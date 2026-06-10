Felkapott gyerekjátékban találtak veszélyes anyagokat: ezt tedd azonnal, ha te is vettél ilyet!

Aki aktív a közösségi médiában, bizonyára találkozott már a stresszlabda jellegű Squishy Dumpling nevű játékkal. Ezeket a fogdosni való gombócokat az angol RMS gyártja, ám nem hivatalos forgalmazók is elkezdték a termék másolatainak forgalmazását. Amikor a hatóságok bevizsgálták ezeket, számos esetben mérgező anyagokat és egyéb hiányosságokat fedeztek fel. Mutatjuk, hogy mire kell figyelni!
Mérgező anyagok a gombócban
- A Squishy Dumpling nagy népszerűségre tett szert a gyűjtők körében.
- Hivatalos gyártója az angol RMS.
- A termék másolataiban veszélyes vegyi anyagokat mutattak ki.
Veszélyes kemikáliák a kedvelt játékban
Ami 2025-ben volt a Labubu, az 2026-ban a Squishy Dumpling. Ez a tenyérnyi, leginkább stresszlabdához hasonló gyerekjáték egy kínai gőzgombócot imitál, amit egy lezárt műanyag kosárban árulnak. Mivel csak kibontás után derül ki, milyen gombóc került hozzánk, a játék igen nagy népszerűségre tett szert a gyűjtők körében, különösen a ritka, csillogó változatok kedveltek.
Az eredeti Mystery Squishy Dumpling gyártója az Egyesült Királyságban működő RMS cég, ám egy ekkora üzleti lehetőséget más forgalmazók sem szalaszthatnak el, így megjelentek a hamisítványok. Csakhogy ezeknek jelentős része nem felel meg a szigorú előírásoknak, több szülő is panaszt nyújtott be a játékból áradó bezinszerű szag miatt.
Több hamis terméket is bevizsgált, melyekben illékony szerves vegyületeket, többek között sztirolt, etil-benzolt, m-xilolt, p-xilolt és o-xilolt mutattak ki.
„Ezek az anyagok a jelentett benzinszerű szaggal hozható összefüggésbe” – nyilatkozta Rhys Harries, kereskedelmi szabványügyi képviselő, majd hozzátette: „A kimutatott vegyi anyagok egy részét veszélyesként ismerték el.”
Azonban nem csak a mérgező vegyi anyagok jelentettek veszélyt: jó pár termékről hiányoztak az alapvető biztonsági információk.
Például nem szerepelt a címkén, mi a teendő akkor, amikor a gombóc szivárog, ahogy sok esetben a biztonsági ellenőrzést bizonyító CE, illetve UKCA jelölés is lemaradt. Voltak olyan hamisítványok is, amin még csak a forgalmazó neve sem volt feltüntetve.
Mire figyeljünk, amikor Squishy Dumplingot veszünk?
Amennyiben úgy döntünk, hogy meglepjük magunkat egy ilyen aranyos kis gőzgombóccal, nem kell rögtön mérgezést vizionálni, mindössze tudatosan kell vásárolni:
- Csak az eredeti, RMS-gyártótól származó terméket vásároljunk.
- Keressük a CE, illetve UKCA jelölést a címkén.
- Figyeljük meg, hogy vannak-e rajta biztonsági utasítások.
- Ha kibontás után erős, benzines szagot érzünk, azonnal szabaduljunk meg a terméktől és jelezzük az illetékes hatóságnak.
„Arra kérjük a szülőket, hogy legyenek óvatosak, megbízható kereskedőktől vásároljanak, és ellenőrizzék a megfelelő biztonsági jelöléseket és a beszállítók adatait" – kérte a lakosságot a szakértő, aki azonban a kereskedőket is óvatosságra szólította fel:
„A vállalkozókat is arra kérjük, hogy legyenek körültekintőek a gyorsan változó trendekkel és gondoskodjanak róla, hogy a raktáron lévő termékek megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak.”
A fogyasztóvédelem híre nem sokkal azután érkezett, hogy a játék több alkalommal is balesetet okozott. Ugyanis több esetben is előfordult, hogy a gyerekek mikróba tették a Squishy Dumplingot, hogy megpuhuljon, amitől az felrobbant, komoly égési sérüléseket okozva.
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