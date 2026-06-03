Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 3., szerda Klotild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
időjárás

Jégeső, felhőszakadás, szélvihar miatt adták ki a riasztást − Délután akármikor lecsaphat az ítéletidő

időjárás zivatar jég felhőszakadás
Life.hu
2026.06.03.
A hét elejétől tartó hidegfront miatt hullámzó kégköri viszonyok jellemzik hazánkat. Az időjárás nem mindenhol lesz kegyes: az ország egy részében felhőszakadás várható.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Szerdán a déli óráktól főként a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben, majd estétől egyre inkább délkeleten, keleten is lehet zivatarokra számítani. 

Jég és szél is jöhet: leginkább az ország középső részében lesz viharos időjárás.
Jég és szél is jöhet: leginkább az ország középső részében lesz viharos időjárás.
 Forrás: Shutterstock

Kellemetlen lehet az időjárás egyes országrészeken

A cellákat jellemzően erős vagy viharos (50-70 km/h) szél, intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb szemű jég (<1-2 cm) kísérheti. Kiemelten a Duna-Tisza köze tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben lokálisan felhőszakadás (>30-40 mm) is kialakulhat. Ma a Dunántúl déli, délnyugati felén akár jelentős mennyiségű (területi átlagban is ált. 10-20 mm) tartósabb eső is eshet, arrafelé az ismétlődő beágyazódott záporoknak, esetleg zivataroknak köszönhetően lokálisan ennél jóval több is (>20-25 mm) is összejöhet írja a HungaroMet

 

Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben még előfordulhatnak zivatarok a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A monacói hercegné ritka fotót osztott meg ikreiről: Jacques és Gabriella már 11 évesek

Charlene monacói hercegné friss fotót osztott meg a gyermekeiről. A felvétel anyák napja alkalmából készült, amit a napokban ünnepeltek Franciországban Monacóban.

Gyerekkorunk kedvenc hangja távozott az élők sorából: váratlanul halt meg a Disney-slágerek énekese

Sztrók következtében 75 éves korában elhunyt a Disney-mesék főcíméből ismert, kétszeres Grammy-díjas énekes.

Felismerhetetlenné vált a 90-es évek szívtiprója: Rupert Everett tudja, hogy hibázott

Korábban még Madonnával is együtt forgatott, de mára a sármos színész csak árnyéka önmagának. Rupert Everett azonban nem a korát, inkább saját magát okolja mostani külseje miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu