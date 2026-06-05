Ilyen színűre SOHA ne fesd a kerítésedet – Meglepő negatív következménye van

Egy lepattogzott, megfakult kerítés alaposan el tudja csúfítani a látványt, a jó hír viszont az, hogy a kifestéséhez nincs szükség szakemberre. Sokan választják a kerítésfestést mint a legegyszerűbb módszert a kert feldobására, a nyár pedig kifejezetten ideális időpont erre a projektre. Bár a legtöbben a barna vagy a kifejezetten élénk színeket részesítik előnyben, egy ingatlanszakértő most lerántotta a leplet azokról az árnyalatokról, amelyek durván letörhetik a házad értékét.

Erre a színre soha ne fesd a kerítésedet!

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Kerítések, amelyek azonnal csökkentik a házad értékét

Bár a színek kiválasztása otthonunkon kívül és belül is abszolút ízlés dolga, de egy rossz döntés miatt komoly összegektől eshetünk el a piacon. Ha a közeljövőben tervezed az ingatlanod értékesítését, vagy csak figyelnél a harmonikus, kerti összeképre megérheti átkenni a kerítést valami másra.

Íme a tiltólistás kerítés színek:

Élénkvörös

Jonny Christie, a The Property Buying Company társalapítója elmondta: „Tapasztalataink szerint a merész színek, mint az élénkvörös, rendkívül megosztóak. Gyakran teljesen leuralják a külső teret, és megnehezítik a vevők számára, hogy a kertet a ház semleges, jól kihasználható meghosszabbításaként lássák.” A szakértő hozzátette, hogy egy piros kerítés 1-3%-kal is csökkentheti az ingatlan értékét.

Sárga

A szakember tapasztalatai alapján a sárga kerítések hajlamosak gyorsan és egyenetlenül megfakulni az időjárás viszontagságai miatt. Ez azt a benyomást keltheti, hogy a külső részek nincsenek megfelelően karbantartva, még akkor is, ha az ingatlan többi része egyébként kifogástalan állapotban van. Becslések szerint a sárga kerítés 1-2%-os értékcsökkenést vonhat maga után.

Sötétbarna

„A sötétbarna ugyan gyakori választás, de ha megfakul vagy foltossá válik, kifejezetten leharcolt érzetet kölcsönöz a kertnek” – figyelmeztet az ingatlanszakértő. „A vevők ebben gyakran azonnali pluszmunkát és pluszköltséget látnak.” Egy rosszul megválasztott, sötétbarna kerítés akár 3-5%-kal is visszavetheti a ház árát.

Végső tanulság a szakértőktől

Ezek a tanácsok nemcsak az ingatlaneladásban, de a hétköznapi esztétikában is segítségül szolgálnak. A kerítésfestés kulcsfontosságú lehet az otthonod összeképére nézve, így érdemes jól meggondolnod, melyik árnyalat a legmegfelelőbb. Ha nem tudsz dönteni, a szakértők szerint a fehér, az antracit szürke, a fekete és a középbarna a legbiztonságosabb megoldás.