Szexuális elhomályosítás a régenskori Angliában

A Bridgerton sorozatot számos okból lehet támadni történelmi tévedések miatt, ám egy dologban vitathatatlanul pontos képet adott: a korabeli nők ismereti a szexről finoman fogalmazva is hagytak kívánni valót maguk után. A szexuális felvilágosítás a kora 19. században inkább volt elhomályosítás, bár a férfiak edukációja terén sem álltak a helyzet magaslatán. Elkalauzolunk most egy prűd világba – természetesen gardedámok óvó tekintet mellett.
Szexuális felvilágosítás a 19. században
- A lányoknak szűznek kellett maradniuk a házasságig, ezért állandó felügyelet alatt voltak.
- A szexuális felvilágosítást legtöbbször egy nőrokon intézte a nászéjszaka előtt.
- Megfelelő ismeretek hiányában sokaknak volt kellemetlen élmény az első éjszaka.
- A férfiak szexuális felvilágosítása sem volt a legfejlettebb.
Gólya hozza a gyereket – Így (nem) oktatták a lányokat a szexről
Amikor a lányok serdülni kezdenek és a hormonok a nemi érdeklődést is belobbantják, akaratlanul is felmerül bennük a kérdés: mégis hogy készülnek a kisbabák? A modern világban ezt legkésőbb biológia órán megismerik, azonban a 19. században azt mondták, hogy a gólya hozta, esetleg káposztaföldön leltek rájuk. Ez remekül illusztrálja, hogy miként tartották homályban a lányokat hálószoba ügyileg, egészen a házasságig.
Ugyanis jogtörténetileg úgy alakult, hogy egy gyereknek csak az anyja biztos, így a törvényes öröklést úgy biztosították, hogy a nők szűzen mentek férjhez. Ennél fogva évszázadokig úgy őrizgették a lányok szüzességét, mint a hímes tojást, így a korai szexuális érdeklődést igyekeztek csírájában elfojtani. A szexuális felvilágosítás kimerült abban, hogy jó esetben eljegyzés után, de gyakran csak az esküvő napján az anya, nagynéni, vagy egy házas nőrokon félrevonta a menyasszonyt, hogy mit kell elviselnie annak érdekében, hogy gyereket szüljön.
A házasságban nem sokat adtak a nő örömére, egyetlen cél az egészséges gyerek volt, a női frigiditás szinte az erény megnyilvánulása volt.
Megfelelő edukáció hiányában pedig sok lány traumaként élte meg az első együttlétet. Az a nő, aki szabadon kifejezte szexualitását, félvilági nőnek számított, gyerekeitől elszakították, a társadalom perifériájára szorult. Nagyobb hangsúlyt fektettek az illemtanra, gardedámok szigorú felügyeletére bízták a lányokat.
Szexuális felvilágosítás férfiaknak 19. századi módra
Noha az úriemberek jóval szabadabbak voltak, szinte már elvárás volt velük szemben, hogy tapasztalatok birtokában bújjanak a nászágyba. Mivel a Tinder akkoriban még nem létezett, tisztességes hölgyekkel pedig nem bújhattak ágyba, így a bordélyházak dolgozóinak szolgáltatásait vették igénybe. Kettős mércét alkalmaztak a nőkkel szemben, jellemzően idősebb korban is házasodtak, miután bejárták Európát, de alacsonyabb rétegek férfiúi sem cölibátusban éltek.
Szabados nemi életüket általában házasság után is folytatták, hisz a házastársi szex házimunka volt számukra, nem pedig az öröm forrása. Csakhogy a szexuális felvilágosítás esetükben is kimerült a mechanikai instrukciókban, azt, hogy miként okozzanak örömet egy nőnek, szorgalmi feladatnak tekintették.
Ismereteik hiánya azért is volt különösen káros, mert a védekezésről egyáltalán nem gondoskodtak, így gyakran kaptak el különböző nemi betegségeket, mellyel később mit sem sejtő feleségüket is megfertőzték.
Azonban oly sok dologhoz hasonlóan a történelemben, a szexuális felvilágosítás sem volt ilyen fekete és fehér.
Tévhitek a 19. századi szexuális nevelésről
Már a 17. században is megjelent egy Arisztotelész munkásságát alapul vevő felvilágosító könyv, melyet átdolgozva ugyan, de a következő évszázadokban is forgattak. Ez anatómiai leírások mellett, az együttlét mikéntjéhez is útmutatóul szolgált. 1826-ban pedig már az első, kifejezetten nőknek készült oktató anyag is megjelent Minden nő könyve, avagy mi a szerelem címmel, ami az örömszerzés mellett a fogamzásgátlás fontosságát is hangsúlyozta.
Minden próbálkozás ellenére a lányok sem azok a naiv virágszálak voltak, sokan utánajártak a dolgoknak, ráadásul házasság után számukra is ledérebbé váltak a társadalmi kötelékek. Nem voltak ritkák, hogy a nők is szeretőt tartottak, a szemérmes korszak erkölcseinek némileg ellentmondott, hogy virágzott a prostitúció. Érdemes tudni, hogy ehhez a prüdériához a Francia Forradalom utáni megrázkódtatás is hozzátett, ugyanis a felsőbb osztályok Európa-szerte rettegtek egy újabb lázongástól, így szigorúan prűd keretek közé űzték magukat.
A viktoriánus lányok szexuális nevelése a kora 19. században
A társadalmi nyomás, valamint a megbélyegzéstől való félelemből a lányokat szándékosan tartották homályban a nemi életet illetően. A szexuális felvilágosítás célja ekkor első sorban az volt, hogy felkészítsék őket az anyaságra és gyerekszülésre.
