlen nyugodt napja sincs a brit királyi családnak. Pár napja épp a jogfosztott András herceget fenyegette meg egy símaszkos férfi, miközben a botrányok miatt visszavonult királyi testvér a kutyáját sétáltatta. A történtek után sokan attól tartanak, hogy a korábban megvont hivatalos védelem komoly veszélybe sodorhatja a herceget.

András herceget nagyon megviselte az őt ért verbális támadás.

Forrás: Getty Images Europe

András herceg nincs biztonságban A kegyvesztett herceg gyanútlanul sétáltatta este a kutyáját, amikor az incidens történt.

A símaszkos, fenyegetően viselkedő férfit a rendőrség őrizetbe vette.

Az eset András herceg új sandringhami otthona közelében történt.

Pár éve András herceg még a windsori Royal Lodge-ban élt a volt feleségével, a manapság igen kétségbeesett Sarah Fergusonnal. Nemrég azonban az élete fenekestül felfordult, köszönhetően a Jeffrey Epstein-botránynak. Nem csupán rangjától és apanázsának nagy részétől kellett búcsút vennie, de egykori otthonától is. Ráadásul a korábbi nagyfokú védelméről is le kellett mondania, ami a mostani verbális támadás tükrében igen nagy kockázatot jelent számára.

Az András herceg elleni támadás

András herceg egy nyugodt esti kutyasétáltatásra indult új otthona közelében, amikor váratlanul lefékezett tőle pár méterre egy autó. A járműből egy maszkos férfi ugrott ki, majd hangosan kiabálva elindult felé. A beszámolók szerint az egykori herceg annyira megijedt, hogy testőrével együtt az autójához rohant, majd gyorsan elhajtott a helyszínről.

A People információi szerint az eset május 6-án történt a norfolki Wolferton faluban, nem messze a Sandringham-birtoktól. A helyszínen jelen volt András herceg egyik személyi testőre is, aki vele együtt menekült az autóhoz. A rendőrség közlése szerint a gyanúsítottat fenyegető viselkedés és egy támadásra alkalmas eszköz birtoklása miatt vették őrizetbe, jelenleg kihallgatják.

Ezek is érdekelhetnek: