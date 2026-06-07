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utazás

Pofonegyszerű trükk a kánikulában: így hűtsd le percek alatt az autót

Shutterstock - maxbelchenko
utazás légkondicionálás autó
Klusovszki Kíra
2026.06.07.
A kánikula alatt nincs is annál rosszabb, mikor napon hagyott, tűzforró járműbe kell beszállnunk. Egy autóklub azonban most egy olyan trükköt mutatott, amellyel percek alatt visszahűthető a már felforrósodott autó.

A brutális nyári hőség beköszöntével nemcsak az otthonunk, hanem az autóink utastere is pillanatok alatt elviselhetetlenül forróvá változhat. A legtöbbször ráadásul rengeteg időbe és energiába telik, mire a légkondicionálóval végre elviselhető hőmérsékletűre hűtjük vissza a levegőt. Egy autóklub azonban most egy olyan pofonegyszerű trükköt mutatott, amellyel minden eddiginél gyorsabban elérhetjük az utazáshoz szükséges hőfokot.

Egy család az autó utasterében ülve élvezi az utazást.
A zárt autó utasterében gyorsan megemelkedő hőmérséklet közvetlen életveszélyt jelent a gyermekek számára. 
Forrás: Shutterstock
  • Az egyre magasabb hőmérséklet nemcsak a lakásaink, hanem az autónk belsejét is pillanatok alatt felmelegíti. 
  • Bár a klíma bekapcsolása percek múlva igazi megváltás lehet, nem hűti le elég gyorsan az autót. 
  • Egy autósklub most megmutatott egy olyan trükköt, amivel néhán perc alatt elérhető a tökéletes hőfok a kocsiban. 

Kánikula idején az autó könnyen felforrósodhat 

A túlmelegedett autó nemcsak a vezetőnek, hanem az utasoknak is kész gyötrelem. Amellett ugyanis, hogy a fojtogató hőségben szinte levegőt sem kapunk, a hirtelen jött forróság drasztikusan növeli a kiszáradás esélyét, emellett még a hőguta kockázatát is megemeli. 

Az ajtó fémrészei, a kormány és a biztonsági öv csatjai ráadásul olyan gyorsan átforrósodnak, hogy szinte lehetetlenség hozzájuk érni.

Az autóban lévő fekete vászonhuzat is olyan mértékben szívja magába a hőséget, hogy elsőre mindenkinek kellemetlen lesz még ráülni is. Éppen ezért a nyári kánikulában kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogyan hűtjük le a járművünket indítás előtt, annak ellenére, hogy ez a gyakorlatban egyáltalán nem egy egyszerű mutatvány. 

A klíma bekapcsolása után ugyanis sajnos rengeteg időbe telik, mire a rendszer végre arra a hőmérsékletre hűti vissza a kocsit, amiben már biztonságosan és kényelmesen lehet utazni. 

Egy pofonegyszerű trükkel azonnal lehűtheted magad  

A Royal Automobile Club éppen ezért most elárult egy olyan trükköt, amellyel pillanatok alatt elérhetjük a kívánt hőmérsékletet, és sokkal gyorsabban lehűthetjük a kocsi utasterét. 

A módszer pedig pofonegyszerű: mivel a meleg levegő természeténél fogva mindig felfelé száll, az első percekben érdemes a jéghideg, légkondicionált levegőt közvetlenül a lábtérbe irányítani, így a lentről érkező hideg szinte maga előtt tolja majd a bent rekedt forró levegőt, ami a résnyire nyitott ablakokon keresztül azonnal kiszökik az autóból. 

A szakértők ráadásul azt javasolják, hogy ilyenkor érdemes bezárnunk a műszerfal felső szellőzőit is, valamint a szélvédő alatti nyílásokat, hogy a hűvös levegő kizárólag lentről, felfelé áramolhasson. Ahogy pedig az autó érezhetően hűlni kezd, fokozatosan húzhatjuk fel az ablakokat, hogy a kellemes hűvös az utastér belsejében maradhasson.  

Klíma nélkül is van megoldás 

Garantáltan fellélegezhetnek azok a sofőrök is, akiknek a járművéből hiányzik a szükséges klíma, hiszen néhány egyszerű óvintézkedéssel légkondi nélkül is elviselhetőbbé tehető a kánikula. 

Ha szeretnéd megúszni az autó belsejében tomboló forróságot, lehetőség szerint mindig próbálj meg árnyékba parkolni, még akkor is, ha emiatt kicsit többet kell gyalogolnod az úticélodig, ugyanis a tűző napon hagyott kocsiban percek alatt elviselhetetlen szaunahőmérséklet alakulhat ki.

Szintén hasznodra válhat, ha kiszálláskor letakarod a kormányt és a vezetőülést egy világos pléddel, törölközővel vagy akár egy kabáttal, ugyanis ezzel a mozdulattal hatékonyan megvédheted a belső felületeket is a felforrósodástól, és garantáltan nem fog megégetni a tűzforró kárpit, vagy a biztonsági csat, ha újra használatba vennéd az autót. 

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