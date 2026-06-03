Jégeső, felhőszakadás, szélvihar miatt adták ki a riasztást − Délután akármikor lecsaphat az ítéletidő

Szerdán a déli óráktól főként a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben, majd estétől egyre inkább délkeleten, keleten is lehet zivatarokra számítani.

Jég és szél is jöhet: leginkább az ország középső részében lesz viharos időjárás.

Forrás: Shutterstock

Kellemetlen lehet az időjárás egyes országrészeken

A cellákat jellemzően erős vagy viharos (50-70 km/h) szél, intenzív csapadék (15-25 mm), kisebb szemű jég (<1-2 cm) kísérheti. Kiemelten a Duna-Tisza köze tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben lokálisan felhőszakadás (>30-40 mm) is kialakulhat. Ma a Dunántúl déli, délnyugati felén akár jelentős mennyiségű (területi átlagban is ált. 10-20 mm) tartósabb eső is eshet, arrafelé az ismétlődő beágyazódott záporoknak, esetleg zivataroknak köszönhetően lokálisan ennél jóval több is (>20-25 mm) is összejöhet írja a HungaroMet.

Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben még előfordulhatnak zivatarok a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: