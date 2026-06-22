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Ekkor jön el a világvége: a matematikusok konkrét időpontot neveztek meg

emberiség világvége kutatási eredmény
Klusovszki Kíra
2026.06.22.
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Döbbenetes elméletet tártak elénk a kutatók, a legfrissebb eredmények minden eddigi elképzelésünket felülírják. Íme, a legújabb, a tudódsok szerint 95 százalékig biztos világvége-forgatókönyve.

Bár korábban számos ijesztő forgatókönyvet láthattunk a világvége kapcsán, és rengeteg konkrét dátumról derült ki az utolsó pillanatban, hogy mégsem voltak pontosak, a tudósok most egy megdöbbentő, 95%-os pontosságú matematikai számítással álltak elő, amellyel megjósolták az emberiség végdátumát.

A népesség jelentős növekedésnek indult, a legfrissebb világvége forgatókönyv szerint ez jelentheti a pusztulásunkat.
A legújabb világvége-forgatókönyvet a Föld túlnépesedésére alapozva számolták ki a tudósok. 
Forrás: Shutterstock
  • Az emberiség pusztulásának végső dátumát az évek során már számos kutató megjósolta. 
  • A most napvilágot látott tanulmányban matematikai képletekre alapozva határozták meg a véget. 
  • A legfrissebb forgatókönyvet a kritikusok még a számításokat figyelembevéve is cáfolják. 

Számos fals világvége-forgatókönyv létezett már 

Az emberiség jövőjét érintő kérdés már évtizedek óta tartja lázban a társadalmat. A kutatók az évek során számtalan konkrét tanulmányt, baljóslatú dátumot és részletesen kidolgozott világvége-stratégiát vetítettek már előre, ám ezek szerencsére eddig sosem következtek be.

Annak a valószínűségét, hogy az emberiség egy napon teljesen elpusztul – legyen szó egy megfékezhetetlen világjárványról, egy pusztító természeti katasztrófáról vagy egy mindent felemésztő atomháborúról – a kutatók még jelenleg is fenntartják.

A legfrissebb tudományos vizsgálatok során a szakemberek azonban már nem csupán feltételezésekre hagyatkoznak. A most napvilágot látott tanulmányban már precíz, matematikai egyenletekre, és előrevetített modellekre alapozva számolták ki azt a konkrét dátumot és határvonalat, ami a teljes emberi civilizáció végét jelentheti. 

Matematikai képletekkel számolták ki a legfrissebb elméletet

A legújabb világvége-forgatókönyvet a Scientific American tette közzé, amiben főként arra alapoznak, hogy mivel már az emberiség történelme során nagyjából 117 milliárd ember élt, így elképzelhetően a 21-edik századi társadalom már nem a kezdetén helyezkedik el az emberiség történelmének idővonalán. Ezt az elvet figyelembe véve arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy 95 százalék az esélye annak, hogy az eddig élt 117 milliárd ember a valaha létező összes embernek legalább az öt százalékát képviseli. 

A jelenlegi születési arányokat alapul véve a kutatók kiszámították, hogy az emberiség körülbelül 17 100 év múlva érné el azt a végső küszöböt, amikor a bolygónk már egyszerűen képtelen lenne elbírni minket.

Bár a szakemberek jelenleg 95%-os eséllyel vázolták ezt a jövőbeli forgatókönyvet, ez inkább egy szemléltető matematikai forgatókönyv, mintsem kőbeírt jóslat. 

A kritikusok mégis cáfolják 

A legfrissebb világvége elmélet láttán szinte azonnal beindultak a találgatások. 

Az ügyet érintően már a kritikusok is megszólaltak, akik szerint a jelenleg elénk vázolt becslés jócskán hagy kivetnivalót maga után.

Úgy vélik, hogy a képletből számos olyan kulcsfontosságú tényezőt hagytak ki a tudósok, amik egyébként drámaian megváltoztatnák a legfrissebb nézőpontot, ugyanis ha a születési ráta alapján meghatározott 2,8 billió fős össznépesség valaha mégis megvalósulna, az emberiség fejlődésének mértékéből kiindulva egyáltalán nem valószínű, hogy az a világ pusztulását jelentené. Mire ugyanis ez a forgatókönyv érvénybe lépne a már eltöltött 17 100 év után az is elképzelhető, hogy olyan új, élhető bolygót fedeznének fel a kutatók, ahová a Föld lakosságának egy része egy végzetes forgatókönyv esetén könnyen elmenekülhetne. Ráadásul a technológiai fejlődés és a jövőbeli újítások is könnyen közbeszólhatnak, amik szintén képesek megrendíteni a legújabb képletek valószínűségét. 

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