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Világsztár

Friss hírek érkeztek Lionel Richie-ről, a zenészt a koncertjéről szállították az intenzív osztályra

Világsztár lionel richie kórház
Horváth Angéla
2026.09.04.
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Lionel Richie szombati koncertje nem egészen úgy ért véget, ahogy azt a 77 éves világsztár tervezte: az utolsó számnál már nem tudott állva maradni, a stáb segítségére volt szüksége. A fellépés után az énekes kórházba került.

Lionel Richie augusztus 29-én a Missouri állambeli St. Louisban lépett fel, ám már a koncert közben látszott rajta, hogy nincs jól. Az American Idol zsűritagja a fellépés után maga ment be egy helyi kórházba, ahol további vizsgálatok miatt az intenzív osztályra került.

Lionel Richie kórházba került, már a színpadon is rosszul érezte magát
Lionel Richie kórházba került, már a színpadon is rosszul érezte magát
Forrás: Northfoto

A TMZ értesülései szerint az orvosok kiszáradásra gyanakodtak, de szívproblémák lehetőségét is vizsgálták. Richie végül három nap után elhagyhatta a kórházat. Úgy tudni, már otthon lábadozik Los Angelesben, és remekül van.

Lionel Richie idén már másodszor lett rosszul koncert közben

Nem ez volt Lionel Richie első rosszulléte az idei turnén. Június 24-én, az Earth, Wind & Fire együttessel közös, 26 állomásos észak-amerikai turné nyitóestjén sem érezte jól magát, többször is le kellett ülnie. Richie végül szünetre ment, majd csaknem egy órával később zenekarának egyik tagja közölte a nézőkkel, hogy nem folytatják a koncertet. Ezután két további fellépését is lemondta. Néhány héttel később az Instagramon nyugtatta meg rajongóit.

„Köszönök minden üzenetet, minden kedves szót és a rengeteg szeretetet. Jól vagyok, és hálás vagyok mindannyiótoknak” – írta. 

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