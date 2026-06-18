A nyári bulik, bringázások és utazások kötelező kiegészítői: 3 hordozható hangszóró, amit imádni fogsz

A nyár a spontán programokról szól. Egy tóparti piknik, egy hosszú bringatúra a barátokkal vagy egy grillezős kerti parti pillanatok alatt sokkal jobb hangulatú lesz, ha van nálad egy jó hordozható hangszóró.

A nyári kültéri programok elmaradhatatlan kiegészítője egy hordozható hangszóró.

Forrás: Shutterstock

Egy szuper hordozható hangszóró bármilyen nyári programot feldob, legyen szó strandolásról, bringatúráról vagy kerti partiról.

A legjobb modellek nemcsak remekül szólnak, hanem vízállók, strapabírók és egész nap bírják egyetlen töltéssel.

Mutatjuk azt a 3 terméket, amelyek szerintünk idén nyáron minden szabadtéri kaland tökéletes kiegészítői lesznek.

A szabadtéri zenehallgatás terjedésével a hordozható Bluetooth hangszórók szerepe is megváltozott. Már nemcsak strandkellékek vagy otthoni eszközök: a bringások, túrázók, a kempingezők és az utazók számára is elmaradhatatlan mobil kiegészítővé váltak.

Hordozható hangszórók körképe: 3 kedvencünk

Anker Soundcore Boom Go 3i

A soundcore Boom Go 3i-t kifejezetten a szabadtéri használat kihívásaira terveztek. A készülék a megszokott specifikációkon túlmutatva olyan funkciókat kínál, amelyek a mindennapi praktikumra fókuszálnak. Erőteljes 15 W-os, 92 dB hangerővel szabadtéren is kristálytiszta, dinamikus hangélményt nyújt akár 24 órán át, a beépített kijelző pedig mutatja az aktuális töltöttséget, elkerülve a váratlan helyzeteket. 4800 mAh-s akkumulátorával nemcsak a hosszantartó használatot biztosítja, hanem power bank szerepet is betölt, így szükség esetén okostelefon töltésére is lehet használni. A Boom Go 3i vészhelyzet esetén riasztásra is képes, hangjelzése akár 50 méteres távolságból is jól hallható. Strapabíró, teljes körű védelmet biztosít por és víz ellen, így igazi nyári túlélő, amelyet nem kell félteni egy homokos tengerparton sem.

A soundcore Boom Go 3i fekete és kék színben bevezető áron, 24 999 forintért elérhető az Euronics kínálatában. Javasolt bruttó fogyasztói ára 29 299 Ft.

Forrás: soundcore

JBL Clip 5

A JBL Clip 5 komoly zenei teljesítményt nyújt, nagy JBL Pro hangzást biztosítva ütős basszussal. A barátaid nem fogják elhinni, hogy milyen elképesztő zene jön ki egy ilyen kis hangszóróból. Egyik legnagyobb előnye a beépített karabiner, amellyel egyszerűen rögzítheted a hátizsákodra vagy akár a kerékpárodra. Rendkívül kompakt, mégis meglepően tiszta és dinamikus hangzást kínál. Aki elsősorban túrázáshoz, városnézéshez vagy kerékpározáshoz keres hangszórót, annak ez az egyik legpraktikusabb választás. Könnyű, kis helyet foglal, és bármikor magaddal viheted.