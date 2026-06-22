A két legundorítóbb dolog, amit szinte minden nő csinál – A közösségi oldalon fakadt ki egy férfi

A férfiak és a nők különbözőek és bár mindent megteszünk azért, hogy az együttélés gördülékeny legyen, bizony mindkét nem rovásán van pár dolog, amitől a másik a falra mászik. Most egy férfi meglepően őszintén és kendőzetlenül tett vallomást a Redditen, ugyanis úgy érezte, muszáj két dolognak hangot adnia, amit minden nő csinál, de a férfiak szerint nagyon undorító.

Egy férfi Reddit posztban adott hangot annak, szerinte mik undorítóak a nőkben.

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Egy férfi besokallt, miután már több barátnőjénél is észrevette ezeket az undorító női szokásokat.

Úgy döntött, hogy a Redditen ad hangot ennek.

Szerette volna felhívni a nők figyelmét pár apróságra, ami talán nekik fel sem tűnik, de a férfiak szerint undorító.

A férfi két dolgot emelt ki, amit valószínleg minden nő csinál.

„Kedves nők, ez undorító"

„Van az a pillanat, amikor a pár hónapnyi együttélés után egyszer csak szembesülsz vele, hogy elszállt a rózsaszín köd. Meglátod a hajcsomóit, bemész utána a mosdóba vagy egyszerűen csak látod őt minden kence és smink nélkül. Na ilyenkor kell eldönteni, hogy amit látsz, azt akarod-e nézni életed végéig, vagy nem tudod elviselni, annyira undorodsz néhány szokásától" – kezdi a férfi, aki három éves kapcsolatának vetett véget nemrég. A nővel két évet együtt is éltek, így úgy gondolta, muszáj megosztania a saját tapasztalatait, hátha más nő kapcsolatát ezzel megmentheti.

„Már nem az első barátnőmnél látom ezeket a dolgokat, így úgy gondolom ideje végre elmondani a nőknek: ezek nagyon undorító szokások. Az első, hogy a hajszálakat összegyűjtitek a zuhany lefolyójából vagy a fésűből, majd ideiglenesen „félrerakjátok” a kád szélén vagy akár a csempefalon. Csak hogy általában az ott is marad, mi pedig nézhetjük, vagy dobhatjuk ki helyettetek. Nem, nem szexi erre bemenni fürdeni, hogy ott vár minket egy nagy szőrcsomó" – akadt ki a férfi, de itt még nem volt vége a felsorolásnak.

„És kérlek, hagyjatok fel a bőrünk piszkálásával. Ha ti szeretitek nyomkodni a pattanásokat és mitesszereket, hajrá, de rajtunk ne gyakoroljatok. Nincs annál kiábrándítóbb, mint amikor próbálsz beszélgetni a barátnőddel, de látod, hogy az ő figyelme már elkalandozott egy az arcodon vagy hátadon lévő pattanásra, és simán nekiáll nyomkodni. Ez nekünk kínos, zavarba ejtő és elveszi minden férfiasságunkat. Ráadásul a fájdalmat mi érezzük nyomkodás közben, nem ti, így hajlamosak vagytok erőszakosabbak lenni" – fejezi be a posztot a férfi, aki utószavában csak annyit kér minden nőtől, hogy nézze meg, mennyire lenne nehéz ezekkel a rossz szokásokkal felhagynia és szokjon le róluk, mert van olyan pasi, aki képes ezektől inkább elmenekülni.

„Hiába élünk együtt veletek és látjuk minden emberi dolgotokat, hibátokat, attól még szeretünk szexi, puha, finom illatú tündérként tekinteni rátok, legalább csak naponta egyszer. De ha ti minden nap olyasmit csináltok, ami teljesen illúzióromboló, akkor a vágy el fog veszni belőlünk és már lakótársnak, havernak fogunk titeket érezni"

– zárja gondolatait a posztoló.