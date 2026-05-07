Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
foci vb 2026

Elárasztotta az ürülék a mexikói repülőteret – Szennyvízben úszik az épület néhány héttel a világbajnokság előtt

Getty Images -
foci vb 2026 repülőtér Mexikó szennyvíz
A 2026-os FIFA-világbajnokság előtt pár héttel meglepő események történtek a sportolókat és vendégeket fogadó repülőtéren. A felújítási folyamatok még le se záródtak, mikor egy cső elrepedt és egy plafon beomlott az épületben. Ennek köszönhetően most az egész mexikói repülőtér szennyvízben úszik.

Már csak pár hét van hátra a 2026-os FIFA-világbajnokságig. Az interkontinentális sporteseményt együttesen szervezi az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Ám ez utóbbi ország most nagy akadályok elé nézett, a mexikói repülőtér ugyanis jelenleg szennyvízben úszik.

2026-os FIFA-világbajnokság előtti szennyvízelárasztás a mexikói repülőtéren
A 2026-os FIFA-világbajnokság előtt pár héttel elárasztotta a szennyvíz a mexikói repülőtér főterminálját.
Forrás: Shutterstock

Szennyvízbaleset a mexikói repülőtér épületében

  • A 2026-os FIFA-világbajnokságot az USA, Kanada és Mexikó közösen rendezi.
  • A mexikóvárosi nemzetközi repülőtér felújítási munkálatai már egy éve zajlanak, a munkával viszont még nincsenek készen.
  • Csupán néhány héttel az foci VB kezdete előtt elrepedt egy cső, beszakadt a mennyezet, és elárasztotta a repülőtér főterminálját a szennyvíz.

Szennyvízelárasztás a mexikói repülőtér főterminálján

A mexikóvárosi nemzetközi repülőtér 1-es termináljában elrepedt egy cső a felső emeleten a felújítási munkálatok közben. A cső megsérülése folyamán kiáradt a szennyvíz, és végigömlött a főterminálon, majd ennek következtében be is omlott a mennyezet egy része. Mindez természetesen nem a lezárások során történt, a megdöbbent utasok futva menekültek a nagy erővel kiáramló ürülékfolyam elől.

A személyzet azonnal lezárta a környező mosdókat, és elzárta a vizet a mosdókban. A kárt viszont még egyelőre nem sikerült teljesen elhárítani.

A mexikói repülőtér balesete a foci VB 2026 előtt

A mexikóvárosi repülőtér felújítása még tavaly májusban kezdődött, a keret közel 381 millió forint volt. (Ebbe természetesen nincs beleszámítva a mostani baleset okozta kár helyreállítása.) Viszont hiába közeledik az interkontinentális sportesemény kezdete, a munkálatoknak csak a 40%-át végezték el februárig.

 A határidő viszont adott: június 11-én az Estadio Aztecában Mexikó és Dél-Afrika nyitja a 2026-os foci VB-t.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Betiltaná ezt a Ryanair a reptéren - Drasztikus szigorítást vezetnének be az utasok miatt

A Ryanair vezére megelégelte a tarthatatlan állapotokat, most egy olyan lépést sürget, ami a hajnali utasok fogyasztását korlátozná.

Kiakad a cukiságmérő: Szoboszlai Dominik és kislánya együtt hintáztak – Fotó

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal egy bensőséges pillanatot osztott meg követőivel. A friss felvételen Szoboszlai Dominik és imádott kislánya egy játszótéren láthatóak, az apa-lánya pillanat pedig több, mint szívmelengető.

Tilos és veszélyes ez a mozdulat a repülőn: az életedbe is kerülhet

Van olyan helyzet, amikor kifejezetten tilos egy bizonyos mozdulatot megtenni, ha lítium-ionos kütyü van a köelben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu