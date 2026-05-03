Cumberland Island: a titkos sziget, ahol John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette ikonikus esküvője zajlott

Egy sziget, ahol alig élnek emberek, mégis itt zajlott a 90-es évek legnagyobb titkos esküvője: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette itt mondták ki egymásnak a boldogító igent. Cumberland Island története meglepőbb, mint gondolnád.

Vadlovak és titkok: így lett Cumberland Island a John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette esküvő legendás helyszíne

Ha a világ egyik legismertebb szerelmes párja szeretne titokban összeházasodni, az bizony komoly logisztikai feladat. Paparazzók, kíváncsi rajongók és a média folyamatos figyelme között szinte lehetetlen privát pillanatokat találni. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette azonban rábukkant a tökéletes helyre:

egy vad, romantikus és szinte elfeledett szigetre az Egyesült Államok partjainál, Cumberland Islandre.

A természeti paradicsom − Hol található a sziget?

A Georgia állam partjainál fekvő barrier-sziget (természeti kincs) alig nagyobb Manhattan méreténél, mégis egészen más világot tár az emberek elé. Nincsenek forgalmas utak, repülőtér vagy luxusresortok. Helyette több száz éves tölgyfák állnak, ágaikról spanyol moha lóg, a homokos partokon pedig vadlovak sétálnak (csak úgy, mint néhol a Hortobágyon), mintha csak egy romantikus film díszletei lennének.

Nem véletlen, hogy a pár ezt a helyet választotta. A kilencvenes évek egyik legjobban figyelt szerelmi története volt - amiből sorozat is készült - az övék, így fő céljuk volt teljes titokban kimondani az igent.

Cumberland-sziget pedig pontosan ezt kínálta.

A szigeten nincs kereskedelmi repülőtér, mindössze egyetlen hotel működik, és az állandó lakosság alig néhány tucat fő. A természet itt még szabadon uralkodik: érintetlen strandok, dűnék, sós mocsarak és gazdag élővilág jellemzi. Tengeri teknősök, armadillók (tatu) és aligátorok is élnek a területen, ami elsőre talán ijesztően hangzik, de valójában csak még különlegesebbé teszi a hely atmoszféráját.