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Ezzel az egyetlen trükkel végleg kiűzheted a konyhából a muslicákat

Shutterstock - Drazen Zigic
praktika muslica rovar
A gyümölcslégynél kevesebb idegesítőbb rovar van. Létezik azonban egy filléres módszer, ami hatékony és gyors megoldást jelent a muslica ellen. Nekünk bevált, próbáld ki te is!
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Ez az apró, repkedő rovar akár 500 petét is lerakhat egy elől hagyott almagerezdre, így nagyon nehéz őket végleg száműzni az otthonodból. Most azonban elhoztunk egy bizonyítottan vegyszermentes és biztonságos muslica elleni csapdát, amivel pár nap alatt felszámolhatod a gyümölcslégy-populációdat.

gyümölcslégy, muslica
Vedd fel a harcot a gyümölcslégy, másnéven muslica ellen. 
Forrás: Shutterstock
  • A gyümölcslégy elsősorban a konyhában jelent problémát.
  • Megtalálja az ételmaradékokat, nem ritkán még a kukába is beköltözik.
  • Zavaró kis teremtmények, de most végleg leszámolhatsz velük.
  • Mutatjuk, hogyan készül a vegyszermentes muslicacsapda.

Mit tehetsz a muslica ellen házilag?

A gyümölcslégy nevét sokan rosszul írják és ejtik, de ez nem jelent ellenük védelmet. A muslica agya ugyanis nagyon hasonlít az emberéhez, ez pedig akkor is megmutatkozik, amikor élelmet keres. A konyhapulton felejtett gyümölcs vagy zöldség olyan számára, mint nekünk egy svédasztalos ingyen ebéd. Ellenállhatatlan. Ráadásul odahívják a többieket is, így a hangyákhoz hasonlóan ők is hamar ellephetik az otthonodat.

Muslicacsapda házilag

A házilag készített muslicacsapdába nem kell más, mint egy édes illatú folyadék. Ez odavonzza a kis rovarokat, de kijönni már nem tudnak belőle, megfulladnak. Mutatjuk, hogy a szakértők szerint miként készíthető egy ilyen csapda fillérekből: kell hozzá egy kisebb tál, amibe teszünk almaecetet, majd lefedjük folpackkal, aminek a tetejét egy fogpiszkálóval alaposan megszurkáljuk.

Ezzel a muslica elleni módszerrel pár nap alatt megszűntetheted a gyümölcslégyrajzást, ráadásul se kisgyerekre, se kiállatra nem veszélyes.

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Itt a kellemes tavaszi idő, végre lehet nagyokat szellőztetni. Bár a szúnyogoktól még nem kell tartani, vannak más repülő rovarok, amik az agyunkra mehetnek.

 

 

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