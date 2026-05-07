Elárasztotta az ürülék a mexikói repülőteret – Szennyvízben úszik az épület néhány héttel a világbajnokság előtt

Már csak pár hét van hátra a 2026-os FIFA-világbajnokságig. Az interkontinentális sporteseményt együttesen szervezi az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Ám ez utóbbi ország most nagy akadályok elé nézett, a mexikói repülőtér ugyanis jelenleg szennyvízben úszik.

Szennyvízbaleset a mexikói repülőtér épületében

A mexikóvárosi nemzetközi repülőtér felújítási munkálatai már egy éve zajlanak, a munkával viszont még nincsenek készen.

Csupán néhány héttel az foci VB kezdete előtt elrepedt egy cső, beszakadt a mennyezet, és elárasztotta a repülőtér főterminálját a szennyvíz.

A mexikóvárosi nemzetközi repülőtér 1-es termináljában elrepedt egy cső a felső emeleten a felújítási munkálatok közben. A cső megsérülése folyamán kiáradt a szennyvíz, és végigömlött a főterminálon, majd ennek következtében be is omlott a mennyezet egy része. Mindez természetesen nem a lezárások során történt, a megdöbbent utasok futva menekültek a nagy erővel kiáramló ürülékfolyam elől.

A személyzet azonnal lezárta a környező mosdókat, és elzárta a vizet a mosdókban. A kárt viszont még egyelőre nem sikerült teljesen elhárítani.

A mexikóvárosi repülőtér felújítása még tavaly májusban kezdődött, a keret közel 381 millió forint volt. (Ebbe természetesen nincs beleszámítva a mostani baleset okozta kár helyreállítása.) Viszont hiába közeledik az interkontinentális sportesemény kezdete, a munkálatoknak csak a 40%-át végezték el februárig.

A határidő viszont adott: június 11-én az Estadio Aztecában Mexikó és Dél-Afrika nyitja a 2026-os foci VB-t.

