Ekkor jön el a világvége: a matematikusok konkrét időpontot neveztek meg

Bár korábban számos ijesztő forgatókönyvet láthattunk a világvége kapcsán, és rengeteg konkrét dátumról derült ki az utolsó pillanatban, hogy mégsem voltak pontosak, a tudósok most egy megdöbbentő, 95%-os pontosságú matematikai számítással álltak elő, amellyel megjósolták az emberiség végdátumát.

A legújabb világvége-forgatókönyvet a Föld túlnépesedésére alapozva számolták ki a tudósok.

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Az emberiség pusztulásának végső dátumát az évek során már számos kutató megjósolta.

A most napvilágot látott tanulmányban matematikai képletekre alapozva határozták meg a véget.

A legfrissebb forgatókönyvet a kritikusok még a számításokat figyelembevéve is cáfolják.

Számos fals világvége-forgatókönyv létezett már

Az emberiség jövőjét érintő kérdés már évtizedek óta tartja lázban a társadalmat. A kutatók az évek során számtalan konkrét tanulmányt, baljóslatú dátumot és részletesen kidolgozott világvége-stratégiát vetítettek már előre, ám ezek szerencsére eddig sosem következtek be.

Annak a valószínűségét, hogy az emberiség egy napon teljesen elpusztul – legyen szó egy megfékezhetetlen világjárványról, egy pusztító természeti katasztrófáról vagy egy mindent felemésztő atomháborúról – a kutatók még jelenleg is fenntartják.

A legfrissebb tudományos vizsgálatok során a szakemberek azonban már nem csupán feltételezésekre hagyatkoznak. A most napvilágot látott tanulmányban már precíz, matematikai egyenletekre, és előrevetített modellekre alapozva számolták ki azt a konkrét dátumot és határvonalat, ami a teljes emberi civilizáció végét jelentheti.

Matematikai képletekkel számolták ki a legfrissebb elméletet

A legújabb világvége-forgatókönyvet a Scientific American tette közzé, amiben főként arra alapoznak, hogy mivel már az emberiség történelme során nagyjából 117 milliárd ember élt, így elképzelhetően a 21-edik századi társadalom már nem a kezdetén helyezkedik el az emberiség történelmének idővonalán. Ezt az elvet figyelembe véve arra a megdöbbentő következtetésre jutottak, hogy 95 százalék az esélye annak, hogy az eddig élt 117 milliárd ember a valaha létező összes embernek legalább az öt százalékát képviseli.

A jelenlegi születési arányokat alapul véve a kutatók kiszámították, hogy az emberiség körülbelül 17 100 év múlva érné el azt a végső küszöböt, amikor a bolygónk már egyszerűen képtelen lenne elbírni minket.

Bár a szakemberek jelenleg 95%-os eséllyel vázolták ezt a jövőbeli forgatókönyvet, ez inkább egy szemléltető matematikai forgatókönyv, mintsem kőbeírt jóslat.