Megkérte unokatestvére kezét, 42 unokájuk született - Megdöbbentő tények Viktória királynőről

Ha női uralkodókra gondolunk, Viktória királynő neve szinte bizonyosan az elsők között ugrik be. Ez nem is csoda, mivel 63 évig uralkodott egy dinamikusan változó korszakban: amikor trónra lépett, csak gyertyával világítottak, halálakor viszont már villanykörte öltöztette fénybe a palotákat. A rendkívüli uralkodónő 207 éve született, évfordulója alkalmából pedig 10 érdekes tényen keresztül mutatjuk be életét.
Viktória brit királynő élete
- 1819. május 24-én született a Kensington-palotában.
- Viktória királynő 18 évesen lépett a trónra.
- Unokatestvére, Albert szász-coburgi és gothai herceg lett a férje, akivel 9 gyereket neveltek.
- Ruháival trendet teremtett, több merényletet is terveztek ellene.
- 1901. január 22-én elhunyt, ekkor véget ért a viktoriánus korszak.
10 érdekesség, amit nem tudtál Viktória királynőről
Aki hat évtizeden keresztül ül a trónon, rendszerint egy stabil, békés ország feje. Azonban ahogy Viktória királynő életútjából is kitűnik, ez nem feltétlen magától értetődő szabály.
1. Épphogy nagykorú volt, amikor trónra került
1837-ben egy alig 18 éves lány lépett Anglia trónjára: Viktória kenti hercegnő királynő lett, uralkodónőként pedig kedvére alakította udvartartását. Ez nem volt mindig így, mivel apja, Eduárd kenti herceg után ki volt szolgáltatva anyja vasakaratának. Viktória szász-coburg-saalfeldi hercegnő a hírhedt Kensington-rendszer szerint nevelte lányát. Szigorúan elszigetelte a külvilágtól, minden percét katonás rendben osztották be, még a lépcsőn sem mehetett le egyedül.
Ebben hű társa volt John Conroy, aki még egy meghatalmazást is alá akart íratni Viktória királynővel, hogy őt tegye meg régensek. Az uralkodónő szerencsére nem engedett a nyomásnak.
2. Viktória királynő unokatestvérével kötött házasságot
Uralkodói körökben ritka a szerelmi házasság, ám Viktória brit királynőnek ez is megadatott. 1836-ban találkozott unokatestvérével, a daliás Albert szász-coburg-gothai herceggel, akivel kapcsolatuk szerelem volt első látásra. A pár végül 1840-ben házasodott össze, miután Viktória megkérte Albert kezét, ugyanis a herceg alacsonyabb rangja miatt nem kérhette meg a Brit Birodalom királynőjét. A férfi 1861-ben bekövetkezett haláláig hű társa volt, Viktória szeretett hitvese elvesztése után gyászában még férje szobáját sem engedte kitakarítani.
3. Kilenc gyereke született az uralkodónőnek
A házasság kifejezetten termékenynek bizonyult, mivel Viktória királynő fiatalon nem kevesebb, mint kilenc gyereknek adott életet. Köztük volt a későbbi VII. Eduárd brit király, Artúr connaught-i herceg, valamint Viktória német császárné, de többi gyereke is előnyös dinasztikus házasságot kötött. Levelezéseiből tudni lehet, hogy amennyire szerette a hitvesi ágy örömeit, úgy rühellte a terhességet: fárasztó, kimerítő dolognak élte meg, ami elvonta energiáját uralkodói feladataitól.
A szülés fájdalmától pedig annyira viszolygott, hogy kloroformot használt, amikor megjöttek az első fájások.
4. Európa nagymamája: több tucat unokája született
Ugyan a terhességet nem szerette, gondos uralkodóként Viktória brit királynő kiházasította gyerekeit, akik összesen 42 unokával örvendeztették meg a királynőt, közülük 34-en érték meg a felnőttkort. Nem véletlenül terjedt el a mondás, hogy ő volt „Európa nagymamája”. Leszármazottjai között ott volt II. Vilmos német császár, V. György brit király, Alexandra Fjodorovna orosz cárnő, Viktória Eugénia spanyol királyné, Mária román királyné, Matild norvég királyné és a lista még hosszan sorolható. A sors keserves fintora, hogy az első világháború lényegében Viktória királynő unokái között tört ki.
5. Meglepődnél, milyen magas volt Viktória királynő
A legendás brit uralkodónő több szempontból sem volt elégedett külsejével, ám rendkívül alacsony termete mindennél jobban zavarta. Ugyanis Viktória királynő magassága fiatal korában is alig érte el a 150 cm-t. Másik bizonytalansága a viktoriánus szépségideálhoz meglátása szerint kevésbé értékes arcberendezése volt, amit ha tehetett, korabeli retusálással finomított.
6. Egy viktoriánus uralkodónő szerelmi viszonyai
Számos pletyka kering arról, hogy Viktória királynőnek nem Albert herceg volt az egyetlen szerelme. Tény és való, hogy nem vetette meg a házastársi örömöket, még erotikus képeket is küldött férjének. Hírbe hozták többek között az első miniszterelnökével, Lord Melbourne-nel, egy Lord Episthone nevű skót nemessel. Férje halála után szárnyra kapott a pletyka, hogy lovásza, John Brown mellett vigasztalódott, akitől a szóbeszéd szerint még törvénytelen gyereke is született.
A legfurcsább hír viszont Abdul Karimhoz, indiai szolgájához köthető, akivel bensőséges viszonya az egész londoni arisztokráciát megbotránkoztatta.
7. Viktória királynő, a stílusikon
Talán mondani sem kell, hogy a legendás uralkodónő a viktoriánus stílus egyik fő divatdiktátora volt. Már uralkodása korai éveiben is letette a divattörténet mérföldkövét, amikor fehér ruhájában, fátyollal és koszorúval a fején mondta ki az igent Albert hercegnek. Sokan innentől datálják a fehér menyasszonyi ruha eredetét, a divat elterjedéséhez pedig az is nagyban hozzátett, hogy az érzékeny szín ekkortól lett elérhető a szélesebb közönség számára. Szintén Viktória királynő ruhái inspirálták a korai viktoriánus sziluettet, ahogy skót stílusú öltözékei és kiegészítői szintén nagy népszerűségnek örvendtek. Amikor férje halála után örökre feketét öltött, fátyla és jellegzetes fejdísze a viktoriánus divat meghatározót része lett.
8. Nyolc merényletet élt túl
Azt hinnénk, hogy aki 63 évig ül a trónon, senki sem akarna ártani neki, ám ez távolról sincs így. A Viktória királynő elleni merényletek száma nyolc volt, melyeknél sokszor csodával ért fel, hogy élve megúszta. Csak az 1840-es években öt alkalommal akarták eltenni láb alól. Ha többet olvasnál a királynő elleni merényletekről, ebben a cikkben bővebben írtunk róluk.
9. Halálakor egy jellegzetes korszak ért véget
Amikor Viktória brit királynő meghalt, nem csak az egyik legrégebb óta regnáló uralkodó távozott: lezárult a viktoriánus kor. 1901. január 22-én, többszörös stroke után hunyt el. Trónra lépésekor még mindent gyertyával világítottak és csak ló vontatta járművön lehetett közlekedni, halálakor pedig elterjedt az elektromos világítás és autóval jártak.
10. Életrajzi filmek Viktória királynőről
Aki ilyen meghatározó szereplője volt a történelemnek, magától értetődő, hogy számos film és sorozat készül életéről. A filmvásznon Az Ifjú Viktória királynő c. 2009-es mozi uralkodásának korai éveit dolgozza fel, míg a 2017- Viktória és Abdul indiai inasával való nem mindennapi kapcsolatát vette górcső alá. John Brownnal való különleges kapcsolatát az 1997-es Mrs. Brown boncolgatja. Aki átfogóbb képet kapna uralkodásáról, az 1937-es Viktória királynő c. klasszikust ajánljuk, mely 1837-es trónra lépésétől 1897-es gyémántjubileumáig kalauzolja végig a nézőt. Képernyőn pedig a Viktória című sorozat korhű jelmezei keltik életre az uralkodónő életét.
Viktória királynő: egy korszak jelképe
II. Erzsébet és Viktória bit királynő kapcsolata nem pusztán rokoni: mindketten egy nehéz, változó történelmi korban teremtettek állandósságot, hét, illetve hat évtizeden keresztül. Mindketten szerelmi házasságot kötöttek, nem születtek trónörökösnek, trónjukat még a botrányok és a történelem viharai sem tudták megdönteni. A „történelem ismétli önmagát” elv itt hatványozottan érvényesült.
