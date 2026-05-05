Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 6., szerda Frida, Ivett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
donor

Halott nő méhével szült egészséges babát a reményvesztett édesanya: megható videón a család

donor gyermekvállalás transzplantáció méh
Jónás Ágnes
2026.05.05.
A harmincas éveiben járó Grace Bell egy ritka rendellenességgel született, ami miatt nem fejlődött ki méhe, így korábban kizártnak tűnt, hogy saját gyermeke lehessen. Végül egy elhunyt donor családjának köszönhetően méhátültetést követően hozta világra kisfiát.

Éveken át csak a béranyaság vagy az örökbefogadás jelentett reményt Grace Bell és férje, Steve Powell számára, mígnem felmerült egy harmadik út: a kísérleti méhtranszplantáció, amely végül nemcsak esélyt, hanem valódi megoldást is hozott. A méhátültetéssel született baba esete új reményt adhat azoknak, akik eddig nem hordhattak ki saját gyermeket.

Méhátültetés, nő ultrahangfotóval a hasán.
A fiatal anyuka petefészke ép volt, méhhel azonban nem rendelkezett.
Forrás: Shutterstock

Méhátültetésnek köszönhetően válhatott édesanyává a brit nő

  • Az első brit baba, aki elhunyt donor méhének átültetésével született.
  • Grace és párja számára két lehetőség volt: béranyaság vagy méhátültetés.
  • A baba a Hugo nevet kapta, a pár akár egy második gyermeket is vállalhat.

A harmincas éveiben járó Grace Bell úgynevezett MRKH-szindrómával született, ami azt jelenti, hogy nincs méhe, így nem menstruál, ugyanakkor a petefészkei normálisan működnek. 

Már 16 éves korában közölték vele, hogy nem hordhat ki saját gyermeket. Amikor Bell telefonhívást kapott arról, hogy elérhetővé vált egy méhdonor, és lehetőség nyílik a műtétre, teljesen ledöbbent.

10 órán át tartó méhátültető műtét

A méhátültető műtétre 2024 júniusában került sor Oxfordban, és tíz órán át tartott. Néhány hónappal később a pár már lombikbébi-kezelésen vehetett részt, majd megtörtént az embrió beültetése. A pár kisbabája nem sokkal 2025 karácsonya előtt született egy nyugat-londoni kórházban, közel 3,2 kilogrammos súllyal, egészségesen – a kisfiú a Hugo keresztnevet kapta.

Egyszerűen csoda volt! Reggel felébredtem, megláttam a kis arcát a cumijával, és olyan érzésem volt, mintha ez az áldás nem is velem történne"

 – emlékezett vissza Bell, aki azóta elképesztően élvezi az anyaságot, és minden nap őszinte hálával gondol a donorra. 

Ő mindig velük lesz, hiszen Hugóban él tovább" – mondta. 

Úttörő orvosi siker

Korábban egy 21 éves, méh nélkül született lányon végezték el a világ első méhtranszplantációját, és 2000-ben is próbálkoztak már hasonló műtéttel Szaud-Arábiában, de akkor a komplikációk miatt végül el kellett távolítani a beültett szervet. Bell esete egy tízrésztvevős brit klinikai kutatás egyik fontos alanya, amelyben elhunyt donoroktól származó méhátültetéseket vizsgálnak. Eddig három ilyen műtétet hajtottak végre, de Hugo az első így született baba. A jövőben további öt hasonló beavatkozást terveznek közeli rokonok bevonásával.

Richard Smith professzor, aki több mint 25 éve kutatja a méhátültetést, elmondta: a pár akár egy második gyermeket is vállalhat, ezt követően azonban eltávolítják az átültetett méhet. 

Erre azért van szükség, hogy Bellnek ne kelljen élete végéig erős immunelnyomó gyógyszereket szednie. Smith professzor szerint ez az áttörés új reményt adhat azoknak a lányoknak és fiatal nőknek, akiknek korábban azt mondták, soha nem lehet saját gyermekük.
 

Egy elhunyt donor méhével hozott világra gyermeket egy brit édesanya, méh átültetés
A méhátültetés bonyolult eljárás, amely nem csupán egyetlen műtétből áll − Éveken át tartó folyamat is lehet.
Forrás: Shutterstock

Nézd meg a videót a boldog családról!

A méhátültetés egy rendkívül komplex sebészeti beavatkozás, amely során a szervet vagy egy élő donortól, vagy egy elhunyt donortól ültetik át. A beavatkozás elvégzéséhez minden esetben elengedhetetlen a donor, vagy halála esetén a család jogilag érvényes hozzájárulása. Magyarországon 2025-ben, Pécsett végeztek méhátültetést, az eljárás azonban hazánkban még nincs klinikai gyakorlatban. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Rejtélyes fertőzés söpört végig egy óceánjárón: három utas is meghalt

Három ember életét vesztette, több utas pedig súlyos állapotba került egy Atlanti-óceánon közlekedő expedíciós hajón. A nemzetközi hatóságok vizsgálják, mi történhetett a fedélzeten.

Mer' a gyerek egy csoda: 10 embertípus, aki 30 alatt a szüléssel vegzál

A királyi család humorheroldja: 8 éves lett Lajos herceg, mutatjuk a legikonikusabb grimaszait - GALÉRIA

Ha valaki feldobja a királyi eseményeket, az biztosan Lajos herceg. A brit királyi család legkisebb tagja ma 8 éves lett és bizony már most legendásak a nyilvános „alakításai”.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu