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A nyári bulik, bringázások és utazások kötelező kiegészítői: 3 hordozható hangszóró, amit imádni fogsz

Shutterstock - Maria Markevich
kütyü zene hangszóró nyár körkép
Váradi Melinda
2026.06.18.
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Van egy kiegészítő, amit szinte kötelező lenne magaddal vinni a nyári kalandokhoz. Mutatjuk azt a 3 hordozható hangszórót, amelyekkel a strandolás, a bringázás és a kerti partik is sokkal hangulatosabbak lesznek.

A nyár a spontán programokról szól. Egy tóparti piknik, egy hosszú bringatúra a barátokkal vagy egy grillezős kerti parti pillanatok alatt sokkal jobb hangulatú lesz, ha van nálad egy jó hordozható hangszóró. 

hordozható hangszóró
A nyári kültéri programok elmaradhatatlan kiegészítője egy hordozható hangszóró.
Forrás: Shutterstock
  • Egy szuper hordozható hangszóró bármilyen nyári programot feldob, legyen szó strandolásról, bringatúráról vagy kerti partiról. 
  • A legjobb modellek nemcsak remekül szólnak, hanem vízállók, strapabírók és egész nap bírják egyetlen töltéssel. 
  • Mutatjuk azt a 3 terméket, amelyek szerintünk idén nyáron minden szabadtéri kaland tökéletes kiegészítői lesznek.

A szabadtéri zenehallgatás terjedésével a hordozható Bluetooth hangszórók szerepe is megváltozott. Már nemcsak strandkellékek vagy otthoni eszközök: a bringások, túrázók, a kempingezők és az utazók számára is elmaradhatatlan mobil kiegészítővé váltak.

Hordozható hangszórók körképe: 3 kedvencünk

Anker Soundcore Boom Go 3i

A soundcore Boom Go 3i-t kifejezetten a szabadtéri használat kihívásaira terveztek. A készülék a megszokott specifikációkon túlmutatva olyan funkciókat kínál, amelyek a mindennapi praktikumra fókuszálnak. Erőteljes 15 W-os, 92 dB hangerővel szabadtéren is kristálytiszta, dinamikus hangélményt nyújt akár 24 órán át, a beépített kijelző pedig mutatja az aktuális töltöttséget, elkerülve a váratlan helyzeteket. 4800 mAh-s akkumulátorával nemcsak a hosszantartó használatot biztosítja, hanem power bank szerepet is betölt, így szükség esetén okostelefon töltésére is lehet használni. A Boom Go 3i vészhelyzet esetén riasztásra is képes, hangjelzése akár 50 méteres távolságból is jól hallható. Strapabíró, teljes körű védelmet biztosít por és víz ellen, így igazi nyári túlélő, amelyet nem kell félteni egy homokos tengerparton sem.

A soundcore Boom Go 3i fekete és kék színben bevezető áron, 24 999 forintért elérhető az Euronics kínálatában. Javasolt bruttó fogyasztói ára 29 299 Ft.
Forrás: soundcore

JBL Clip 5

A JBL Clip 5 komoly zenei teljesítményt nyújt, nagy JBL Pro hangzást biztosítva ütős basszussal. A barátaid nem fogják elhinni, hogy milyen elképesztő zene jön ki egy ilyen kis hangszóróból. Egyik legnagyobb előnye a beépített karabiner, amellyel egyszerűen rögzítheted a hátizsákodra vagy akár a kerékpárodra. Rendkívül kompakt, mégis meglepően tiszta és dinamikus hangzást kínál. Aki elsősorban túrázáshoz, városnézéshez vagy kerékpározáshoz keres hangszórót, annak ez az egyik legpraktikusabb választás. Könnyű, kis helyet foglal, és bármikor magaddal viheted.

A JBL CLIP 5 hordozható bluetooth hangszóró több színben is kapható, javasolt fogyasztói ára 27 899 Ft.
Forrás: global.jbl.com

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential

Ha egy könnyű, egyszerűen hordozható és kedvező árú hangszórót keresel a nyári kalandokhoz, a Xiaomi Bluetooth Speaker Essential remek választás lehet. A kompakt készülék mindössze 200 grammot nyom, IP66-os víz- és porállóságot kapott, valamint akár 10 órán át képes zenét lejátszani egyetlen töltéssel. A Bluetooth 6.0 kapcsolat gyors és stabil párosítást biztosít, miközben a beépített mikrofon kihangosított hívásokra is alkalmassá teszi. Tökéletes kiránduláshoz, biciklitúrához és strandoláshoz

A Xiaomi Bluetooth Speaker Essential hangszóró javasolt fogyasztói ára 9990 Ft.
Forrás: http://www.mi.com/

Szerkesztőségünk kedvence a Soundcore Boom Go 3i, hiszen pontosan azt tudja, amit egy nyári kalandokhoz tervezett hordozható hangszórónak kell: kompakt, strapabíró, könnyen rögzíthető kerékpárra vagy hátizsákra, miközben méretéhez képest meglepően erőteljes hangzást nyújt. Az itt bemutatott termékek azonban a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

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