A fél világnak lett hányingere Alejandro Fernandez gusztustalan, fehér nyelvétől – Az énekes a foci-vb megnyitójának egyik fő fellépője lesz

A világsztár videója vírusként terjed a közösségi oldalakon, de valószínű, az énekes ennek most nem annyira örül. Alejandro Fernández nyelve úgy néz ki, mint ha egy vastag, fehéres bevonat fedné.

Alejandro Fernández nyelve nem néz ki túl egészségesnek.

Forrás: Getty Images North America

De mitől fehér Alejandro Fernández nyelve?

A felvétel rövid idő alatt találgatások és kommentek kereszttüzébe került. Az egyik hozzászóló szerint egy, a hangját javító növény levele miatt színeződött el a nyelve, más a nyelvmosást ajánlja melegen Alejandro Fernándeznek, de volt, aki illegális szer használatára gyanakodott.

Alejandro Fernández az egyik főfellépője június 11-én, a mexikóvárosi 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitóünnepségének.

Lengua de ALEJANDRO FERNÁNDEZ desde todos los ángulos 👅😳😳🫠 pic.twitter.com/2i52EhGRey — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 31, 2026

A szakértők szerint nem szerencsés az online diagnosztizálás

Miközben az internet népe a legkülönfélébb módokon magyarázza Alejandro Fernández nyelvének nem túl gusztusos kinézetét, fogorvosok és dentálhigiénikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen fénykép vagy videó alapján lehetetlen megbízható diagnózist felállítani.

„Szerintem a legegyszerűbb magyarázat az, hogy nem mosta meg a nyelvét” – mondta Margot López fogorvos a Bored Pandának. „De az is elképzelhető, hogy olyan autoimmun betegsége van, ami szájszárazságot okoz, dea túlzott szerhasználatot sem lehet kizárni” − nyilatkozta.

„A leggyakoribb okok közé tartozik a baktériumok, az ételmaradékok és a hámló sejtek felhalmozódása a nyelv felszínén, a csökkent nyáltermelés miatti szájszárazság, a dohányzás, bizonyos gyógyszerek szedése, a nem megfelelő szájhigiéniai szokások, illetve bizonyos betegségek” – vélekedik Denisse B. Pérez fogorvos. Arantxa Villegas pedig közelmúltbeli lázat, a szájon át történő légzést, illetve a szájpenészt is felvetette, mint lehetséges okot.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a megvilágítás, a kameraszögek és a videó minősége jelentősen befolyásolhatja azt, hogyan látszanak a szájüreg egyes részei a képernyőn. Egy erős színpadi reflektor vagy túlzott expozíció például a valóságosnál jóval fehérebbnek mutathatja a nyelvet.

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