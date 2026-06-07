Pofonegyszerű trükk a kánikulában: így hűtsd le percek alatt az autót

A brutális nyári hőség beköszöntével nemcsak az otthonunk, hanem az autóink utastere is pillanatok alatt elviselhetetlenül forróvá változhat. A legtöbbször ráadásul rengeteg időbe és energiába telik, mire a légkondicionálóval végre elviselhető hőmérsékletűre hűtjük vissza a levegőt. Egy autóklub azonban most egy olyan pofonegyszerű trükköt mutatott, amellyel minden eddiginél gyorsabban elérhetjük az utazáshoz szükséges hőfokot.

A zárt autó utasterében gyorsan megemelkedő hőmérséklet közvetlen életveszélyt jelent a gyermekek számára.

Forrás: Shutterstock

Az egyre magasabb hőmérséklet nemcsak a lakásaink, hanem az autónk belsejét is pillanatok alatt felmelegíti.

Bár a klíma bekapcsolása percek múlva igazi megváltás lehet, nem hűti le elég gyorsan az autót.

Egy autósklub most megmutatott egy olyan trükköt, amivel néhán perc alatt elérhető a tökéletes hőfok a kocsiban.

Kánikula idején az autó könnyen felforrósodhat

A túlmelegedett autó nemcsak a vezetőnek, hanem az utasoknak is kész gyötrelem. Amellett ugyanis, hogy a fojtogató hőségben szinte levegőt sem kapunk, a hirtelen jött forróság drasztikusan növeli a kiszáradás esélyét, emellett még a hőguta kockázatát is megemeli.

Az ajtó fémrészei, a kormány és a biztonsági öv csatjai ráadásul olyan gyorsan átforrósodnak, hogy szinte lehetetlenség hozzájuk érni.

Az autóban lévő fekete vászonhuzat is olyan mértékben szívja magába a hőséget, hogy elsőre mindenkinek kellemetlen lesz még ráülni is. Éppen ezért a nyári kánikulában kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogyan hűtjük le a járművünket indítás előtt, annak ellenére, hogy ez a gyakorlatban egyáltalán nem egy egyszerű mutatvány.

A klíma bekapcsolása után ugyanis sajnos rengeteg időbe telik, mire a rendszer végre arra a hőmérsékletre hűti vissza a kocsit, amiben már biztonságosan és kényelmesen lehet utazni.

Egy pofonegyszerű trükkel azonnal lehűtheted magad

A Royal Automobile Club éppen ezért most elárult egy olyan trükköt, amellyel pillanatok alatt elérhetjük a kívánt hőmérsékletet, és sokkal gyorsabban lehűthetjük a kocsi utasterét.

A módszer pedig pofonegyszerű: mivel a meleg levegő természeténél fogva mindig felfelé száll, az első percekben érdemes a jéghideg, légkondicionált levegőt közvetlenül a lábtérbe irányítani, így a lentről érkező hideg szinte maga előtt tolja majd a bent rekedt forró levegőt, ami a résnyire nyitott ablakokon keresztül azonnal kiszökik az autóból.

A szakértők ráadásul azt javasolják, hogy ilyenkor érdemes bezárnunk a műszerfal felső szellőzőit is, valamint a szélvédő alatti nyílásokat, hogy a hűvös levegő kizárólag lentről, felfelé áramolhasson. Ahogy pedig az autó érezhetően hűlni kezd, fokozatosan húzhatjuk fel az ablakokat, hogy a kellemes hűvös az utastér belsejében maradhasson.