Felkapott gyerekjátékban találtak veszélyes anyagokat: ezt tedd azonnal, ha te is vettél ilyet!

Aki aktív a közösségi médiában, bizonyára találkozott már a stresszlabda jellegű Squishy Dumpling nevű játékkal. Ezeket a fogdosni való gombócokat az angol RMS gyártja, ám nem hivatalos forgalmazók is elkezdték a termék másolatainak forgalmazását. Amikor a hatóságok bevizsgálták ezeket, számos esetben mérgező anyagokat és egyéb hiányosságokat fedeztek fel. Mutatjuk, hogy mire kell figyelni!

A Squishy Dumpling másolataiban mérgező anyagot fedeztek fel.

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Mérgező anyagok a gombócban A Squishy Dumpling nagy népszerűségre tett szert a gyűjtők körében.

Hivatalos gyártója az angol RMS.

A termék másolataiban veszélyes vegyi anyagokat mutattak ki.

Veszélyes kemikáliák a kedvelt játékban

Ami 2025-ben volt a Labubu, az 2026-ban a Squishy Dumpling. Ez a tenyérnyi, leginkább stresszlabdához hasonló gyerekjáték egy kínai gőzgombócot imitál, amit egy lezárt műanyag kosárban árulnak. Mivel csak kibontás után derül ki, milyen gombóc került hozzánk, a játék igen nagy népszerűségre tett szert a gyűjtők körében, különösen a ritka, csillogó változatok kedveltek.

Az eredeti Mystery Squishy Dumpling gyártója az Egyesült Királyságban működő RMS cég, ám egy ekkora üzleti lehetőséget más forgalmazók sem szalaszthatnak el, így megjelentek a hamisítványok. Csakhogy ezeknek jelentős része nem felel meg a szigorú előírásoknak, több szülő is panaszt nyújtott be a játékból áradó bezinszerű szag miatt.

Több hamis terméket is bevizsgált, melyekben illékony szerves vegyületeket, többek között sztirolt, etil-benzolt, m-xilolt, p-xilolt és o-xilolt mutattak ki.

„Ezek az anyagok a jelentett benzinszerű szaggal hozható összefüggésbe” – nyilatkozta Rhys Harries, kereskedelmi szabványügyi képviselő, majd hozzátette: „A kimutatott vegyi anyagok egy részét veszélyesként ismerték el.”

Azonban nem csak a mérgező vegyi anyagok jelentettek veszélyt: jó pár termékről hiányoztak az alapvető biztonsági információk.

Például nem szerepelt a címkén, mi a teendő akkor, amikor a gombóc szivárog, ahogy sok esetben a biztonsági ellenőrzést bizonyító CE, illetve UKCA jelölés is lemaradt. Voltak olyan hamisítványok is, amin még csak a forgalmazó neve sem volt feltüntetve.