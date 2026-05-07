Vörös kód a népszerű nyaralóhelyen: a teljes lakosságot evakuálni kellett

Bár a világ egyik legszebb látványának tartják, most mégis a rettegés forrásává vált Fülöp-sziget büszkesége, ami az elmúlt 400 év alatt most közel ötvenedjére tört ki. A vulkán aktivitása után a festői tájat percek alatt sötétség és fojtogató hamu borította be, ezreket ítélve otthonaikból való kényszerű menekülésre. A környéken élőknek azonban most nem csupán az izzó lávával kell szembenézniük, hanem szinte a láthatatlan, tüdőt roncsoló hamufelhővel is, ami komoly kockázatot jelenthet a vulkánkitörés után az egészségügyi állapotukra nézve.

A mostani vulkánkitörés helyszíne nemzeti motívumnak számít a Fülöp szigeteken, olyannyira, hogy képe még a hagyományos fizetőeszközökön is szerepel.

400 év alatt közel ötvenedjére tört ki a Mayon vulkán.

Hármasszintű riasztást rendeltek el a hatósági szervek.

A lávafolyamok és a felszálló fekete füst miatt a térségben élő lakosságnak el kellett hagyniuk az otthonaikat.

A hamufelhő egészségkárosító hatásai miatt újabb szigorú szabályokat vezettek be.

A vulkánkitörés miatt a lakosságot is evakuálni kellett

A Mayon fenyegető hangokkal és a 3000 méteres magasságba törő, sötét hamufelhőjével egyértelművé tette a Fülöp-sziget lakói számára, hogy az otthonmaradás a kialakult helyzetben egyenlő lehet az életveszéllyel. A vulkánkitörés miatt Albay tartományában több, mint 1500 családnak kellett minden emléküket és vagyonukat hátrahagyva menekülniük a hármasszintű riasztás alá vont területről, ahol a levegőt már nem élhető oxigén, hanem szépen lassan a kén és a vulkáni törmelékek tömege töltötte meg.

A katasztrófa több mint 50 települést, köztük Camalig és Ligao City térségét is teljesen megbénította, a látótávolság pedig olyannyira lecsökkent, hogy az otthonaikból menekülő emberek már az utat sem látták maguk előtt.

A hatóságok a vulkánkitörés után szigorú zárlatot rendeltek el az érintett térségekre, ahova jelenleg tilos a belépés a meginduló kőomlások és a lávafolyamok miatt, emellett repülési tilallmat is kiadtak.

Mindent beborított az életveszéles, vulkáni hamu

A szigorú hatósági rendelet mellett a vulkánból kitörő hamufelhő miatt további szigorú óvintézkedéseket is beiktattak, nyomatékosan kérték a civileket az N95-ös maszk, valamint a védőszemüveg használatára is.

Ezt a szabályt nem csupán az elővigyázatosság érdekében hozták, a vulkáni hamu ugyanis egyáltalán nem hasonlít az általunk megszokott hamuréteghez, felépítését tekintve ez a füst inkább éles kőzet- és üvegszilánkok keverékéből áll, amik belélegezve visszafordíthattalan tüdőkárosodáshoz vezetnek, szembe kerülve pedig kötőhártya-gyulladást, és viszkető kiütéses tüneteket is előidézhetnek.

A kirobbanó hamu azonban nem csupán egészségüket károsítja, nem is gondolnánk, hogy a puha súlya ha egy csepp esővel is összekeveredik, pillanatok alatt mázsássá válik, ami alatt könnnyen összeomolhatnak még a legjobban felépített házak tetejei is. Az eszerint a forgatókönyv szerint kialakuló pusztítást pedig tovább tetézi, hogy a hamuval együtt olyan gázok is a felszín közelébe kerülnek, mint a kén-dioxid, ami savas esőt, és az ivóvízkészletek teljes elszennyeződését okozhatja.