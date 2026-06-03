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termékvisszahívás növényvédőszer bors fűszerek
Life.hu
2026.06.03.
Határérték feletti növényvédőszer-maradványokat mutattak ki egy Kínából származó borsban. Az NKFHF azonnal elrendelte a fűszer visszahívását a boltok polcairól.
 
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Az EARGLOBE márkájú borsban a határértéket messze meghaladó mértékű növényvédőszer-maradványokat mutattak ki. Az érintett fűszer egy holland importőrön keresztül jutott el a hazai üzletek polcaira, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság már felvette a kapcsolatot a forgalmazóval. A termékvisszahívás fejleményeit, valamint a visszahívott termékek sorsát a hatóságok nyomon követik.

Szennyezett fűszer termékvisszahívása
Szennyezett fűszert hívtak vissza a boltokból. 
Forrás: NKFH/Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szennyezett fűszert vontak be: egy borskészítményt érint a termékvisszahívás

A holland Asia Express Food B.V. által kerülhetett a fűszer magyar háztartásokba. Az érintett vállalkozások az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak az érintett termék mielőbbi visszahívásáról.

Termék megnevezése: EAGLOBE - Wild Sichuan Pepper

  • Minőségmegőrzési idő: 2027. 04. 30.
  • Kiszerelés: 57.0 g
  • Cikkszám: 5815
  • Exportőr: CAP (Shantou, Hong Kong)
  • Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-tartalom

Az érintett fűszerben klórpirifosz-metil, acetamiprid, karbofurán, flonikamid, buprofezin; karbendazim, klotianidin, prokloráz, lambda-cihalotrin nyomait mutatták ki a laborvizsgálatok. A bejelentés az Európai Unió élemiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett.

A növényvédő szerek (peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

Amennyiben a fent megjelölt termékből vásároltál, semmiképp ne fogyassz belőle!

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