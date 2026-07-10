24 éves párjától született gyermeke a Doktor Szöszi 54 éves sztárjának – FOTÓ

Az 54 éves Luke Wilson először lett édesapa. A Doktor Szöszi sztárja és 24 éves párja, Kendall Yates visszafogott, mégis különleges módon mutatták be újszülött kislányukat a világnak.

Az 54 éves Luke Wilson a Doktor Szöszi sztárjaként lett igazán ismert.

Forrás: Northfoto/Jeffrey Mayer/MediaPunch

Luke Wilson 54 évesen először lett apa.

A színész és 24 éves párja, Kendall Yates megosztották az örömhírt.

Így jelentették be a gyermek érkezését.

Megszületett Luke Wilson gyermeke

Luke Wilson és Kendall Yates kapcsolatáról eddig nagyon keveset lehetett tudni. A szerelmesek 2023 eleje óta alkotnak egy párt, első vörös szőnyeges megjelenésükre pedig 2024-ben került sor. Bár ritkán mutatkoznak együtt, kapcsolatuk ezek szerint komoly fordulatot vett, hiszen immár szülőkké váltak.

Az utcán először készültek fotók Luke Wilson párjáról és gyermekéről.

Forrás: Profimedia

A páros első közös gyermeke titokban látta meg a napvilágot, így mindenki ledöbbent, amikor a héten a Netflix „The Hawk" című produkciójának egyik rendezvényére újszülött kislányukkal érkeztek. A gólyahírre csak úgy derült fény, hogy a színész megjelent egy sajtóeseményen, a barátnője pedig babahordozóval érkezett vele. A kicsiről a fenti lesifotó készült az utcán.

Július 7-én, kedden a pár és újszülött babájuk a színész közelgő Netflix-vígjátéksorozatának sajtófogadásán jelent meg a kaliforniai Newport Beach-i Pelican Hill-i Resortban - írta a People magazin.

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