Eddig lehet, te is rosszul tároltad a kígyóuborkát: ezzel a módszerrel garantáltan tovább marad ropogós

Az uborka az a zöldség, amit szinte reflexből a hűtőbe teszünk hazaérkezés után. Mintha ez lenne a „biztonsági zóna” minden zöldség számára. Csakhogy a helyzet nem ennyire egyértelmű, sőt: az uborka lehet, hogy épp ettől a szokástól lesz gyorsan fonnyadt és szomorú.

Ha így tartod az uborkát, egyből megpuhul.

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Ne tedd többé a hűtőbe! Ettől marad igazán ropogós az uborka Az uborka nem szereti a túl hideget, könnyen károsodik a hűtőben.

Ideális tárolási hőmérséklete magasabb, mint a legtöbb hűtő beállítása.

A helyes tárolás akár napokkal meghosszabbíthatja a frissességét.

A szakértők szerint az uborka kifejezetten érzékeny a hidegre, és úgynevezett „hidegsokk” érheti, ha túl alacsony hőmérsékleten tároljuk hosszabb ideig. Ez tipikusan a hűtő 4–5 °C-os közege, ami bizony jóval hidegebb, mint amit ez a zöldség szeretne, írta a Daily Express.

Az ideális tartomány inkább 10–12 °C körül van.

Ami valljuk be, nem a klasszikus hűtő polc. Ha az uborka nem érzi jól magát, jönnek a kellemetlen tünetek: puha foltok, vizes részek, gyors romlás és az a bizonyos „nem kérünk belőle többet” állapot.

Viszont van megoldás! Nem kell bonyolult trükkökre gondolni. Elég, ha az uborkát inkább egy hűvös konyhai helyen, kamrában vagy árnyékos pulton tartjuk, távol a napfénytől és a hőforrásoktól. A lényeg: ne legyen jéghideg, csak kellemesen hűvös.

Arra is érdemes figyelni, hogy az uborka nem rajong a „gyorsítókért” sem – például a banán, alma vagy paradicsom mellett könnyebben sárgul, mert ezek etilént termelnek, ami felgyorsítja az érését.

Legközelebb, ha automatikusan betennéd a hűtőbe, gondolj rá úgy, hogy az uborka nem hidegfürdőre vágyik, csak egy nyugodt, hűvös kis kuckóra, így lehet, hogy cserébe napokkal tovább ropog majd a salátádban.

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