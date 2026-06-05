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Klusovszki Kíra
2026.06.05.
A rikító, élénk színű virágok amellett, hogy gyönyörűen feldobják a kertet, valóságos mágnesként vonzzák a beporzókat is. Ha szeretnéd, hogy a pillangók nálad is tömegesen megjelenjenek, mutatunk 5 olyan növényt, amivel garantáltan paradicsommá változtathatod nekik a telked!
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Mindig is irigykedve nézted, hogy a szomszéd kertjében számtalan pillangó repdes, miközben nálad egyetlen egy sem bukkan fel? Szó sincs arról, hogy rosszul gondoznád a növényeidet, a hiba csupán annyi, hogy olyan virágokat ültettél, amelyek nem igazán vonzzák őket.

Pillangó kertben
A pillangók csodálatos színeiért a felnőttek és a gyerekek egyaránt odavannak.
Forrás: Shutterstock
  • A pillangók leginkább táplálékszerzés céljából cikáznak a kertben. 
  • Az élénk színű, nektárban gazdag növények így könnyen bevonzzák őket.
  • Ha szeretnéd, hogy nálad is megjelenjenek, muattjuk, miket ültess a kertedbe! 

A pillangókat vonzzák a feltűnő színek

A pillangók elsősorban táplálékszerzés miatt érkeznek a kertünkbe, azonban a virágok sűrűje mindemellett tökéletes menedéket is nyújt számukra. Mivel ezek a meseszép állatok kizárólag nektárral táplálkoznak, így szinte nyughatatlan tempóban szállnak virágról virágra élelmet keresve. 

Leginkább a színes, feltűnő szirmok vonzzák őket, valamint az az ultraibolya fény, ami míg az emberi szem számára láthatatlan, a pillangóknak valóságos leszállóhelyként mutatja az utat a nektár felé. 

Éppen ezért, ha valaki szeretné, hogy a kertjét hirtelen elárasszák ezek a csodálatos, repülő élőlények, mindenképpen érdemes minél élénkebb növényekkel felkelteni a figyelmüket. Mutatjuk, mi az az 5 virág, amit ha elültetsz, valósággal özönleni fognak a pillangók a kertedbe! 

5 növény, ami vonzza a pillangókat

  • Zsálya 

Ez a csodálatosan szép, lila virág olyan illatfelhőbe borítja a kertedet, aminek a környék egyetlen pillangója sem fog tudni ellenállni. Már élénk színe is valóságos mágnesként vonzza a kertedbe ezeket a csodás állatokat, azonban édes nektárja lehetővé teszi, hogy hosszú időn át a virágágyásodban időzhessenek. Amellett, hogy a pillangókat vonzza, a kertedbe is egy elképesztően jó választás ez a növény, hiszen rendkívüli módon dobja fel a zöld gyepet. 

  • Borscserje 

Sokan azért is szeretik a borscserjét, mert az ősz közeledtével is lenyűgöző színekben pompáztatja a kertet, hiszen még csak akkor bontogatja leveleit, mikor a többi növény már virágzása végéhez közeledik. Mivel a nyár végi időszakban a pillangók már jóval kevesebb táplálékot találnak, így valódi nektároázist jelent számukra, ha borcserjére bukkannak ezekben a hónapokban. 

Törtfehér és lágy, rózsaszín virágai pedig nemcsak látványban gyönyöűek, hanem már igazán messziről is egyfajta útmutatóként szolgálnak a pillangóseregeknek. 

  • Körömvirág

Még a magasabban szálló pillangók figyelmét is rögtön felkeltheti a körömvirág sárga ragyogásával, ami valósággal világít a napsütésben. Akkor lehet azonban a legvonzóbb, ha csoportosan ülteted egymás mellé ezeket a gyönyörű növényeket, hiszen ez a dús virágcsoportusulás mégjobban bevonzza a lepketömegeket. Megfelelő karbantartásával pedig könnyen elérhető az is, hogy a nagy fagyok beálltáig bőséges lakomát biztosítsanak ezeknek a gyönyörű, apró állatoknak. 

  • Kasvirág

A kasvirág rózsaszínes-lilás árnyalatával nem csak a kerttulajdonosakat bűvöli el: a pillangók és a méhek is egyaránt rajonganak majd érte. Élénk színei és mézédes nektárja rendkívül vonzza a virágok között repdeső, apró állatokat, akik bőségesen táplálkozhatnak belőle.

A kasvirág igazi különlegessége abban rejlik, hogy a nyári szezon lecsengése után is hasznosak lehetnek a kertben, hiszen tápanyagban gazdag magvaik télen az énekesmadarak számára nyújtanak eleséget. 

  • Sétányrózsa

A sétányrózsa apró virágokból álló, gömb formájú feje valósággal hipnotizálja a lepkéket, amik elképesztően szeretik a növény vibráló, gyakran változó színeit, és a belőle áradó, jellegzetesen édes nektárillatot. Amellett, hogy magához vonzza a pillangókat, tarthatóak szegélyként vagy virágágyásokban, de akár balkonládákban is, hiszen kiválóan tűrik még a legerősebb napsütést is. 

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