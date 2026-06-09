Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 9., kedd Félix

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hűtő

Eddig lehet, te is rosszul tároltad a kígyóuborkát: ezzel a módszerrel garantáltan tovább marad ropogós

hűtő frissesség uborka
Ezt valószínűleg te is mindig elrontod! Egy apró konyhai szokás megváltoztatása elég lehet ahhoz, hogy napokkal tovább maradjon friss és ropogós az uborka.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Az uborka az a zöldség, amit szinte reflexből a hűtőbe teszünk hazaérkezés után. Mintha ez lenne a „biztonsági zóna” minden zöldség számára. Csakhogy a helyzet nem ennyire egyértelmű, sőt: az uborka lehet, hogy épp ettől a szokástól lesz gyorsan fonnyadt és szomorú.

uborka hűtő frissesség
Ha így tartod az uborkát, egyből megpuhul. 
Forrás: Shutterstock

Ne tedd többé a hűtőbe! Ettől marad igazán ropogós az uborka

  • Az uborka nem szereti a túl hideget, könnyen károsodik a hűtőben.
  • Ideális tárolási hőmérséklete magasabb, mint a legtöbb hűtő beállítása.
  • A helyes tárolás akár napokkal meghosszabbíthatja a frissességét.

A szakértők szerint az uborka kifejezetten érzékeny a hidegre, és úgynevezett „hidegsokk” érheti, ha túl alacsony hőmérsékleten tároljuk hosszabb ideig. Ez tipikusan a hűtő 4–5 °C-os közege, ami bizony jóval hidegebb, mint amit ez a zöldség szeretne, írta a Daily Express.

Az ideális tartomány inkább 10–12 °C körül van.

Ami valljuk be, nem a klasszikus hűtő polc. Ha az uborka nem érzi jól magát, jönnek a kellemetlen tünetek: puha foltok, vizes részek, gyors romlás és az a bizonyos „nem kérünk belőle többet” állapot.
Viszont van megoldás! Nem kell bonyolult trükkökre gondolni. Elég, ha az uborkát inkább egy hűvös konyhai helyen, kamrában vagy árnyékos pulton tartjuk, távol a napfénytől és a hőforrásoktól. A lényeg: ne legyen jéghideg, csak kellemesen hűvös.

Arra is érdemes figyelni, hogy az uborka nem rajong a „gyorsítókért” sem – például a banán, alma vagy paradicsom mellett könnyebben sárgul, mert ezek etilént termelnek, ami felgyorsítja az érését.

Legközelebb, ha automatikusan betennéd a hűtőbe, gondolj rá úgy, hogy az uborka nem hidegfürdőre vágyik, csak egy nyugodt, hűvös kis kuckóra, így lehet, hogy cserébe napokkal tovább ropog majd a salátádban.

Ezek is érdekelhetnek:

Ezért tegyél citromot az ablakba: furcsa, de extra hatásos házi trükk terjed a neten

A citrom most nemcsak a limonádé sztárja lehet, hanem az otthonod legjobb természetes rovarriasztója is.

Undi, ha bebarnul? Trükk, amivel a banán akár 2 hétig is eláll a konyhádban

Most megmutatjuk, mi az az egyszerű módszer, amivel sokáig friss marad.

Felejtsd el a szódabikarbónát: ez az 1 hozzávaló eltünteti a ráégett zsírt a sütőről

A sütőüveg úgy néz ki, mintha túlélt volna egy apokalipszist? Van egy egyszerű trükk, ami mindent megváltoztat a sütőtisztításban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu