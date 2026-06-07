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tudatos álmodás

Álomtudomány: a kutatók képesek voltak betörni valaki álmába és segíteni megoldani a problémákat

123rf.com -
tudatos álmodás tudomány kísérlet
Pópity Balázs
2026.06.07.
Sikerült a kutatóknak megcsinálni azt, amit eddig csak az Eredet című filmben láthattunk. Megtalálták a titkos hátsó ajtót ahhoz, hogy betörjenek egy ember álmába és befolyásolják a viselkedését. Tudd meg, hol tart az álomtudomány!
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Ha valaha feküdtél le mérgesen egy megoldatlan problémával, az agyad valószínűleg éjszaka is a megoldáson dolgozott. Egy csapat kutatónak sikerült behatolnia az álmokba és irányítani a probléma megoldását. Az álomtudomány ezzel új szintre emelkedett.

Az álomtudomány szerint alvás közben is tudunk problémákat megoldani.
Az álomtudomány szerint az agy alvás közben is képes problémákat megoldani.
Forrás:  123rf.com

 

Az álomtudomány áttörést ért el: tudják módosítani egy ember viselkedését álmában

Húsz önkéntes vett részt a különleges álomkísérletben.

Kreatív feladatokat és fejtörőket kaptak az elalvás előtti percekben.

Egyedi hangminták segítettek az agynak címkézni a különböző problémákat.

Alvás közben lejátszott dallamok aktiválták a memóriában tárolt feladványokat.

Az ébredés utáni pillanatokban sokkal gyorsabban születtek meg a válaszok.

A Neuroscience of Consciousness nevű folyóiratban publikált új tanulmányban a kutatók arról számoltak be, hogy segítettek egy álmodónak megoldani egy olyan problémát, amit éberen nem volt képes. Aki látta az Eredet című filmet, csak az tudja elképzelni, hogy miről lehet szó.

Álmukban is a megoldáson dolgoztak a tudatosan álmodók

A kutatók 20 emberrel végezték el a kísérletet, de kizárólag olyanokkal, akiket érdekelt a tudatos álom koncepciója és már egy ideje gyakorolták is. Elalvás előtt az alanyok különféle kreatív feladatokat csináltak, amiket időre kellett elvégezniük. Ezek között volt gyufás fejtörő és képrejtvény is. Minden feladathoz tartozott egy rövid zeneszám (pl. gitár riffek, furulya szó, dobolás) ami alapján az agy fel tudta címkézni a megoldandó problémákat.

A kutatók betörtek az emberek álmába

Amikor egy résztvevő elaludt, a csapat monitorozta az agy tevékenységeit és a szemmozgását, majd lejátszották újra azokat a hangokat, amiket éberen is meghallgathatott. A hangokkal előhívták a memóriájából a megoldandó problémát, így amikor felébresztették őket, akkor már képesek voltak rájönni a megoldásra. Összességében azt találták, hogy azok, akik éber álomban problémákat oldottak meg, jobban tudták venni a kihívásokat a mindennapokban azokkal szemben, akik még hírből sem hallottak arról, hogy lehet az álmokat irányítani.

Ígéretes lehet terápiában

A kutatók szerint lehetséges, hogy a gondolatainkat ugyanezzel a módszerrel felcímkézzük és így hatékonyabban oldjunk meg olyan lelki problémákat, amiket éber állapotban nem voltunk képesek. 

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