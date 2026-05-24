Ezért a kiegészítőért őrül meg mindenki idén nyáron - Cseréld le a hagyományos darabot

Raffia táska modern verzióban.
Jónás Ágnes
2026.05.24.
Ha eddig azt hitted, hogy a fonott, pálmafélék leveléből készült elegáns tatyók csak a strandhoz passzolnak, ideje újragondolnod. Még javában tart a tavasz, de a hobo stílusú raffia táska már rengeteg it girl vállán látható, mi pedig alig várjuk, hogy beszerezzük a legmenőbb fazont. Miért ne lehetne neked is egy idén ebből a kényelmes, praktikus és előkelő textúrájú fajtából?

Ez a táskatípus kényelmes, puha és úgy simul a válladra, akár egy kiscica. Tedd félre egy kis időre a merev, strukturált váll- és hátitáskáidat és válts a cool vibe-ra a természetes, fonott rostból készült rusztikus kiegészítővel, amelynek neve: raffia táska. Bármilyen szettel viselheted, és éppolyan remekül passzol az irodai viselethez, mint a város outfitekhez. 

Chloé raffia táska, amely pont olyan praktikus, mint amilyen szépséges.
A csodálatos raffia táska 

  • A raffia táskák idén újra reflektorfénybe kerültek: természetes hatásuk és laza eleganciájuk miatt szinte bármilyen szetthez illenek. 
  • A kínálat a bohém oversized daraboktól a letisztult, luxus modellekig terjed.
  • A raffia nemcsak nyári kiegészítő, városi és irodai outfitekben is megállja a helyét. Mutatjuk a legszebbeket, amelyek szinte már a művészeti alkotás határát súrolják.

Bemutatkoznak a legújabb raffia hobo táskák

A táska típusa – ahogyan az öltözködés más elemei is – sokat elárul a személyiségedről, életstílusodról, prioritásaidról, a hangulatodról, és arról is, mit rejtegetsz a világ elől. A bowling táska, valamint a rojtos, a clutch és a metálfényű koktéltáskák mellett egyértelműen a raffia idén az, amelyet le kell vadásznod. Amennyiben nem tudsz lemondani a bőrről, találsz olyan modelleket is, amelyeket bőr részletekkel és elegáns béléssel egészítettek ki a tervezők. A kínálat meglepően sokszínű, nézd csak!

Coach Brooklyn raffia hobo táska

Oversized kiegészítő, amely a természetes raffia textúrát modern, városias részletekkel párosítja. Praktikus és stílusos, ideális a mindennapi rohanáshoz.

COACH BROOKLYN bevásárlótáska 178 850 Ft
Yves Saint Laurent raffia válltáska

Letisztult, időtlen elegancia modern csavarral. A letisztult forma és az aranyszínű logó luxusmegjelenést kölcsönöz a viselőnek.

LE 5 À 7 puha, kis méretű raffia és bőr táska, 670 856 Ft
Jenny táska 

Ez a raffiás és horgolt pici táska könnyed tavaszi hangulatot sugároz. Letisztult megjelenése miatt tökéletes választás a hétköznapokra, amikor egy praktikus, mégis csinos táskát keresel.

Jenny táska bézs színben 12 995 Ft
Khaite raffia hobo modell

Minimalista álomdarab, amely a modern kapszulagardrób egyik kulcseleme lehet. Simán működik farmerrel, crop toppal, blézerrel, vagy akár egy elegánsabb szettel is.

Khaite Medium Olivia Hobo, 583 100 Ft
Small Marine bag

A kifinomultság megtestesítője ez a raffia kosártáska. Ideális választás, ha a diszkrét luxust kedveled.

Közepes méretű, természetes rostszálakból szőtt raffia Marine táska 452 818 Ft
Calvin Klein Large Hand Braided Raffia Shoulder Bag

Kész, ennyi, kiakadt a szépségmérőnk. Imádjuk ennek a modellnek minden porcikáját. Modern hobo stílusú darab, ami a fonott kézműves hatást sportosan letisztult városi esztétikával ötvözi.

Nagy méretű, kézzel fonott raffia válltáska 47 090 Ft
Szalmahatású borítéktáska 

Fiatalos, minimalista, a "clean girl aesthetic” inspirálta darab.  Egyszerű formája miatt tökéletes választás egy letisztult tavaszi outfithez.

Szalmahatású raffia borítéktáska, 6 995 Ft
Shelley rattan és raffia borítéktáska

Romantikus és nőies darab rattan és raffia ötvözetéből. Különleges formája miatt nem tudsz sokáig távol maradni tőle. 

Michael Kors Shelly rattan-raffia borítéktáska, 90.000 Ft
Liu Jo raffia kézi- és válltáska

Igazi statement hobo táska. Figyelemfelkeltő stílusa miatt nem kell a nyárra várnod – kora tavasztól egészen ősz végéig viselheted. Villantsd meg bátran!

Liu Jo statement táska, 62 540 Ft 
Van különbség horgolt és raffia táska között?

Igen. A raffia fonott rostból készül, a horgolt táska ezzel szemben fonálból hurkolt kiegészítő. Előbbi keményebb, utóbbi puhább textúrájú, de előfordul, hogy a két anyag egyetlen táskaalkotásban koncentrálódik, különleges esztétikai élményt nyújtva. Igaz, hogy a velúr válltáska és fekete táska örök darab, de idén ne csak sötét színekkel emeld az outfited fényét. Fedezd fel a raffia világát és válassz olyan fazont, amelyik a legjobban passzol hozzád és az eseményhez.  

Horgolt és raffia táska
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
