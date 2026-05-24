Megkérte unokatestvére kezét, 42 unokájuk született - Megdöbbentő tények Viktória királynőről

3. Kilenc gyereke született az uralkodónőnek

A házasság kifejezetten termékenynek bizonyult, mivel Viktória királynő fiatalon nem kevesebb, mint kilenc gyereknek adott életet. Köztük volt a későbbi VII. Eduárd brit király, Artúr connaught-i herceg, valamint Viktória német császárné, de többi gyereke is előnyös dinasztikus házasságot kötött. Levelezéseiből tudni lehet, hogy amennyire szerette a hitvesi ágy örömeit, úgy rühellte a terhességet: fárasztó, kimerítő dolognak élte meg, ami elvonta energiáját uralkodói feladataitól.

A szülés fájdalmától pedig annyira viszolygott, hogy kloroformot használt, amikor megjöttek az első fájások.

4. Európa nagymamája: több tucat unokája született

Ugyan a terhességet nem szerette, gondos uralkodóként Viktória brit királynő kiházasította gyerekeit, akik összesen 42 unokával örvendeztették meg a királynőt, közülük 34-en érték meg a felnőttkort. Nem véletlenül terjedt el a mondás, hogy ő volt „Európa nagymamája”. Leszármazottjai között ott volt II. Vilmos német császár, V. György brit király, Alexandra Fjodorovna orosz cárnő, Viktória Eugénia spanyol királyné, Mária román királyné, Matild norvég királyné és a lista még hosszan sorolható. A sors keserves fintora, hogy az első világháború lényegében Viktória királynő unokái között tört ki.

5. Meglepődnél, milyen magas volt Viktória királynő

A legendás brit uralkodónő több szempontból sem volt elégedett külsejével, ám rendkívül alacsony termete mindennél jobban zavarta. Ugyanis Viktória királynő magassága fiatal korában is alig érte el a 150 cm-t. Másik bizonytalansága a viktoriánus szépségideálhoz meglátása szerint kevésbé értékes arcberendezése volt, amit ha tehetett, korabeli retusálással finomított.

Viktória királynő magassága alulról súrolta a másfél métert.

6. Egy viktoriánus uralkodónő szerelmi viszonyai

Számos pletyka kering arról, hogy Viktória királynőnek nem Albert herceg volt az egyetlen szerelme. Tény és való, hogy nem vetette meg a házastársi örömöket, még erotikus képeket is küldött férjének. Hírbe hozták többek között az első miniszterelnökével, Lord Melbourne-nel, egy Lord Episthone nevű skót nemessel. Férje halála után szárnyra kapott a pletyka, hogy lovásza, John Brown mellett vigasztalódott, akitől a szóbeszéd szerint még törvénytelen gyereke is született.

A legfurcsább hír viszont Abdul Karimhoz, indiai szolgájához köthető, akivel bensőséges viszonya az egész londoni arisztokráciát megbotránkoztatta.

7. Viktória királynő, a stílusikon

Talán mondani sem kell, hogy a legendás uralkodónő a viktoriánus stílus egyik fő divatdiktátora volt. Már uralkodása korai éveiben is letette a divattörténet mérföldkövét, amikor fehér ruhájában, fátyollal és koszorúval a fején mondta ki az igent Albert hercegnek. Sokan innentől datálják a fehér menyasszonyi ruha eredetét, a divat elterjedéséhez pedig az is nagyban hozzátett, hogy az érzékeny szín ekkortól lett elérhető a szélesebb közönség számára. Szintén Viktória királynő ruhái inspirálták a korai viktoriánus sziluettet, ahogy skót stílusú öltözékei és kiegészítői szintén nagy népszerűségnek örvendtek. Amikor férje halála után örökre feketét öltött, fátyla és jellegzetes fejdísze a viktoriánus divat meghatározót része lett.