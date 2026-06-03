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orvosi műhiba

Kontár kozmetikai beavatkozás miatt tönkrement az élete: SOKKOLÓ FOTÓT tettek közzé a nőről

Getty Images - Jonathan Saruk
orvosi műhiba könnycsatorna plasztikai beavatkozás
Megdöbbentő dolog történt egy kelet-kínai nővel. A duplaszemhéj-műtétje során orvosi műhiba történt, melynek következtében egész nap sír, és nyitott szemmel kell aludnia.
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Orvosi műhiba történt egy kozmetikai beavatkozás során Kínában. A helyi média által Wang Linek nevezett nő szeméből megállíthatatlanul folynak a könnycseppek, ugyanis a kozmetikai beavatkozás során megsérült a nő könnycsatornája.

orvosi műhiba egy szemhéjplasztika során
Orvosi műhiba miatt nem tudja becsukni a szemét a kínai nő.
Forrás: Shutterstock

Orvosi műhiba Kínában

  • Wang Li duplaszemhéj-műtétre jelentkezett Kínában.
  • A beavatkozást olyan sebész végezte, akinek nem is volt képesítése.
  • A műtét során elszakadt Wang könnycsatornája – emiatt a nő egyfolytában sír, és nem tudja becsukni a szemét.
  • Az eset után az orvos beperelte Wangot szerződésszegésért.

A balul elsült duplaszemhéj-műtét

Az áldozat, Wang Li 2020 júniusában vállalkozott egy Ázsiában igen elterjedt kozmetikai beavatkozásra, a duplaszemhéj-műtétre (vagy más néven ázsiai szemhéjplasztikára). Az esztétikai beavatkozás során a felső szemhéjon egy természetes redőt alakítanak ki a nyitottabb és szélesebb tekintet elérése érdekében.

Wang Li a szucsou-i Meixi kozmetikai klinikára kért időpontot, a szemhéjplasztikáért pedig 12 ezer jüant, vagyis kb. 600 ezer forintot fizetett. Akkor még nem is sejtette, hogy az élete fenekestül felfordul a műtét után.

Kínai kozmetikai botrány

A beavatkozást egy Meng nevű sebész végezte, aki – mint utóbb kiderült – valójában nem is rendelkezett orvosi képesítéssel, sőt, a klinikának sem volt működési engedélye. A procedúra után a nőt óriási fájdalmak gyötörték: a szemei megdagadtak, a szemhéjai kifordultak, szemeiben pedig drámai mértékű folyadék gyülemlett fel.

Wangot azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy az orvos, Meng nemcsak rossz műtétet végezett rajta, hanem el is vágta a nő könnycsatornáját. Ezért a szemei egyfolytában könnyekkel telnek meg, ráadásul a szemhéjkárosodásai még a helyesbítő műtétek után is megmaradtak, melyek megakadályozzák, hogy teljesen lecsukja a szemét.

Még neki kellett fizetnie

Bár Wang állapotát 9-es fokozatú rokkantságnak minősítették (10-es a legsúlyosabb Kínában), illetve az illegálisan működő klinikát bezárták, attól még volt egy abszurd csavar a történetben. Wangot ugyanis még az orvos perelte be szerződésszegésért. Vagyis a nőnek kellett fizetnie a brutális műhiba után.

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