Felismerhetetlenné vált a 90-es évek szívtiprója: Rupert Everett tudja, hogy hibázott

Az Álljon meg a nászmenet! 67 éves sztárja nem épp úgy öregedett, ahogy azt eltervezte. Nemcsak arcán, de teste minden egyes pontján érzi és látja, hogy valamit nagyon elrontott. Rupert Everett legnagyobb tragédiája az, hogy épp a férfi szépség hajszolásába öregedett bele.

Rupert Everett Madonna oldalán, még a 90-es évek végén is remekül nézett ki.

Forrás: Northfoto/ZUMA Press Wire

Így néz ki most Rupert Everett Egykor nők milliói rajongtak érte, 67 évesen nagyon megváltozott.

Ma is színészként dolgozik, de egyetlen filmben sem ismernéd fel.

Pontosan tudja, mi okozta ezt a változást, ami nem a plasztika.

Rupert Everett igazán a '90-es években hódította a női szíveket. Már a Madonnával közös filmje, a 2000-es A második legjobb dolog sem hozott kimondott sikert. Az énekesnő-színésznőt még Arany Málnára is jelölték miatta. Bár színészi karrierjét nem hagyta el, hiszen a közelmúltban olyan alkotásokban szerepelt, mint az Emily Párizsban 4. évada, a Fekete Tükör vagy a Narnia krónikái vagy a Szerelmes Shakespeare, ennek ellenére végleg elvesztette egykori szívtipró énjét. Rupert Everett most végre őszintén mesélt a hollywoodi hírnév rejtett áráról.

Így néz ki most Rupert Everett.

Forrás: Getty

Korábban a sztár a kamerák előtt mindig tökéletesen nézett ki, azonban a színész elárulta, hogy az ilyen testalkat fenntartása nála bizony maradandó károkat okozott. Rupert Everett fiatalon azt hitte, örökre alacsony és vékony srác marad, hiszen 15 évesen csupán 152 centiméter magas volt. Aztán alig három év alatt rengeteget nőtt, végül 193 centinél állt meg. Ez természetesen megviselte a szervezetét, beleértve az izmokat és az ínszalagokat. Ő azonban ezzel mit sem törődve csak edzett és edzett, hogy megteremtse, majd fenntartsa a '90-es évek férfi szépségideálját.

Soha nem vettem a fáradságot, hogy olyan dolgokat csináljak, mint a nyújtások, amik a súlyemelésnél elengedhetetlenek lettek volna. (...) Annyira unalmas volt. Szóval most a halálom a mozgásszervi problémák miatt fog bekövetkezni, azt hiszem

− mesélte Rupert Everett, aki érzi, hogy a teste feszessé és rugalmatlanná vált. Emiatt ma már inkább csak sétál, de végeredményben elégedett az életével, imádja feleségét és a nyugodt napokat.