Halott nő méhével szült egészséges babát a reményvesztett édesanya: megható videón a család

Éveken át csak a béranyaság vagy az örökbefogadás jelentett reményt Grace Bell és férje, Steve Powell számára, mígnem felmerült egy harmadik út: a kísérleti méhtranszplantáció, amely végül nemcsak esélyt, hanem valódi megoldást is hozott. A méhátültetéssel született baba esete új reményt adhat azoknak, akik eddig nem hordhattak ki saját gyermeket.

A fiatal anyuka petefészke ép volt, méhhel azonban nem rendelkezett.

Forrás: Shutterstock

Méhátültetésnek köszönhetően válhatott édesanyává a brit nő Az első brit baba, aki elhunyt donor méhének átültetésével született.

Grace és párja számára két lehetőség volt: béranyaság vagy méhátültetés.

A baba a Hugo nevet kapta, a pár akár egy második gyermeket is vállalhat.

A harmincas éveiben járó Grace Bell úgynevezett MRKH-szindrómával született, ami azt jelenti, hogy nincs méhe, így nem menstruál, ugyanakkor a petefészkei normálisan működnek.

Már 16 éves korában közölték vele, hogy nem hordhat ki saját gyermeket. Amikor Bell telefonhívást kapott arról, hogy elérhetővé vált egy méhdonor, és lehetőség nyílik a műtétre, teljesen ledöbbent.

10 órán át tartó méhátültető műtét

A méhátültető műtétre 2024 júniusában került sor Oxfordban, és tíz órán át tartott. Néhány hónappal később a pár már lombikbébi-kezelésen vehetett részt, majd megtörtént az embrió beültetése. A pár kisbabája nem sokkal 2025 karácsonya előtt született egy nyugat-londoni kórházban, közel 3,2 kilogrammos súllyal, egészségesen – a kisfiú a Hugo keresztnevet kapta.

„Egyszerűen csoda volt! Reggel felébredtem, megláttam a kis arcát a cumijával, és olyan érzésem volt, mintha ez az áldás nem is velem történne"

– emlékezett vissza Bell, aki azóta elképesztően élvezi az anyaságot, és minden nap őszinte hálával gondol a donorra.

„Ő mindig velük lesz, hiszen Hugóban él tovább" – mondta.

Úttörő orvosi siker

Korábban egy 21 éves, méh nélkül született lányon végezték el a világ első méhtranszplantációját, és 2000-ben is próbálkoztak már hasonló műtéttel Szaud-Arábiában, de akkor a komplikációk miatt végül el kellett távolítani a beültett szervet. Bell esete egy tízrésztvevős brit klinikai kutatás egyik fontos alanya, amelyben elhunyt donoroktól származó méhátültetéseket vizsgálnak. Eddig három ilyen műtétet hajtottak végre, de Hugo az első így született baba. A jövőben további öt hasonló beavatkozást terveznek közeli rokonok bevonásával.

Richard Smith professzor, aki több mint 25 éve kutatja a méhátültetést, elmondta: a pár akár egy második gyermeket is vállalhat, ezt követően azonban eltávolítják az átültetett méhet.

Erre azért van szükség, hogy Bellnek ne kelljen élete végéig erős immunelnyomó gyógyszereket szednie. Smith professzor szerint ez az áttörés új reményt adhat azoknak a lányoknak és fiatal nőknek, akiknek korábban azt mondták, soha nem lehet saját gyermekük.

