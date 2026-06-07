Álomtudomány: a kutatók képesek voltak betörni valaki álmába és segíteni megoldani a problémákat

Ha valaha feküdtél le mérgesen egy megoldatlan problémával, az agyad valószínűleg éjszaka is a megoldáson dolgozott. Egy csapat kutatónak sikerült behatolnia az álmokba és irányítani a probléma megoldását. Az álomtudomány ezzel új szintre emelkedett.

Az álomtudomány szerint az agy alvás közben is képes problémákat megoldani.

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Az álomtudomány áttörést ért el: tudják módosítani egy ember viselkedését álmában Húsz önkéntes vett részt a különleges álomkísérletben. Kreatív feladatokat és fejtörőket kaptak az elalvás előtti percekben. Egyedi hangminták segítettek az agynak címkézni a különböző problémákat. Alvás közben lejátszott dallamok aktiválták a memóriában tárolt feladványokat. Az ébredés utáni pillanatokban sokkal gyorsabban születtek meg a válaszok.

A Neuroscience of Consciousness nevű folyóiratban publikált új tanulmányban a kutatók arról számoltak be, hogy segítettek egy álmodónak megoldani egy olyan problémát, amit éberen nem volt képes. Aki látta az Eredet című filmet, csak az tudja elképzelni, hogy miről lehet szó.

Álmukban is a megoldáson dolgoztak a tudatosan álmodók

A kutatók 20 emberrel végezték el a kísérletet, de kizárólag olyanokkal, akiket érdekelt a tudatos álom koncepciója és már egy ideje gyakorolták is. Elalvás előtt az alanyok különféle kreatív feladatokat csináltak, amiket időre kellett elvégezniük. Ezek között volt gyufás fejtörő és képrejtvény is. Minden feladathoz tartozott egy rövid zeneszám (pl. gitár riffek, furulya szó, dobolás) ami alapján az agy fel tudta címkézni a megoldandó problémákat.

A kutatók betörtek az emberek álmába

Amikor egy résztvevő elaludt, a csapat monitorozta az agy tevékenységeit és a szemmozgását, majd lejátszották újra azokat a hangokat, amiket éberen is meghallgathatott. A hangokkal előhívták a memóriájából a megoldandó problémát, így amikor felébresztették őket, akkor már képesek voltak rájönni a megoldásra. Összességében azt találták, hogy azok, akik éber álomban problémákat oldottak meg, jobban tudták venni a kihívásokat a mindennapokban azokkal szemben, akik még hírből sem hallottak arról, hogy lehet az álmokat irányítani.