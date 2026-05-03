Cumberland Island: a titkos sziget, ahol John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette ikonikus esküvője zajlott

Hajdu Viktória
2026.05.03.
Vadlovak a tengerparton, mohával borított tölgyek és egy titokban megszervezett esküvő. Így lett Cumberland Island a kilencvenes évek egyik legikonikusabb helyszíne , John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette esküvője miatt.

  • Egy vadregényes sziget Georgia partjainál, ahol még ma is szabadon élnek vadlovak.
  • Itt házasodott össze titokban John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette 1996-ban.
  • A sziget nagy része természetvédelmi terület, ahová csak korlátozott számú látogató juthat el.

Ha a világ egyik legismertebb szerelmes párja szeretne titokban összeházasodni, az bizony komoly logisztikai feladat. Paparazzók, kíváncsi rajongók és a média folyamatos figyelme között szinte lehetetlen privát pillanatokat találni. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette azonban rábukkant a tökéletes helyre: 

egy vad, romantikus és szinte elfeledett szigetre az Egyesült Államok partjainál, Cumberland Islandre.

A természeti paradicsom − Hol található a sziget?

A Georgia állam partjainál fekvő barrier-sziget (természeti kincs) alig nagyobb Manhattan méreténél, mégis egészen más világot tár az emberek elé. Nincsenek forgalmas utak, repülőtér vagy luxusresortok. Helyette több száz éves tölgyfák állnak, ágaikról spanyol moha lóg, a homokos partokon pedig vadlovak sétálnak (csak úgy, mint néhol a Hortobágyon), mintha csak egy romantikus film díszletei lennének.

Nem véletlen, hogy a pár ezt a helyet választotta. A kilencvenes évek egyik legjobban figyelt szerelmi története volt - amiből sorozat is készült - az övék, így fő céljuk volt teljes titokban kimondani az igent.

Cumberland-sziget pedig pontosan ezt kínálta. 

A szigeten nincs kereskedelmi repülőtér, mindössze egyetlen hotel működik, és az állandó lakosság alig néhány tucat fő. A természet itt  még szabadon uralkodik: érintetlen strandok, dűnék, sós mocsarak és gazdag élővilág jellemzi. Tengeri teknősök, armadillók (tatu) és aligátorok is élnek a területen, ami elsőre talán ijesztően hangzik, de valójában csak még különlegesebbé teszi a hely atmoszféráját.

A legenda szerint, ma is körülbelül 150–200 vadló él a szigeten. A történészek szerint ezek a spanyol gyarmatosítók által a 18. században behozott lovak leszármazottai. A látvány, ahogy a lovak a tengerparton sétálnak naplementekor, sokak szerint egyszerűen felejthetetlen.

A felejthetetlen szerelmi történet

A pár esküvőjét 1996. szeptember 21-én tartották a sziget egyik legkülönlegesebb épületében, a First African Baptist Church nevű kis templomban. A faépületet 1893-ban afroamerikai közösség építtette, köztük sok olyan ember, akik a polgárháború után nyerték vissza szabadságukat. A templom nemcsak vallási hely volt: közösségi térként és iskolaként is szolgált.

September 25, 1996: View from outside of tiny First African Baptist Church where GEORGE editor John F. Kennedy Jr. & publicist Carolyn Bessette held their secret wedding on Cumberland Island off coast of GA. (Photo by Thomas S. England/Getty Images)
Ebben az aprócska templomban mondta ki John F. Kennedy Jr.  Carolyn Bessette a boldogító igent  
Az esküvőn mindössze 35–40 vendég vett részt. A fogadás a sziget egyetlen szállodájában, a 1900-ban épült Greyfield Innben zajlott. A szervezők annyira komolyan vették a diszkréciót, hogy a személyzetnek és a szolgáltatóknak titoktartási szerződést kellett aláírniuk. A részleteket telefonon sem beszélték meg, attól tartva, hogy lehallgathatják őket. Bár Carolyn több, mint 20 év elteltével már kikotyogott, pár kulisszatitkot az akkori időkből, mint például, hogy hogyan telt a nászéjszakájuk.

A stratégia működött, a minimalista esküvő titokban zajlott

A média csak akkor szerzett tudomást az esküvőről, amikor már minden véget ért. Amikor az újságírók végül megérkeztek a szigetre, a személyzet és a helyiek továbbra is hallgattak.

Ma, közel harminc évvel később Cumberland Island szinte ugyanúgy néz ki, mint akkor. Az utak továbbra is földesek, a természet érintetlen, és a látogatók száma szigorúan korlátozott, hogy megőrizzék az ökoszisztéma törékeny egyensúlyát.

Talán éppen ezért maradt meg a hely egyfajta romantikus legendának. Egy szigetnek, ahol a világ egyik legismertebb párja végre elrejtőzhetett a reflektorfény elől, legalább egy napra.

