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Ettől az egyszerű trükktől olyan lesz az elszíneződött vágódeszka, mint újkorában

módszer vágódeszka trükk
Life.hu
2026.09.14.
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A vágódeszkák idővel elszíneződhetnek a zöldségektől, gyümölcsöktől és húsoktól, amelyeket feldolgozunk rajtuk. Ám egy egyszerű házi trükkel újjávarázsolhatod a már nem túl gusztusosnak látszó eszközt.

A vágódeszka az egyik legtöbbet használt konyhai eszközünk, ezért nem csoda, ha egy idő után már nem néz ki úgy, mint új korában. A cékla, a paradicsom, a sárgarépa vagy éppen a bogyós gyümölcsök makacs elszíneződéseket hagyhatnak rajta. Ez általában nem jelent problémát, de a látvány annál zavaróbb lehet. Van azonban egy trükk, egy egyszerű házi módszer, amellyel megpróbálhatod felfrissíteni a deszkát – ráadásul mindössze két dologra lesz hozzá szükséged.

trükk, vágódeszka
Egy egyszerű trükk, és a vágódeszka olyan lesz, mint újkorában.
Forrás: 123rf

Egyszerű trükkel újjávarázsolhatod a vágódeszkád

  • A cékla, a sárgarépa és a bogyós gyümölcsök könnyen elszínezhetik a vágódeszkát.
  • A kés által hagyott apró barázdákban megtapadhatnak az ételek természetes színezőanyagai.
  • A módszer fa- és műanyag vágódeszkánál is alkalmazható, de penészes vagy nagyon sérült deszkánál inkább a csere a biztonságosabb.

A trükkhöz csupán két dolog kell

A trükkhöz ecetesszenciára és konyhai papírtörlőre van szükség. Először takard be a vágódeszka elszíneződött részeit a papírtörlővel, majd önts rá annyi ecetesszenciát, hogy a papír teljesen átitatódjon. Ezután jön a legnehezebb rész: a várakozás. Hagyd a papírt a deszkán nagyjából 30–60 percig. Ha nagyon makacs az elszíneződés, valamivel tovább is rajta maradhat. Végül távolítsd el a papírt, majd a vágódeszkát alaposan öblítsd le meleg vízzel. Ezután hagyd teljesen megszáradni.

Miért működik?

A kés használata során apró barázdák keletkeznek a vágófelületen. Ezekben idővel megtapadhatnak az élelmiszerek természetes színezőanyagai, ezért a deszka egyre foltosabbnak tűnhet. Az ecetsav segíthet fellazítani ezeket a lerakódásokat, a papírtörlő pedig abban segít, hogy az ecetesszencia ne folyjon le azonnal a felületről, hanem hosszabb ideig érintkezzen az elszíneződött részekkel.

A módszer fa- és műanyag vágódeszkánál is alkalmazható. Fa esetében azonban különösen fontos, hogy a tisztítás után alaposan öblítsd le és teljesen szárítsd meg a deszkát, ne maradjon hosszú ideig nedves.

Nem minden vágódeszkát lehet megmenteni

Érdemes egy fontos dolgot szem előtt tartani: ez a trükk elsősorban a látványos elszíneződések eltávolítására szolgál. Ha a deszka nagyon mélyen be van barázdálva, erősen megkarcolódott vagy penészesnek tűnik, már nem érdemes egyszerű tisztítással próbálkozni.

A szőrösnek tűnő fekete, zöld vagy fehér foltok, illetve a kellemetlen szag akár penészre is utalhatnak. Ilyenkor a vágódeszka cseréje jobb megoldás lehet.

Ha viszont csak a cékla vagy a sárgarépa hagyott maga után csúnya foltokat, ezt az egyszerű módszert érdemes kipróbálni, mielőtt új deszkát vásárolnál.

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