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mesterséges intelligencia chatgpt figyelmeztetés
Simon Péter
2026.06.26.
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Egyre többen használják a mesterséges intelligenciát tanulásra, munkára vagy akár lelki támogatásra is. Bár például a ChatGPT rengeteg helyzetben hasznos segítség lehet, szakértők szerint vannak olyan információk, amelyeket semmiképpen sem szabad megosztanod vele. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelned, ha szeretnéd megóvni a magánszférádat.

A mesterséges intelligenciát használó chatbotok, köztük a ChatGPT is, mára sokak mindennapjainak részévé váltak. Sokan kérnek segítséget tőle munkával, pénzügyekkel, egészségügyi kérdésekkel vagy akár párkapcsolati problémákkal kapcsolatban is. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek: fontos tudni, hogy ezek a rendszerek nem helyettesítik sem a szakembereket, sem a biztonságos adattárolást.

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A mesterséges intelligenciát használó chatbotok, köztük a ChatGPT is, mára a mindennapjaink része, de vannak adatok, amelyeket ennek ellenére sem szabad vele megosztani.
Forrás: 123rf

1. Soha ne add meg a személyes azonosító adataidat

Bár kényelmesnek tűnhet, semmiképpen ne oszd meg olyan érzékeny adataidat, mint a személyi igazolványod száma, útlevéladataid, lakcímed, telefonszámod vagy egyéb azonosítóid. A szakértők szerint általános szabály, hogy olyan információt ne írj be egy chatbotba, amelyet egy nyilvános fórumon sem osztanál meg.

2. Banki és pénzügyi adatokat se írj be

Bankszámlaszám, bankkártyaadatok, befektetési információk vagy egyéb pénzügyi részletek megosztása komoly kockázatot jelenthet. A szakemberek azt javasolják, hogy pénzügyi ügyekben a chatbotot legfeljebb általános tájékozódásra használd, de konkrét adatokat ne adj meg.

3. Ne oszd meg a munkahelyi titkokat

Több nagyvállalat is korlátozta már a mesterséges intelligencia használatát, miután alkalmazottak véletlenül bizalmas céges információkat osztottak meg chatbotokkal. Ha munkahelyi dokumentumokról, üzleti tervekről vagy belső adatokról van szó, jobb, ha ezeket nem töltöd fel az AI-rendszerekbe.

4. Egészségügyi dokumentumokat is csak óvatosan

Bár sokan fordulnak a ChatGPT-hez egészségügyi kérdésekkel, a szakértők szerint laboreredményeket, részletes kórtörténetet vagy más érzékeny egészségügyi adatokat nem érdemes megosztani. A chatbot hasznos lehet általános információk keresésében, de nem helyettesíti az orvost, és az egészségügyi adatok különösen érzékenynek számítanak.

5. Jelszavakat és bejelentkezési adatokat soha ne adj meg

Ez talán magától értetődőnek tűnik, mégis sokan elkövetik azt a hibát, hogy jelszavakat, PIN-kódokat vagy egyéb hozzáférési adatokat másolnak be a chatbotba. A kiberbiztonsági szakértők szerint ezeket az információkat semmilyen körülmények között sem szabad megosztani mesterséges intelligenciával működő rendszerekkel.

Hogyan használd biztonságosan a ChatGPT-t?

A ChatGPT kiváló segítség lehet szövegírásban, ötletelésben, tanulásban vagy általános információk összegyűjtésében. A legfontosabb szabály azonban egyszerű: mielőtt elküldesz valamit, gondold át, hogy szívesen viszontlátnád-e egy nyilvános felületen. Ha a válasz nem, akkor inkább ne oszd meg az adott információt.

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