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optikai illúzió

IQ–teszt: fejtsd meg 9 másodperc alatt, melyik torkos cica ragadta el a halat

optikai illúzió macskaközösség kórus próba IQ-teszt
Klusovszki Kíra
2026.07.01.
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Képes vagy kiszúrni akár a legapróbb részleteket is? Ezzel az optikai illúziós IQ-teszttel most azonnal letesztelheted, milyen gyorsan dolgozza fel az agyad a vizuális információkat. Találd meg a képen elrejtett halat, amely veszélyezteti a macskakórus zavartalan próbáját!

A macskák számára a hal jelenti a legfinomabb falatot, aminek az illatára szinte azonnal beindulnak a vadászösztöneik. Az egyik cicus azonban még a kóruspróba közben sem képes lemondani a fenséges falatokról. Ezzel azonban most mégis várnia kell – legalábbis akkor, ha te gyorsabban rábukkansz ebben az IQ-tesztben az elrejtett eleségre, mint ő, és hagyod, hogy tovább menjen a próba. Készen állsz megfosztani a cicust a tiltott finomságtól?

Optikai illúziós IQ-teszt, amivel a gyorsaságod mellett a hal hollétére is rájöhetsz.
Ezzel az optikai illúziós IQ-teszttel nem csak a hal kerül elő, hanem a gyorsaságod is megmérettetik. 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Kinél van a hal?  IQ-teszt

A macska éhsége szinte semmivel sem csillapítható, pláne akkor nem, ha már megérezte a finom hal illatát. Egy cirmos most addig-addig szaglászott a kóruspróba közepén, míg sikerült egy teljes darabot megkaparintania az ínycsiklandó zsákmányból. Annak érdekében, hogy semmiképp se nyelje le egyben a szálkás falatot, most egy hatalmas segítségre lesz szüksége. A kóruspróba már folyik, így ha nem szeretnéd, hogy a galiba miatt idő előtt véget érjen, meg kell kaparintanod tőle a zsákmányát. Nincs sok idő, mielőtt a többieknek is feltűnik a dézsmálás – csupán 9 másodperced vannak arra, hogy kiszúrd a halat a próbán!

Sürget az idő, keresésre fel!

A képrejtvény feladványa: Melyik cicánál van a hal? 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

A fejtörő megfejtése

Sikerült 9 másodperc alatt megtalálnod a torkos macskát? Akkor gratulálok, bizony a legmagasabb IQ-val rendelkező emberek csoportjába tartozol, ráadásul a kóruspróbának sem kellett véget érnie egy finom falat félrenyelése miatt, így gördülékenyen folyhatott tovább a cicusok gyakorlása. Amennyiben a fejtörő megfejtésére nem volt elég idő, akkor se csüggedj, próbáld időnyomás nélkül kitalálni, kinél rejtőzhet az ínycsiklandó halacska, és gyakorolj további  IQ–tesztjeinkkel, hogy legközelebb könnyebben menjen a fejtörők megfejtése. Egy kis segítségre van szükséged? Keresd a nyelvük alatt, hiszen képesek oda is elrejteni a zsákmányukat. 

Mutatjuk, melyik cica ragadta el a halat: 

A fejtörő megfejtése: Te megtaláltad már, melyik cica vitte el a halat? 
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

Mit tanultál ebből? 

Ha még nincs cicád, most megtapasztalhattad milyen gyorsan lecsapnak a finom illatú ételekre a szőrös kedvenceink. Ezzel az optikai illúziós IQ-teszttel pedig felmérhetted mennyire tudsz odafigyelni az apró részletekre, még úgy is, hogy közben időhöz vagy kötve. 

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