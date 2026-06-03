A fél világnak lett hányingere Alejandro Fernandez gusztustalan, fehér nyelvétől – Az énekes a foci-vb megnyitójának egyik fő fellépője lesz

A világsztár videója vírusként terjed a közösségi oldalakon, de valószínű, az énekes ennek most nem annyira örül. Alejandro Fernández nyelve úgy néz ki, mint ha egy vastag, fehéres bevonat fedné.
De mitől fehér Alejandro Fernández nyelve?
A felvétel rövid idő alatt találgatások és kommentek kereszttüzébe került. Az egyik hozzászóló szerint egy, a hangját javító növény levele miatt színeződött el a nyelve, más a nyelvmosást ajánlja melegen Alejandro Fernándeznek, de volt, aki illegális szer használatára gyanakodott.
Alejandro Fernández az egyik főfellépője június 11-én, a mexikóvárosi 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitóünnepségének.
A szakértők szerint nem szerencsés az online diagnosztizálás
Miközben az internet népe a legkülönfélébb módokon magyarázza Alejandro Fernández nyelvének nem túl gusztusos kinézetét, fogorvosok és dentálhigiénikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetlen fénykép vagy videó alapján lehetetlen megbízható diagnózist felállítani.
„Szerintem a legegyszerűbb magyarázat az, hogy nem mosta meg a nyelvét” – mondta Margot López fogorvos a Bored Pandának. „De az is elképzelhető, hogy olyan autoimmun betegsége van, ami szájszárazságot okoz, dea túlzott szerhasználatot sem lehet kizárni” − nyilatkozta.
„A leggyakoribb okok közé tartozik a baktériumok, az ételmaradékok és a hámló sejtek felhalmozódása a nyelv felszínén, a csökkent nyáltermelés miatti szájszárazság, a dohányzás, bizonyos gyógyszerek szedése, a nem megfelelő szájhigiéniai szokások, illetve bizonyos betegségek” – vélekedik Denisse B. Pérez fogorvos. Arantxa Villegas pedig közelmúltbeli lázat, a szájon át történő légzést, illetve a szájpenészt is felvetette, mint lehetséges okot.
A szakértők hangsúlyozták, hogy a megvilágítás, a kameraszögek és a videó minősége jelentősen befolyásolhatja azt, hogyan látszanak a szájüreg egyes részei a képernyőn. Egy erős színpadi reflektor vagy túlzott expozíció például a valóságosnál jóval fehérebbnek mutathatja a nyelvet.
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