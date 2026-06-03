Kontár kozmetikai beavatkozás miatt tönkrement az élete: SOKKOLÓ FOTÓT tettek közzé a nőről

Orvosi műhiba történt egy kozmetikai beavatkozás során Kínában. A helyi média által Wang Linek nevezett nő szeméből megállíthatatlanul folynak a könnycseppek, ugyanis a kozmetikai beavatkozás során megsérült a nő könnycsatornája.

Orvosi műhiba miatt nem tudja becsukni a szemét a kínai nő.

Forrás: Shutterstock

Orvosi műhiba Kínában Wang Li duplaszemhéj-műtétre jelentkezett Kínában.

A beavatkozást olyan sebész végezte, akinek nem is volt képesítése.

A műtét során elszakadt Wang könnycsatornája – emiatt a nő egyfolytában sír, és nem tudja becsukni a szemét.

Az eset után az orvos beperelte Wangot szerződésszegésért.

A balul elsült duplaszemhéj-műtét

Az áldozat, Wang Li 2020 júniusában vállalkozott egy Ázsiában igen elterjedt kozmetikai beavatkozásra, a duplaszemhéj-műtétre (vagy más néven ázsiai szemhéjplasztikára). Az esztétikai beavatkozás során a felső szemhéjon egy természetes redőt alakítanak ki a nyitottabb és szélesebb tekintet elérése érdekében.

Wang Li a szucsou-i Meixi kozmetikai klinikára kért időpontot, a szemhéjplasztikáért pedig 12 ezer jüant, vagyis kb. 600 ezer forintot fizetett. Akkor még nem is sejtette, hogy az élete fenekestül felfordul a műtét után.

Kínai kozmetikai botrány

A beavatkozást egy Meng nevű sebész végezte, aki – mint utóbb kiderült – valójában nem is rendelkezett orvosi képesítéssel, sőt, a klinikának sem volt működési engedélye. A procedúra után a nőt óriási fájdalmak gyötörték: a szemei megdagadtak, a szemhéjai kifordultak, szemeiben pedig drámai mértékű folyadék gyülemlett fel.

Wangot azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, hogy az orvos, Meng nemcsak rossz műtétet végezett rajta, hanem el is vágta a nő könnycsatornáját. Ezért a szemei egyfolytában könnyekkel telnek meg, ráadásul a szemhéjkárosodásai még a helyesbítő műtétek után is megmaradtak, melyek megakadályozzák, hogy teljesen lecsukja a szemét.

Még neki kellett fizetnie

Bár Wang állapotát 9-es fokozatú rokkantságnak minősítették (10-es a legsúlyosabb Kínában), illetve az illegálisan működő klinikát bezárták, attól még volt egy abszurd csavar a történetben. Wangot ugyanis még az orvos perelte be szerződésszegésért. Vagyis a nőnek kellett fizetnie a brutális műhiba után.