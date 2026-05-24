Ezért a kiegészítőért őrül meg mindenki idén nyáron - Cseréld le a hagyományos darabot

Ez a táskatípus kényelmes, puha és úgy simul a válladra, akár egy kiscica. Tedd félre egy kis időre a merev, strukturált váll- és hátitáskáidat és válts a cool vibe-ra a természetes, fonott rostból készült rusztikus kiegészítővel, amelynek neve: raffia táska. Bármilyen szettel viselheted, és éppolyan remekül passzol az irodai viselethez, mint a város outfitekhez.
A csodálatos raffia táska
- A raffia táskák idén újra reflektorfénybe kerültek: természetes hatásuk és laza eleganciájuk miatt szinte bármilyen szetthez illenek.
- A kínálat a bohém oversized daraboktól a letisztult, luxus modellekig terjed.
- A raffia nemcsak nyári kiegészítő, városi és irodai outfitekben is megállja a helyét. Mutatjuk a legszebbeket, amelyek szinte már a művészeti alkotás határát súrolják.
Bemutatkoznak a legújabb raffia hobo táskák
A táska típusa – ahogyan az öltözködés más elemei is – sokat elárul a személyiségedről, életstílusodról, prioritásaidról, a hangulatodról, és arról is, mit rejtegetsz a világ elől. A bowling táska, valamint a rojtos, a clutch és a metálfényű koktéltáskák mellett egyértelműen a raffia idén az, amelyet le kell vadásznod. Amennyiben nem tudsz lemondani a bőrről, találsz olyan modelleket is, amelyeket bőr részletekkel és elegáns béléssel egészítettek ki a tervezők. A kínálat meglepően sokszínű, nézd csak!
Coach Brooklyn raffia hobo táska
Oversized kiegészítő, amely a természetes raffia textúrát modern, városias részletekkel párosítja. Praktikus és stílusos, ideális a mindennapi rohanáshoz.
Yves Saint Laurent raffia válltáska
Letisztult, időtlen elegancia modern csavarral. A letisztult forma és az aranyszínű logó luxusmegjelenést kölcsönöz a viselőnek.
Jenny táska
Ez a raffiás és horgolt pici táska könnyed tavaszi hangulatot sugároz. Letisztult megjelenése miatt tökéletes választás a hétköznapokra, amikor egy praktikus, mégis csinos táskát keresel.
Khaite raffia hobo modell
Minimalista álomdarab, amely a modern kapszulagardrób egyik kulcseleme lehet. Simán működik farmerrel, crop toppal, blézerrel, vagy akár egy elegánsabb szettel is.
Small Marine bag
A kifinomultság megtestesítője ez a raffia kosártáska. Ideális választás, ha a diszkrét luxust kedveled.
Calvin Klein Large Hand Braided Raffia Shoulder Bag
Kész, ennyi, kiakadt a szépségmérőnk. Imádjuk ennek a modellnek minden porcikáját. Modern hobo stílusú darab, ami a fonott kézműves hatást sportosan letisztult városi esztétikával ötvözi.
Szalmahatású borítéktáska
Fiatalos, minimalista, a "clean girl aesthetic” inspirálta darab. Egyszerű formája miatt tökéletes választás egy letisztult tavaszi outfithez.
Shelley rattan és raffia borítéktáska
Romantikus és nőies darab rattan és raffia ötvözetéből. Különleges formája miatt nem tudsz sokáig távol maradni tőle.
Liu Jo raffia kézi- és válltáska
Igazi statement hobo táska. Figyelemfelkeltő stílusa miatt nem kell a nyárra várnod – kora tavasztól egészen ősz végéig viselheted. Villantsd meg bátran!
Van különbség horgolt és raffia táska között?
Igen. A raffia fonott rostból készül, a horgolt táska ezzel szemben fonálból hurkolt kiegészítő. Előbbi keményebb, utóbbi puhább textúrájú, de előfordul, hogy a két anyag egyetlen táskaalkotásban koncentrálódik, különleges esztétikai élményt nyújtva. Igaz, hogy a velúr válltáska és fekete táska örök darab, de idén ne csak sötét színekkel emeld az outfited fényét. Fedezd fel a raffia világát és válassz olyan fazont, amelyik a legjobban passzol hozzád és az eseményhez.
