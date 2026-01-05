Szexuális elhomályosítás a régenskori Angliában

A Bridgerton sorozatot számos okból lehet támadni történelmi tévedések miatt, ám egy dologban vitathatatlanul pontos képet adott: a korabeli nők ismereti a szexről finoman fogalmazva is hagytak kívánni valót maguk után. A szexuális felvilágosítás a kora 19. században inkább volt elhomályosítás, bár a férfiak edukációja terén sem álltak a helyzet magaslatán. Elkalauzolunk most egy prűd világba – természetesen gardedámok óvó tekintet mellett.

A szexuális felvilágosítás inkább volt elhomályosítás a kora 19. században.

Forrás: Getty Images

Szexuális felvilágosítás a 19. században A lányoknak szűznek kellett maradniuk a házasságig, ezért állandó felügyelet alatt voltak.

A szexuális felvilágosítást legtöbbször egy nőrokon intézte a nászéjszaka előtt.

Megfelelő ismeretek hiányában sokaknak volt kellemetlen élmény az első éjszaka.

A férfiak szexuális felvilágosítása sem volt a legfejlettebb.

Gólya hozza a gyereket – Így (nem) oktatták a lányokat a szexről

Amikor a lányok serdülni kezdenek és a hormonok a nemi érdeklődést is belobbantják, akaratlanul is felmerül bennük a kérdés: mégis hogy készülnek a kisbabák? A modern világban ezt legkésőbb biológia órán megismerik, azonban a 19. században azt mondták, hogy a gólya hozta, esetleg káposztaföldön leltek rájuk. Ez remekül illusztrálja, hogy miként tartották homályban a lányokat hálószoba ügyileg, egészen a házasságig.

Ugyanis jogtörténetileg úgy alakult, hogy egy gyereknek csak az anyja biztos, így a törvényes öröklést úgy biztosították, hogy a nők szűzen mentek férjhez. Ennél fogva évszázadokig úgy őrizgették a lányok szüzességét, mint a hímes tojást, így a korai szexuális érdeklődést igyekeztek csírájában elfojtani. A szexuális felvilágosítás kimerült abban, hogy jó esetben eljegyzés után, de gyakran csak az esküvő napján az anya, nagynéni, vagy egy házas nőrokon félrevonta a menyasszonyt, hogy mit kell elviselnie annak érdekében, hogy gyereket szüljön.

A házasságban nem sokat adtak a nő örömére, egyetlen cél az egészséges gyerek volt, a női frigiditás szinte az erény megnyilvánulása volt.

Megfelelő edukáció hiányában pedig sok lány traumaként élte meg az első együttlétet. Az a nő, aki szabadon kifejezte szexualitását, félvilági nőnek számított, gyerekeitől elszakították, a társadalom perifériájára szorult. Nagyobb hangsúlyt fektettek az illemtanra, gardedámok szigorú felügyeletére bízták a lányokat.