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Szinetár Dóra végre megmutatta lányát: ilyen gyönyörű a 18 éves Zorka

sztárcsemete Bereczki Zoltán Szinetár Dóra
Life.hu
2026.06.18.
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Szinetár Dóra olyan fotót posztolt, amire a rajongói minden bizonnyal már nagyon rágóta vártak. A büszke anyuka végre megmutathatta, milyen csodás nővé érett a lánya, Bereczki Zorka.

Szinetár Dóra különleges kísérővel érkezett az Elle Gourmet Awardsra: 18 éves lánya, Zorka ment vele az eseményre. A színésznő fotót is posztolt róla, és ez azért különleges, mert Bereczki Zoltánnal közös gyermekét az elmúlt években alig lehetett látni nyilvános eseményen.

Szinetár Dóra
Szinetár Dóra
Forrás: Borsonline

Szinetár Dóra lánya az édesapja vinásait örökölte a kommentelők szerint

Anya és lánya mosolyogva álltak a kamerák elé, a posztolt képet pedig - a várakozásoknak megfelelően - elárasztották a kommentek. Zorka természetes szépségét sokan dicsérték, több kommentelő úgy véli, hogy inkább az édesapja vonásait örökölte. A Bereczki Zorkáról készült képet itt tudod megnézni.

Szinetár Dóra azt is elárulta, miért volt ennyire különleges számára ez az esemény. Zorka az utóbbi években több sajtónyilvános rendezvényt is kihagyott, nem akarta, hogy fotók készüljenek róla. Most azonban úgy határozott, kivételt tesz, és elkíséri édesanyját. Szinetár Dóra pedig nagyon boldog volt, hogy egy kicsit megmutathatta őt.

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