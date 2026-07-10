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24 éves párjától született gyermeke a Doktor Szöszi 54 éves sztárjának – FOTÓ

gólyahír baba Luke Wilson sztárcsemete
Váradi Melinda
2026.07.10.
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Óriási örömhírt jelentett be a Doktor Szöszi sztárja. Luke Wilsonnak 54 éves korában született meg első gyermeke 30 évve fiatalabb szerelmétől.

Az 54 éves Luke Wilson először lett édesapa. A Doktor Szöszi sztárja és 24 éves párja, Kendall Yates visszafogott, mégis különleges módon mutatták be újszülött kislányukat a világnak.

Luke Wilson
Az 54 éves Luke Wilson a Doktor Szöszi sztárjaként lett igazán ismert.
Forrás: Northfoto/Jeffrey Mayer/MediaPunch
  • Luke Wilson 54 évesen először lett apa. 
  • A színész és 24 éves párja, Kendall Yates megosztották az örömhírt.
  • Így jelentették be a gyermek érkezését.

Megszületett Luke Wilson gyermeke

Luke Wilson és Kendall Yates kapcsolatáról eddig nagyon keveset lehetett tudni. A szerelmesek 2023 eleje óta alkotnak egy párt, első vörös szőnyeges megjelenésükre pedig 2024-ben került sor. Bár ritkán mutatkoznak együtt, kapcsolatuk ezek szerint komoly fordulatot vett, hiszen immár szülőkké váltak.

Luke Wilson gyermeke
Az utcán először készültek fotók Luke Wilson párjáról és gyermekéről.
Forrás: Profimedia

A páros első közös gyermeke titokban látta meg a napvilágot, így mindenki ledöbbent, amikor a héten a Netflix „The Hawk" című produkciójának egyik rendezvényére újszülött kislányukkal érkeztek. A gólyahírre csak úgy derült fény, hogy a színész megjelent egy sajtóeseményen, a barátnője pedig babahordozóval érkezett vele. A kicsiről a fenti lesifotó készült az utcán.

Július 7-én, kedden a pár és újszülött babájuk a színész közelgő Netflix-vígjátéksorozatának sajtófogadásán jelent meg a kaliforniai Newport Beach-i Pelican Hill-i Resortban - írta a People magazin.

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