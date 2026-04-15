Csillagászati áron dobta piacra luxuslakását Mariah Carey: a penthouse egy korszak jelképe volt

Rekordközeli összegért került piacra Mariah Carey ikonikus New York-i penthouse-a, amely hosszú éveken át az énekesnő fényűző életének egyik legismertebb jelképe volt. Az ingatlan nem csupán mérete és elhelyezkedése miatt számít különlegesnek, hanem azért is, mert a popdíva pályafutásának meghatározó időszakához kötődik. A most meghirdetett lakás eladása így nemcsak üzleti döntés, hanem egy korszak lezárását is jelenti.

Az ingatlant mintegy 18,6 millió dolláros hitel is terheli.

Mariah Carey luxusotthona ikonikussá vált

Mariah Carey úgy döntött, hogy értékesíti manhattani penthouse-át, amelyet még 1999-ben vásárolt meg. Az akkor még két különálló lakást később egyetlen, háromszintes, impozáns rezidenciává alakíttatta át. A több mint 1200 négyzetméteres ingatlan New York egyik legelőkelőbb környékén helyezkedik el.

Az otthon a 2000-es évek elején vált széles körben ismertté, amikor az MTV Cribs című műsorban is bemutatták. A produkció egyik emlékezetes jelenetében az énekesnő a fürdőkádba is befeküdt, a jelenet legendássá vált.

Carrey most közel 27 millió dollárért árulja a lakást, ami nagyjából 8,5 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg még a luxusingatlanok piacán is kiemelkedőnek számít, különösen egy olyan ingatlan esetében, amelynek több mint két évtizeden át ugyanaz volt a tulajdonosa.

A háromszintes penthouse-t a maximális kényelem és exkluzivitás jegyében alakították ki

Az ingatlannak nyolc hálószobája, több fürdőszobája, saját edzőterme és egy külön moziszobája van.

Az egyik leglátványosabb elem a közel 100 négyzetméteres terasz, amelyről panorámás kilátás nyílik Manhattanre és a Hudson folyóra.

A belső tereket Mario Buatta alakította, aki a klasszikus eleganciát ötvözte az énekesnő karakteres, extravagáns ízlésével. A lakásban egyedi mennyezeti megoldások, különleges burkolatok, saját lift, valamint egy marokkói hangulatú tetőkert is helyet kapott.