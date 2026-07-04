Spontán nyaralásra vágysz? Ebbe az 5 országba a legolcsóbb a repülőjegy idén

Most segítünk, hogy a legtöbbet hozd ki a költségvetési keretedből, mutatjuk azt az 5 tengerparti országot, ahová még a szezon alatt is áron alul ellátogathatsz:

Bulgária

Ha egy abszolút ár-érték arányú nyaralásra vágysz, Bulgáriával egyszerűen nem lőhetsz mellé. Jelenleg két fantasztikus tengerparti városba, Várnába és Burgaszba ugyanis szinte áron alul beszerezhetőek a repülőjegyek, és bárhol landolsz, a meseszép partok pillanatok alatt elérhetők. A bolgár riviéra ráadásul elképesztően változatos, hiszen ha Burgaszban szállsz le, a repülőtértől alig egyórás buszútra apró homokos strandok várnak, míg a közvetlen közelben a hangulatos, kavicsos öblökben is megmártózhatsz.

Az ország ráadásul kifejezetten tiszta, a helyiek nagy része pedig kiválóan beszél angolul, így a kommunikációval sem lesz problémád.

Hab a tortán, hogy a Bulgáriába való kiutazáshoz egyetlen érvényes személyi igazolvány is bőven elegendő, így nem kell útlevelet készítened a főidőszakban.

Olaszország

Ki ne vágyna az igazi, hamisítatlan Dolce Vita életérzésre? Olaszországba utazva ezt is könnyen átérezheted, hiszen ez az ország a mesés tengerpartok, az ínycsiklandó gasztronómia és a lenyűgöző kultúra abszolút központja.

A legjobb hír pedig az, hogy a nyári főszezon ellenére most elképesztően kedvező áron csaphatsz le a repülőjegyekre egy gyors olasz kiruccanáshoz.

Az utazásod megszervezéséhez ráadásul még a tengerpart sem kötelező szempont, ha csak egyetlen villámhétvégére szöknél el, az olyan szárazföldi városok, mint Milánó, Róma vagy Velence, már akár 10 ezer forint körüli összegtől is elérhetőek repülővel. Ha pedig mégis a tengerparti levegőre vágysz, poton pénzért olyan ikonikus helyekre utazhatsz, mint Bari, Palermo vagy Catania, ahol egy kis időre te is részese lehetsz a pezsgő, délolasz hangulatnak.

Montenegró

Ha olyan helyre vágysz, ahol a hatalmas, lenyűgöző hegyek szinte beleolvadnak a türkizkék tengerbe, akkor Montenegró a te tökéletes választásod. Ez az aprócska ország ráadásul még a főszezon kellős közepén is kifejezetten pénztárcabarát áron kínálja a repülőjegyeket. A klasszikus tengerparti semmittevés mellett ráadásul még kalandozni, túrázni vagy felfedezni is van lehetőséged, ugyanis a partoktól szinte karnyújtásnyira, lenyűgöző történelmi óvárosok és elképesztően gyönyörű nemzeti parkok várnak felfedezésre.

Ami pedig még vonzóbbá teszi ezt az abszolút turistaparadicsomot, az a pénzügyi oldala, hiszen a környező, felkapottabb úticélokhoz képest a szállások és az éttermek árai sokkal barátságosabbak, így a helyi fogyasztás alatt sem kell aggódnod azon, hogy túlköltekeznéd magad.

Spanyolország

Spanyolország a világ egyik legnépszerűbb úti célja, ahol az állandóan nyüzsgő éjszakai élet, a gasztronómia és a történelmi városok találkoznak. Bár ebbe a felkapott országba a járatok a főszezonban általában a drágább kategóriába tartoznak, most pofátlanul alacsony áron, szinte poton összegekért csaphatsz le a repülőjegyekre.

Ráadásul nem is akár hova kínálnak olcsó utazásokat, egészen Menorca szigetéig repülhetsz, ami egy igazi fehérhomokos, rejtett paradicsom a Földközi tenger szívében.

Ez a kis sziget krisztálytiszta vízével szinte azonnal levesz majd a lábadról, ráadásul méretéből adódóan könnyen körbe is utazható, így már egyetlen hosszú hétvége alatt akár az összes rejtett öblöt és partszakaszt is egyszerűen felfedezheted. Ha pedig pontosan ez lenne a célod, érdemes robogó helyett autóbérlésen gondolkoznod, hiszen szerpentines, égbenyúló útjain kevésbé leszel biztonságban kétkeréken.

Albánia

Bár Albánia valójában nem tagja az EU-nak, a magyar állampolgárok mégis csupán egyetlen személyi igazolvánnyal beutazhatnak az országba. Megérkezéskor pedig egy olyan világ fogad majd, ami merően eltér a megszokott, nyugati hagulattól.

A hangulatos, romos házak között sétálva ugyanis szinte azonnal kiütköznek a kulturális különbségek, és olyan érzés ragadhat el, mintha kicsit visszacsöppentél volna az időben.

Az igazán balkáni életérzés megtapasztalása mellett pedig még a magas árakkal sem kell szembesülnöd, hiszen mivel a fizetések jóval alacsonyabbak a térségben, szinte poton összegekért reggelizhetsz, vagy fogyaszthatsz el olyan vacsorákat, amik itthon dupla vagy tripla annyiba kerülnének. Ha már most kedvet kaptál Albánia felfedezéséhez, jó hír, hogy idén nyáron pont a fővárosba, Tiranába kínálnak extrém olcsó repülőjegyeket. Még azon sem kell izgulnod, hogy nem uniós országról van szó, hiszen Albánia biztonságosabb, mint amit a sztereotípiákban hangsúlyoznak. Így ha egy filléres, gyors, alacsony költségvetésű utazásra vágynál, Albánia a tökéletes választás.