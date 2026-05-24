Ezért a kiegészítőért őrül meg mindenki idén nyáron - Cseréld le a hagyományos darabot

Ez a táskatípus kényelmes, puha és úgy simul a válladra, akár egy kiscica. Tedd félre egy kis időre a merev, strukturált váll- és hátitáskáidat és válts a cool vibe-ra a természetes, fonott rostból készült rusztikus kiegészítővel, amelynek neve: raffia táska. Bármilyen szettel viselheted, és éppolyan remekül passzol az irodai viselethez, mint a város outfitekhez.

Chloé raffia táska, amely pont olyan praktikus, mint amilyen szépséges.

A csodálatos raffia táska A raffia táskák idén újra reflektorfénybe kerültek: természetes hatásuk és laza eleganciájuk miatt szinte bármilyen szetthez illenek.

A kínálat a bohém oversized daraboktól a letisztult, luxus modellekig terjed.

A raffia nemcsak nyári kiegészítő, városi és irodai outfitekben is megállja a helyét. Mutatjuk a legszebbeket, amelyek szinte már a művészeti alkotás határát súrolják.

Bemutatkoznak a legújabb raffia hobo táskák

A táska típusa – ahogyan az öltözködés más elemei is – sokat elárul a személyiségedről, életstílusodról, prioritásaidról, a hangulatodról, és arról is, mit rejtegetsz a világ elől. A bowling táska, valamint a rojtos, a clutch és a metálfényű koktéltáskák mellett egyértelműen a raffia idén az, amelyet le kell vadásznod. Amennyiben nem tudsz lemondani a bőrről, találsz olyan modelleket is, amelyeket bőr részletekkel és elegáns béléssel egészítettek ki a tervezők. A kínálat meglepően sokszínű, nézd csak!

Coach Brooklyn raffia hobo táska

Oversized kiegészítő, amely a természetes raffia textúrát modern, városias részletekkel párosítja. Praktikus és stílusos, ideális a mindennapi rohanáshoz.

COACH BROOKLYN bevásárlótáska 178 850 Ft

Yves Saint Laurent raffia válltáska

Letisztult, időtlen elegancia modern csavarral. A letisztult forma és az aranyszínű logó luxusmegjelenést kölcsönöz a viselőnek.

LE 5 À 7 puha, kis méretű raffia és bőr táska, 670 856 Ft

Jenny táska

Ez a raffiás és horgolt pici táska könnyed tavaszi hangulatot sugároz. Letisztult megjelenése miatt tökéletes választás a hétköznapokra, amikor egy praktikus, mégis csinos táskát keresel.

Jenny táska bézs színben 12 995 Ft

Khaite raffia hobo modell

Minimalista álomdarab, amely a modern kapszulagardrób egyik kulcseleme lehet. Simán működik farmerrel, crop toppal, blézerrel, vagy akár egy elegánsabb szettel is.